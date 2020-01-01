YORUM | Xhaka'nın geri dönüşünden koronavirüse: Arteta'nın ilk deneyimi

Topçular'ın Arteta'yı göreve getirişinden bu yana dört ay geçti ve İspanyol antrenör hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir fark yarattı.

YORUM: Charles Watts | ÇEVİRİ: Onur Özgen

Mikel Arteta, Unai Emery'nin halefi olarak 'ın başına geçeli dört ay oldu.

Kuzey Londra'da 20 Aralık Cuma günü bir öğleden sonra ilk kez basının karşısına çıktığında güven ve karizma dolu bir basın toplantısı düzenlemişti. Deneyim eksikliği konusundaki şüphelere rağmen, bu başarılı olmak için kendisine tamamen güvenen bir adamın performansıydı.

Sonraki haftalarda ise İspanyol menajerin işleri tersine çevirmeye başladığını açıkça gösteren işaretler vardı. Performanslar ve savunma rekoru iyileşmiş ve daha sonra sonuçlar da düzelmeye başlamıştı.

Ancak Arteta'nın Emirates'teki devrimi âniden durdu - gün geçtikçe binlerce can almaya devam eden koronavirüs salgını felâketi tarafından tüm dünyada futbol durduruldu.

Bunlar eşi benzeri görülmemiş zamanlar ve sadece ilk işindeki bir antrenör için değil, her antrenör için zorlu olacağı kesin.

Ancak tıpkı dört ay önce medya önündeki ilk basın toplantısından bu yana yaptığı gibi, Arteta zorluklarla etkileyici bir şekilde başa çıkabilen biri.

Unutmayalım, o üst düzey futbolda vu virüsle doğrudan uğraşmak zorunda kalan birkaç kişiden biri. Arsenal'ın maçından sadece iki gün önce 12 Mart Perşembe günü Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı.

O noktada Premier Lig hâlâ planlandığı gibi devam etmeye çalışıyordu, ülke çapındaki tüm stadyumlar bir sonraki fikstür için o hafta sonu yüz binlerce taraftarı ağırlayacaktı.

Fakat Arteta'nın test sonuçları her şeyi değiştirmişti. Ülkede futbol o zamandan beri oynanmıyor ve dünya bu yıkıcı hastalığın üstesinden gelmeye çalışırken yakın gelecekte de oynanmayacak gibi görünüyor.

Arsenal menajeri şu an tamamen iyileşti ve işine geri döndü, ancak şu anki çalışmaları yıllar boyunca alışkın olduğundan çok farklı.

Tıpkı bizim gibi Arteta da şu sıralarda evden çalışıyor. London Colney'deki ofisi artık Arsenal'ın Hertfordshire'daki antrenman tesislerine yakın olan eviyle değiştirildi.

38 yaşındaki menajer, Arsenal.com' a günlük rutinini şöyle detaylandırıyor:

"Oldukça erken kalkıyorum ve ofiste kendi başıma bir iki sat geçirmeyi seviyorum. Sonra telefon görüşmeleri ve iş düzenlemeleri yapmaya, personeller ve kulüpteki kıdemli insanlarla iletişim kurmaya başladım. Öğle yemeğinden sonra tekrar işe dönüyorum. Bir şeyler hazırlıyorum ve oyuncularla bireysel toplantılar yapıyorum. Bu süreç en azından oyuncuları daha iyi tanımama çok yardımcı oldu. İlişkimizi, iletişimimizi ve aramızdaki anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz."

Arteta'nın bu yorumları, tipik bir her zaman her durumun içinde olumlu şeyler arayan bir adamınkine benziyor. Kısa sürede onu Arsenal'da bu kadar popüler yapan şey de bu yaklaşımı.

Başlangıçta daha önce hiçbir kulüpte birinci adam olmamış birini göreve getirmenin mantığını sorgulayanlar vardı, ama bu şüpheler uzun zaman önce ortadan kayboldu. Şu an Arsenal soyunma odası tamamen onun arkasında birleşmiş durumda.

Ona inanıyorlar, yöntemlerine güveniyorlar ve daha da önemlisi yöntemlerinden hoşlanıyorlar.

David Luiz, Arsenal'ın resmi web sitesine yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

"Dört saat mutlu uyumak, sekiz saat üzgün uyumaktan iyidir. Benim için sadece futbolda değil, hayatta da eğlenmelisiniz. En önemli şey bu ve Mikel bunu geri getirdi."

