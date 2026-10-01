Barcelona kulübünü yıllardır takip eden ünlü Negreira davası, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın ezeli rakip Real Madrid'den gelen devasa bir raporla donanarak yeniden sahneye çıktığını açıklamasının ardından, 2026 sonunda soruşturmanın tamamlanması ve 2027'de yargılamanın başlamasıyla sona erecek hızlı bir zaman çizelgesi içinde kesin ve nihai bir dönüm noktasına girdi.

UEFA, resmi bir açıklamada, Barcelona'nın İspanya Federasyonu'nun eski hakem teknik komitesi başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemelerle ilgili olarak Real Madrid'den "muazzam miktarda belge" aldığını teyit etti; bu dava medyada "Negreira davası" olarak biliniyor.

Mevcut tabloyu anlamak için, kıta federasyonunun aldığı önlemlerin zaman çizelgesine dönmek, ayrıca İspanyol "Marca" gazetesine göre önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan yeni adımlara da bakmak gerekiyor.

Birinci durak: Soruşturmanın açılması ve ardından dondurulması

Her şey, UEFA'nın etik ve disiplin müfettişlerinin bu ödemeler nedeniyle federasyonun hukuki çerçevesine yönelik olası bir ihlale dair göstergeler tespit etmesi ve resmi bir soruşturma açmaya karar vermesiyle başladı.

Ancak federasyon, İspanyol mahkemelerinde süren cezai işlemlerin sonucunu beklemek üzere kısa süre sonra soruşturmasını geçici olarak askıya almaya karar verdi.









İkinci durak: Madrid'in sessiz hamlesi

UEFA dosyasının donma döneminde Real Madrid sessizce harekete geçti ve aylar önce davanın tüm dosyasını içeren ayrıntılı ve kapsamlı bir rapor hazırladı.

Beyaz kulüp, yerel düzeyde somut bir ilerleme kaydedilmediğini görmesinin ardından bu rapor aracılığıyla Barcelona'nın uluslararası alanda hesap vermesini güvence altına almayı amaçladı.

Bu hamle, Real Madrid ile UEFA arasındaki tarihi uzlaşmayla ve kulübün Avrupa Kulüpler Birliği EFC ile benzer bir anlaşmaya yaklaşmasıyla aynı döneme denk geldi; kulüp tüm görüşmelerde futbolun güvenilirliğini korumak adına Barcelona'nın cezalandırılması gerektiğinde ısrar etti.

Üçüncü durak: UEFA sessizliğini bozuyor

İşte mevcut dönüm noktası burası; UEFA, Barcelona'nın eski hakem komitesi yetkilisine para ödediği iddia edilen ünlü davaya ilişkin Real Madrid'in belgelerini aldığını resmen teyit etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "UEFA'nın etik ve disiplin müfettişleri de bu belgeleri aldılar ve incelemeleri kapsamında bunları analiz edecekler." Bu da pratikte, 2023'ten bu yana dondurulmuş olan Avrupa soruşturmasının yeniden etkinleştirilmesi anlamına geliyor.









Dördüncü durak: Soruşturmaya perde iniyor

Yargı verileri, İspanya'daki cezai soruşturmanın 2026 yılı sonunda tamamlanmasının beklendiğine işaret ediyor; bu durum, sorumlu hâkimin Real Madrid tarafından sunulan ve savcılık tarafından da desteklenen, soruşturmanın altı ay daha uzatılması talebini reddetmesinin ardından ortaya çıktı. Bu da soruşturma için geri sayımın fiilen başladığı anlamına geliyor.

Beşinci ve son durak: Gerçek saati ve yargılama

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, yargılama işlemlerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor. Bu aşamada nihai karar UEFA'nın elinde olacak; UEFA, Madrid'in belgelerini analiz edip Barcelona'nın savunmasını dinledikten sonra, Avrupa'dan men edilmeye kadar varabilecek cezaların uygulanması için sağlam hukuki temeller bulunup bulunmadığını değerlendirmek zorunda kalacak ve böylece İspanyol futbolunu sarsan en uzun hakem yolsuzluğu davasına nokta koyacak.