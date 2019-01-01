Younes Belhanda: Başakşehir'i de diğerlerini de yenip şampiyon olacağız

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sezon sonunda rakiplerini arkalarında bırakarak şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.

Galatasaray'ın Faslı orta sahası Younes Belhanda, Lizbon'da Benfica ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; lige konsantre olduklarını söyleyen Belhanda, "Evet, Başakşehir 6 puan önümüzde ancak bizim sahamıza gelecekler. Bu karşılaşma onlar için kolay olmayacak. Geçen sezonki gibi Başakşehir'i de diğer rakiplerimizi de yenerek şampiyon olacağız" dedi.

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Son haftalarda attığı gollerin hatırlatılması üzerine, asıl görevinin gol atmak olmadığının altını çizdi ve "Ben gol atmaya odaklanmıyorum. Benim işim oyun kurmak, takımımı hücuma çıkarmak" şeklinde konuştu.

Sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen tecrübeli yıldız, bu konudaki soruları cevapsız bıraktı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum. Şu anda kafamda sadece Galatasaray var.”