YORUM | Yeni bir sağ kanat manifestosu

Beşiktaş’ın sağ kanadında sadece bir oyuncu değişikliği olmayacak. Aynı zamanda bir değerler değişimi de gerçekleşecek.

YORUM | Onur Özgen

Tyler Boyd, Beşiktaş’ın yeni sezondaki ilk transferi oldu. Bu transfer aynı zamanda Beşiktaş’ta yeni bir dönemin başladığını da gösteriyor. Öyle ki, son üç sezondur Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens gibi çizgiyi kullanmayı seven oyunculara emanet edilen sağ kanatta, artık içe kat etmeye meyilli bir kanat forvet yer alacak. Bir başka deyişle yıllardır 4-2-3-1 oynayan takım, artık 4-3-3’ün gerekliliklerine adapte olmaya çalışacak.

Şenol Güneş’in yakın dönemde çok sık kullandığı 4-2-3-1’in ön tarafını kolayca tarif edebiliyorduk: En uçta fizik olarak güçlü, ceza sahası içinde etkili, gol yüzdesi yüksek bir 9 numara (Burak Yılmaz, Fernandao ya da Mario Gomez). 10 numarada oyun kurucu özelliklerinden ziyade, skorerliğiyle öne çıkan ikinci forvetler (Jaja ya da Anderson Talisca). Sol kanatta yine ceza sahasına girmeyi seven, forvet özelliklerine sahip oyuncular (Umut Bulut, Cedric Bakambu, Ryan Babel ya da Güven Yalçın). Sağ kanatta ise çizgiyi kullanmayı seven, bire birde etkili oyuncular (Ibrahima Yattara, Engin Baytar, Volkan Şen ya da Ricardo Quaresma).

A Milli Takım’daki ikinci döneminde de bu alışkanlığını devam ettirdi: En uçta Burak Yılmaz, forvet arkasında oyun kuramayan ama skor üretebilen Hakan Çalhanoğlu, solda sakatlanana kadar Cenk Tosun ve ardından yine santrfordan bozma Kenan Karaman, sağda ise bire birlerde etkili Cengiz Ünder ya da Deniz Türüç (Bir istisna olarak kabul edebileceğimiz karşısında ise rakibin gücünden mütevellit üçlü orta saha vardı).

Beşiktaş’ın yeni patronu ise sıkı bir 4-3-3’çü. Johan Cruyff’un deyimiyle kaleci hariç beş hat kullanmayı seviyor: “Geri dörtlü, geriye yakın oynayan bir merkez orta saha, iki yanında oyunu ileri taşıyan iki orta saha, önde bekleyen ya da orta sahaya yaklaşan bir santrfor ve kanatlarda birer hücumcu.”

Hâliyle bu yeni düzende santrforun etrafındaki iki kanat oyuncusundan beklenen şeyler değişecek. Güneş’in takımı Quaresma’yı geniş alanda rakiple bire birde bırakmaya çalışır ve Portekizlinin bireysel yetenekleriyle sonuca gitmeyi denerdi. Quaresma’nın çok nadiren girdiği ceza sahasındaki boşluğunu ise 10 numarada ve sol kanatta oynayan oyuncular doldururdu. Yeni düzende ise 10 numara diye bir pozisyon olmayacak; 10 numaradan bozma iki serbest 8 olacak. Dolayısıyla artık her iki kanat da ceza sahasına girmek zorunda.

Abdullah Avcı, Aralık 2017’de katıldığı bir televizyon programında, ekrandaki taktik tahtası üzerinde Vodafone Park’ta 1-1 biten Beşiktaş - maçını analiz etmişti. Analizinin büyük bölümünü ise Quaresma’ya ayırmıştı. Topsuz oyundaki planlarını Quaresma’nın sırtı kaleye dönük bir şekilde topla buluşması üzerine yaptıklarını açıklayan Avcı, bu sayede Portekizlinin etkinliğini de sınırladıklarını söylemişti. Ardından ucu yine Quaresma’ya dokunan şu tespiti yapmıştı: “Bugün artık kanat oyuncuları ceza sahasının dibine kadar girdiklerinde hedefte oyuncu bulamıyorlarsa, orta yapmayıp geri dönüyorlar. Hedefsiz orta diye bir şey artık kalmadı.”

Aslında bu yeni bir bilgi değil. WM formasyonunun mucidi ve ’ın efsanevi menajeri Herbert Chapman, içeride paslaşmanın çizgiler boyunca koşup savunmacılara karşı onda bir şansa sahip olunan kale ağzına orta yapmaktan daha az çarpıcı ama daha ölümcül olduğunu iddia edeli neredeyse bir yüz yıl kadar oluyor. Avcı işte bu iddianın doğruluğuna inananlardan.

Dolayısıyla yeni sezonda Beşiktaş’ın kanatlarında öne çıkan istatistiğin akan oyunda yapılan orta sayısı değil, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı olacağını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle ayağına gelen her 8.5 toptan birini ceza sahasına ortalayan Quaresma’nın yerini, 25 toptan birini ortayla sonuçlandıran Boyd alacak. Ya da her 17.5 topla buluşmasından biri ceza sahasının içinde olan Quaresma’nın yerine, her 12 topla buluşmasından biri ceza sahasında olan Boyd oynayacak.

Maç Gol Asist Akan oyunda yapılan orta Rakip ceza sahasında topla buluşma Ricardo Quaresma 26 3 11 5.7 2.8 Tyler Boyd 14 6 4 1.7 3.5

Daha az orta yapıp, daha fazla ceza sahası içinde topla buluşmanın ödülü de skora daha fazla katkı sunmak oluyor elbette. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de dakika başına en fazla gol katkısı yapan üç kanat oyuncusu Tony Nwakaeme (111 dakikada bir), Edin Visca (112.9 dakikada bir) ve Tyler Boyd’du (123.4 dakikada bir).

Yani “fakir Visca’sı” olarak nitelendirilen Boyd’un Visca’nın kendisiyle arasında 10.5 dakikalık bir skorerlik farkı bulunuyor. Ama Visca’dan bu verimi yıllardır almayı başaran Avcı’nın artık Boyd’un antrenörü olduğunu düşünürsek, önümüzdeki sezon Boyd’a yeni bir lakap bulmak gerekebilir.

Baba tarafından Yeni Zelandalı, anne tarafından vatandaşı olan ve geçtiğimiz ay Gold Cup’ta ilk defa ABD Milli Takımı formasını giyen Boyd ise geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda kendisini Amerikalılara şöyle anlatıyor: "Her iki ayağımın da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Hızlı bir oyuncuyum. Skor üretmeyi seviyorum. Aynı zamanda takım için çalışmayı ve en önemlisi de kazanmayı seviyorum."

Beşiktaş’ın sağ kanadında çok uzun süredir en önemli şey kendini tatmin etmekti. Şimdi yerini skor üretmek, takım için çalışmak ve kazanmak gibi yeni değerler alacak. Bu yeni değerlerin sahibinin yarı Amerikan olması ise futbolun o nükteli ironilerinden biri olsa gerek.