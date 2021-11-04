YORUM | Yetenek seviyesi yükselen Fenerbahçe, neler yapabilceğini gösterdi

UEFA Avrupa Ligi'nde henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe, Belçika'da Antwerp takımının konuğu olurken D Grubu'nda 2 puanla 3. sırada yer alıyordu.

Sarı Lacivertli ekibin, Türkiye Ligi'ndeki son 3 maçından yenik ayrıldığını da düşündüğümüzde Antwerp karşısında mutlak galibiyeti hedefliyordu.

Fenerbahçe, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada maçın bazı anlarında oyun üstünlüğünü almış olsa da mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Seyircisiz oynan maçta Fenerbahçe'de uzun bir aradan sonra İrfan, Mert Hakan, Meyer ve Sosa gibi isimler ilk 11'de başladı. Süper Lig'de cezalı olan Osayi Samuel de maça başlayan ilk 11 kişi içerisinde yer aldı.

Szalai'nin yerine Novak başladı

Müsabakanın ilk dakikalarında iki takım da tempolu başladı. Belçika ekibi hızlı hücumlarla Fenerbahçe kalesine gelmeye çalışsa da Fenerbahçe savunmasında Kim Min Jae'nin başarılı müdahaleleri göze çarptı. Pereira, Szalai'nin yerine 3'lü savunmanın solunda Novak ve sağında ise Tisserand ile başladı.

Belçika ekibi maça istekli başlasa da sol taraftan topu taşuyan Ferdi, İrfan Can Kahveci'ye oynadı. İrfan, rakip ceza alan yayındaki Mert Hakan'ı gördü ve Mert Hakan önündeki boş alanı iyi değerlendirip şık bir vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 8'i gösteriyordu.

Fenerbahçe, önde baskı ile tempolu başlamasının karşılığını bu golle aldı. Golü erken bulması Sarı Lacivertliler adına büyük bir avantajın habercisiydi çünkü Belçika ekibi golü yedikten sonra çok adamla Fenerbahçe kalesine hücum etmeyi sürdürdü.

İrfan Can Kahveci kalitesini gösterdi

Savunmada sağlam duran ve özellikle irfan Can Kahveci'nin takımını rahatlatan oyunu son dönemde mağlubiyetler yaşayan Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi. Yeteneğiyle fark yaratan oyunculara özlem duyan Fenerbahçe taraftarı, İrfan Can Kahveci'yi izlerken rahat bir nefes aldı şüphesiz.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde orta alanda topla buluşan Max Meyer meşin yuvarlağı Berisha ile oynadı. Max Meyer'e duvar olan Berisha topu tekrar Alman oyuncuyla buluşturduğunda Meyer ceza sahasını girmişti bile. Meyer, ceza sahası içinde kaleye baktı ve düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'deki ilk golünü Antwerp kalesine gönderdi. Golde, Berisha'nın da katkısı büyüktü.

Fenerbahçe, maça tahmin edilenden çok daha iyi bir şekilde başladı. Karşılaşma öncesinde Vitor Pereira'ya, maça nasıl başlamayı istediği sorulsaydı Portekizli hoca, bu kadar iyi bir senaryo yazamazdı muhtemelen.

İlk yarının ortalarına doğru oyun üstünlüğünü tamamen alan Fenerbahçe, kısa paslarla rakip yarı alanda etkili oldu ve Anwerp'e top göstermedi. Takımın, son dönemdeki moral bozukluğunu üstünden atmasını sağlayan bir oyun aklının sahada olması fazlasıyla önemliydi. Bu isim, İrfan Can Kahveci'ydi.

Hücumda etkili görünen Fenerbahçeli futbolcuların yanı sıra stoperde Koreli stoper Kim Min Jae güven verdi. Sol stoper olarak maça başlayan Novak'ın ise Antwerp hücumlarında hayati müdahaleleri oldu.

Mert Hakan, İrfan Can getirdi; Berisha harika bitirdi

Orta alanda Mert Hakan ve İrfan Can'ın harika oyunu vardı. Dakikalar 28'i gösterdiğinde, bu ikili mükemmel paslarla Antwerp ceza sahasına doğru hareketlendi. Mert Hakan mükemmel çevirdi ve Berisha topa harika vurdu. Fenerbahçe, 3-0'ı yakaladı.

Fenerbahçe, etkili başladığı maçta rakip kalede yoğun bir tempoyla kalitesini gösterdi. Berisha'nın indirdiği ve dağıttığı toplar, İrfan Can ve Mert'in orta alandaki katkısı ve kanatlarda Osayi Samuel ile Ferdi'nin bitmek bilmeyen enerjisi Pereira'nın yüzünü güldürüyordu.

