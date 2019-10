YORUM | Yıkılmadık, ayakta kaldık

Milliler Fransa karşısında zaman zaman geride kalsa da her seferinde toparlanmayı başardı, 1 puanla dönerek alkışı hak etti.

| İlker Yılmaz

Maç öncesi kadrolar açıklandığında Milli Takım'ın dizilişini kestirmek oldukça zordu. Birkaç alternatif vardı, Şenol Güneş tüm önlemlerin aldındığı 4-1-4-1 dizilişiyle sahne aldı.

4'lü defans bloğunun önünde Okay Yokuşlu sigorta, sağ kanatta Ozan Tufan, solda da Kenan Karaman beklere yardım için vardı. Göbekte olarak da Mahmut Tekdemir - İrfan Can Kahveci ikilisi hem fiziksel hem de teknik olarak mantıklı duruyordu. Her iki takımın birbirini tarttığı ilk 15 dakikada hiçbir sorun yaşamadık ancak sonraki 20 dakika oldukça korkutucuydu.

Özellikle Ozan Tufan'ın kanadını Fransızlar Hernandez - Coman - Griezmann üçlüsüyle çok fazla rahatsız etti. Bol bol içeri girdiler, ters kanatta da Sissoko'ya pozisyon yarattılar, dakikalar geçtikçe de kendi yarı sahamıza gömüldük.

Şenol Güneş'in Kenan'ı sağ kanada, Ozan'ı göbeğe, İrfan Can'ı da sola çektiği hamlesi nefes almamızı sağladı. Ne var ki ilk yarıda gerçek olan şey şuydu; fizik olarak takımca sıkıntı yaşadık, Okay Yokuşlu Griezmann karşısında ezildi. Rakip kalede bırakın tehlike yaratmayı, orta sahada top tutmayı da beceremedik.

Kötü geçen ilk yarının ardından hamle gecikmedi. Şenol Güneş hiç beklemeden Okay Yokuşluyu oyundan çıkarıp Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna aldı. Milliler biraz risk aldı ancak bir adım daha öne çıkararak daha cesur bir futbol ortaya koydu. Burak Yılmaz'ın kaçırdığı golde saç baş yolmamak elde değildi. İkinci yarıda daha dengeli bir Milli Takım izledik, sonuç olarak da duran toptan yediğimiz golü duran topla telafi etmeyi bildik.

9 - eleme gruplarında bugün oynanan maçlarda en fazla kurtarış yapan kaleci Mert Günok olurken (9; Andriy Pyatov ile birlikte), en fazla uzaklaştırma yapan isim Merih Demiral oldu (9). Savunma. — OptaCan (@OptaCan) October 14, 2019

Maçın 4 adamı vardı. Özellikle ilk yarıda akınlarına direnen defans göbeğinin üçlüsü Mert Günok - Merih Demiral - Çağlar Söyüncü alkışlanmayı haketti. Son alkış da Şenol Güneş'e. Maçtan hiç kopmadı, Milli Takım her düştüğünde yaptığı hamlelerle takımı ayakta tutmayı bildi. Beceremediğimiz ve eksik kaldığımız o kadar çok şey vardı ki her şeye rağmen yıkılmadık, 1 puanı almayı bildik.