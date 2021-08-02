YORUM | Yıldız fabrikası Molde, Trabzonspor'u zorlayabilir

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki rakibi Molde'yi yakından tanıyalım.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde hedeflerini daha da büyüten bordo - mavililer Süper Lig'de hedeflediği şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da başarılı olmak istiyor.

Kadroya Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi yıldızları katan Trabzonspor, Molde karşısında turnuvanın favorisi olmasına rağmen karşısında küçümsenmemesi gereken bir rakip bulacak.

Molde'nin lig avantajı

Henüz resmi bir maça çıkmayan Trabzonspor, 14 haftası geride kalan Norveç Ligi'nin lideriyle karşılaşacak. Mavi - beyazlı ekip geride kalan haftalarda dokuz galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.

30 puana sahip olan Molde, en yakın rakibi Bodo/Glimt'in beş puan önünde yer alıyor.

İç sahada yedi karşılaşmada altı galibiyet alan Molde, deplasmanda ise yedi karşılaşmada üç kez kazanabildi. İç sahada ezici bir üstünlüğe sahip olan Norveç ekibi için aynı şeyi deplasman maçlarında söylemek zor.

Yetiştirici kulüp: Molde

Son yıllarda Avrupa'nın majör liglerine transfer olan Norveçli yıldızlar dikkat çekiyor. Bu İskandinav ülkesinin futbolcu yetiştirme konusunda en iyi kulüplerinden biri de Molde.

Son olarak Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Erling Haaland'ı yetiştiren mavi - beyazlılar kadrosunda birçok potansiyelli yetenek bulunduruyor.

Haaland'ın dışında Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi de Molde tarafından Avrupa futboluna kazandırılan yıldızlardan bir diğeri.

Molde'nin tehlikeli oyuncuları

Sol bek Kristoffer Haugen, gösterdiği performansla bu sezon takımın en iyilerinden biri oldu. Başarılı oyuncu, Trabzonspor'un sağ tarafına zorluklar yaşatacaktır.

Gol yollarında ise, Ohi Omoijuanfo çok etkili. 2022 Ocak ayı itibariyle Kızılyıldız'a transfer olacak olan başarılı golcünün sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında oynamama ihtimali de bulunuyor.

Oynaması halinde bordo - mavililerin savunması oyuncunun yüzünü kaleye dönmesini engellemesi çok önemli. Omoijuanfo yüzünü kaleye döndüğü takdirde çok tehlikeli olabiliyor.

Orta alanda görev yapan Fredrik Aursnes ve yıllardır takımın en önemli oyuncularından biri olan tecrübeli isim Magnus Eikrem takımın en önemli parçaları arasında yer alıyor.

Son söz...

Trabzonspor, Molde ile oynayacağı karşılaşmada fizik kalitesi yüksek bir takım bulacak.

Bordo - mavililer favorisi olduğu bu turda konsantrasyon kaybı yaşamadan maçı tamamlaması. Molde, en ufak konsantrasyon kaybını değerlendirebilecek potansiyele sahip.