Maçın ilk yarısında; tempo, hırs, mücadele ve skor anlamında çok iyi bir görüntü verdi Fenerbahçe ve devre arasına 3-0 üstünlükle girdi.

İlk devrede, oyuncularından ne istediyse alan bir Vitor Pereira vardı. Portekizli hocanın, son haftalarda eleştirilen takımını bu müsabakaya iyi hazırladığı ve erken skor almanın çok önemli olduğunu vurguladığı net olarak futbolcular tarafından kanıksanmış gibi göründü.

Kim Min Jae'den göz alıcı bir performans

Müsabakanın ikinci yarısının hemen başında gol bulmak isteyen Antwerp, önde baskı yaparak tempoyu artırmaya çalıştı ve Sarı Lacivertli takım savunmadan çıkmakta zorlandı. Ancak, Fenerbahçe baskı yediği anlarda savunmada sağlam durdu. Kim Min Jae, Fenerbahçe kariyerinin en göz alıcı performanslarından birisini sunuyordu bu dakikalarda.

Savunmada iyi duran bir Fenerbahçe olsa da, ilk yarının ilk 15 dakikalık bölümünde savunmadan çıkmakta zorlandı ve rakibin baskısını pas yaparak kırmaya çalıştı. Kalesine fazla çekilen Sarı Lacivertli ekibin, bu dakikalarda kalesinde gol görmemesi futbol şansının da yanında olduğunu gösteriyordu.

İkinci yarının ortalarına doğru Fenerbahçe, maçtaki oyun dengesini yakaladı. Rakip yarı alana biraz daha yaklaşan Sarı Lacivertli takım, Rossi ile 4. golü bulmaya yaklaşsa da Uruguaylı oyuncunun vuruşu direkten döndü.

İlk yarıdaki kadar aktif bir hücum organizasyonu yakalayamayan Fenerbahçe'de, İrfan Can ve Mert Hakan'ın oyundan çıkmasının etkisi fark edildi.

Pereira tarafından ikinci yarıda oyuna dahil edilen Zajc'ın, bu tip seviyesi düşük ve oyun üstünlüğünün alınmış olduğu maçlarda oyunu tutabilecek sınırlı bir yeteneğe sahip olduğunu düşündüğümüzde; iyi bir hamle olarak değerlendirilebilir.

Frey etkisizdi

Belçika Ligi'ndeki performansı ve attığı 13 gol 1 asist sebebiyle övülen Frey'in, maçtaki performasına baktığımızda neden Fenerbahçe'de hiçbir şekilde oynamaması gerektiğini de görmüş olduk.

İkinci yarının büyük bir bölümünde Belçika temsilcisi, Fenerbahçe yarı alanında gol aradı ve baskısını devam ettirdi. Fenerbahçe'nin, ikinci yarının başlarında veya ortalarında bir gol bulması Antwerp'i tamamen yıkabilirdi ama beklenen o gol bir türlü gelmedi.

İlk yarıdaki oyununun yanına yaklaşamayan bir Fenerbahçe vardı ikinci yarıda. Oyuncu değişiklikleri ve skor üstünlüğünün getirmiş olduğu avantajla Sarı Lacivertli takım, oyunu kendi yarı alanında kabullendi. Yine de bir gol bulmak, rakibin fişinin çekilmesi ve daha rahat bir maçı geride bırakmak adına önemliydi ama Fenerbahçe o golü bulamadı.

Oyunun geneline baktığımızda rakibini net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, guruptaki iddiasını sürdürdü. İyi başladı, coşkulu mücadele etti ve rakip yarı alanı özellikle ilk yarıda çok iyi kullanan bir oyuncu grubuyla oynadı Fenerbahçe. 3 puanı 3 golle alan Sarı Lacivertli takım, puanını 5'e yükseltti ve D Grubun'da 5 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, bundan sonraki maçlarında Antwerp müsabakasının ilk yarısındaki oyununu oynarsa Avrupa'da devam etmek adına çok büyük bir adım atabilir. Isıran, rakibi yoran, topu rakip yarı alana iyi taşıyan bir Fenerbahçe'yi, diğer maçların skoruna göre ilk iki sırada görebiliriz bu grupta.

Fenerbahçe; oyun aklı ve bu oyuncu grubuyla neler yapabileceğini gösterdi bugün ve yeniden grupta iddialı bir noktaya geldi. Bunun aksini düşünmek, bugünkü oyuna ve futbolcu grubuna haksızlık olurdu.