YORUM | Yeni model Beşiktaş: Pres, organizasyon ve yetenek

Yeni Malatyaspor’u farklı mağlup eden Beşiktaş, artan yetenek seviyesiyle oyununa da seviye atlatacağının sinyallerini verdi.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Yeni transferlerden Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan’ın ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği ve taraftarlarla tanıştığı maçı bir gövde gösterisine çeviren Kara Kartal, oyunun tek hâkimi olduğu karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi.

Sergen Yalçın’ın nispeten farklı bir kadroyu sahaya sürdüğü maçta Pjanic yıldızlaşırken Beşiktaş’ın çok etkili ön alan presi de işleri siyah-beyazlılar adına bir hayli kolaylaştırdı.

Yalçın’ın hücum alternatifleri ve N’Koudou

Önümüzdeki hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta Cyle Larin’in yokluğunda maça Kevin N’Koudou ilk 11’de başladı. Fransız oyuncunun, pozisyonundaki diğer alternatifler olan Larin ve Kenan Karaman’a göre çizgiye yakın oynamaya ve oyunu genişletmeye daha yatkın olması, Beşiktaş’ın bu şekilde yaratıcılığını arttırmasına olanak sağladı.

Orta alanda da Alex Teixeira gibi ceza sahasına koşular atmayı seven bir oyuncunun bulunması da N’Koudou ile birlikte siyah-beyazlıların hücumda maçlara göre değişen bir kurguyla oynayabileceğinin sinyallerini verdi.

Orkestra şefi Pjanic

Beşiktaş’la ilk maçında asist yapan ve futbolseverlerin gözlerinin pasını silen Pjanic, oldukça etkili bir performans göstermeyi başardı. 69 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 96 kez topla buluştu ve 79 pas yaparak %82 pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca dört kilit pasla bu alanda sahanın en iyisi olan yetenekli oyuncu, fizik kalitesinin de bir hayli iyi düzeyde olduğunu kanıtladı. Üç top kapan Pjanic, girdiği 12 ikili mücadelenin de yedisini kazandı.

Pjanic’in karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Batshuayi’ye yaptığı ve akıllara Chelsea’nin yıldızı Jorginho’nun geldiği asist, yıldız oyuncunun Beşiktaş’a neler katabileceğinin bir özeti gibiydi. Özellikle Juventus’ta Allegri’nin savunma önünde derin oyun kurucu rolünde kullandığı oyuncu, pas kalitesiyle ve oyun görüşüyle büyük fark yaratacağını kanıtladı. Yeni Malatyaspor karşısında zaman zaman stoperlerin yanına gelip top alan, zaman zaman da rakip yarı alanda konumlanan Pjanic; Sergen Yalçın’ın oyun planına oldukça uygun bir isim olduğunu gösterdi.

Pjanic, karşılaşmanın 25. dakikasında da Batshuayi’ye bir uzun top göndermişti ve maçın spikeri yıldız oyuncudan şu şekilde bahsetmişti: “Pjanic topu ayağında hiç tutmuyor; hemen tek toplara başvuruyor.”

Yeteneğinden kimsenin şüphesinin olmadığı Pjanic hakkında yapılan bu yorum, yıldız ismin ilk maçta gösterdiklerinin ve ilerisi için vadediklerinin kısa bir özeti gibiydi. Yalçın’ın gerek bu maçta olduğu gibi orta sahanın iç kısmında, gerek de farklı kurgularda savunma önünde kullanabileceği Pjanic; doğru kararlarıyla, çalışkanlığıyla ve tabii ki kalitesiyle büyük fark yaratmaya devam edecek.

Orta saha hattından bahsetmişken Josef de Souza’ya da bir parantez açmakta fayda var. 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, hem paslardaki başarısıyla hem de savunmadaki müdahaleleriyle maça damga vurdu. 85 isabetli pas yapan ve %100 isabet oranı yakalayan Brezilyalı yıldız, beş top kapma ve dört pas arasıyla maçı tamamladı. Ayrıca Josef, girdiği 11 ikili mücadelenin sekizini kazandı.

Beşiktaş’ın kimliği: Ön alan presi

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştığı ve bu sezon da transferlerle artan kaliteyle harmanladığı baskın oyununun, ön alan presi üzerinden kimlik kazandığını söyleyebiliriz. Batshuayi ve Teixeira üzerinden Yeni Malatyaspor’a da bu yönünün ne kadar kuvvetliği olduğunu gösterdi. Özellikle Belçikalı golcü, maç boyunca pres yapmaktan hiç vazgeçmedi ve zaman zaman orta alan oyuncularının destek vermediği anlarda da tek başına toplu oyuncuya baskı yapmaya gitti. Bu noktada istikrarını kaybetmeyen Batshuayi, bir nevi ikinci golünde de bunun meyvesini almış oldu. Presteki katkısının yanı sıra Batshuayi; Pjanic, Ghezzal ve Teixieira gibi yaratıcı oyuncuların önünde yüksek skor katkısı verebileceğinin de sinyallerini verdi.

Aboubakar’ın bağlantı oyunundaki katkısını Batshuayi’den alamayan Beşiktaş, pres noktasında ise daha avantajlı bir konuma geldi. Ayrıca siyah-beyazlıların oyunu rakip yarı sahaya yıktığında Teixeira’nın hareketliliğiyle bloklar arasında topla buluşabilmesi, bağlantı noktasında da Beşiktaş’ın büyük sorunlar yaşamayacağını işaret etti.

Beşiktaş’ın ön alan presiyle parlamasındaki en büyük pay sahiplerinden biri de stoperlere ait. Takım boyunu rakip stoperlere bastığında dahi olabildince kısa tutmayı başaran Beşiktaş, bu maçta da oldukça kompakt bir görüntü çizdi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Necip Uysal, Yeni Malatyaspor’un hareketli forveti Adem Büyük’ü bu tarz pozisyonlardan sonra atılan uzun toplarda sürekli takip etti ve tecrübeli oyuncunun topla buluşmasını çoğunlukla engelledi. Dört top kapmayla maçı tamamlayan Necip Uysal, buna ek olarak 63 isabetli pas ve %89 pas isabet oranına sahipti.

Yeni Malatyaspor engelini zorlanmadan aşan siyah-beyazlılar; hücumdaki organizasyonlarıyla, presteki başarısıyla ve genel kalitesiyle rakiplerine gözdağı verdi. Siyah-beyazlılar, bu yükselişini Şampiyonlar Ligi’ndeki Borussia Dortmund maçında da devam ettirmeye çalışacak.

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