Ama bu sadece eğlenceyle ilgili değil. Arteta ayrıca, oyuncular beklentileri karşılamazsa sonuçlarına katlanacaklarını da gösterdi.

Talepleri yüksek ve karşılanması gerekiyor. Birinin çaba sarf etmediğine inanırsa, o zaman onu ekibine dâhil etmez.

Matteo Guendouzi, şubat ayında Dubai'deki kamptaki bir antrenmanda yeteri kadar çalıştığını gösteremeyince Arteta'nın öfkesiyle karşılaşmıştı.

Ardından Guendouzi seyahat dönüşündeki Arsenal'ın ilk maçında kadrodan çıkarılmış ve böylece hem kendisi hem takım arkadaşları yeni antrenörleri hakkında kıymetli bir ders almışlardı.

Arsenal'da Arteta'nın eski takım arkadaşı olan Bacary Sagna, "Antrenör olarak güçlü olmalısınız," diyor. "Mikel, Matteo'nun kendini zorlamamasından memnun değildi ve bunu ona söyledi. Matteo da ne istediğini muhtemelen öğrendi. Mikel, her seferinde en üst seviyede olmasını bekliyor ve eğer kendisini ikna edecek bir tavır sergilemiyorsa, Mikel asla mutlu olmayacaktır."

Arteta'nın Arsenal'da karşılaştığı zorluk çok büyüktü ve dört ayda hiçbir şey değişmedi. Aslında koronavirüs salgınının neden olduğu mâli sorunları göz önünde bulundurursak önündeki potansiyel zorluk daha da büyük.

Ancak takımdaki bazı sorunları düzeltmek için yaptığı çalışmalar ona çok daha fazla kredi verilmesini hak ediyor.

Emery'nin yönetimi altında hayâl kırıklığına uğrayan Granit Xhaka ve Lucas Torreira, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyorlardı.

Aslında Xhaka kararını çoktan vermişti, ayrılacaktı. 'e gideceğinden emin gibi görünüyordu.

Arsenal'a Emery tarafından getirilse de hayâl kırıklığına uğramıştı. Kaptanlıktan çıkarılmış ve Emery onu hiç koruyamamıştı. Gitmekten başka çaresi olmadığını hissetmişti. Ancak Arteta bu durumu hemen değiştirdi.

"Kulübe geldikten üç gün sonra onunla çok ama çok iyi bir toplantı yaptım," demişti Xhaka, Arsenal'ın resmi web sitesine verdiği demeçte. "Bana birçok şey söyledi ve birbirimize karşı çok açıktık. Ve şimdi buradayız. Biraz gülümsemem lâzım; çünkü geri döndüğüm ve en çok sevdiğim şey olan bu kulüpte oynamaktan yeniden keyif almaya başladığım için mutluyum."

Arteta'nın Xhaka'nın sorunlarını ele alış şekli etkileyiciydi ve ayrıca Torreira'yı da İtalyan kulüplerinin ona olan ilgisini görmezden gelmeye ikna etmişti. Arteta'nın antrenörlük yöntemleri ve antrenmanları oyuncular tarafından seviliyor; ancak insan yönetimi teknikleri de oyunculardan aynı şekilde teveccüh görüyor.

Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen maaş kesintileri üzerine devam eden görüşmelerdeki tavrı takım için büyük bir güven yarattı.

Kulüp, gelir akışlarının tamamen kurumasının ardından oyuncuların yıllık maaşlarında 230 milyon sterlin'lik bir tasarruf yapmayı zorunlu olarak görüyor.

Ancak buna rağmen oyuncularla olan görüşmelerde bir sonuca varılamamıştı. Oyuncular önümüzdeki bir yıl boyunca yüzde 12.5'luk bir maaş kesintisi teklifini reddetmişlerdi. Ta ki işin içine Arteta dâhil oluncaya dek.

Kendi maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmeye yakın olan Arteta, bir konferans görüşmesinde tüm ekibiyle konuştu ve sözleri büyük bir fark yarattı. Bu sayede şimdi bir anlaşma imzalandı.

Arteta sadece dört ay içinde gerçek bir saygı kazandı. Sezonun askıya alınmasından önce saha içindeki etkisini görmüştük ve şimdi saha dışındaki etkisini de görüyoruz.

Arsenal için Arteta riskli bir deneme olarak görülüyordu; ancak o günden beri verdiği işaretler, Arteta'nın kulübe büyük başarılar getirmesi için gereken her şeye sahip olduğunu gösteriyor.