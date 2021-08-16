Portekizli hoca, Adana'da saha içinde yaşanan aksaklıkları önemli hamleleriyle gidermeye çalıştı fakat daha fazlasına da ihtiyaç var.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Yeni bir hoca ve yeni bir oyun kurgusu...

Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe, ligin yeni takımı karşısında sıcak bir Adana akşamında bize neler gösterecekti?

Birçok bilinmezliğin içinde belki de bilinen tek şey, Vitor Pereira'nın üçlü savunma kurgusunu tercih edecek olmasıydı.

Aslında futbolseverler bu tür hamleler için hocalara teşekkür etmeli. Nihayetinde Süper Lig'i 4-2-3-1 hapishanesinden kurtarmak üzereler ama tabii ki şimdi konumuz bu değil.

Portekizli hoca, tıpkı hazırlık maçlarında olduğu gibi 3-4-1-2 dizilişini kullandı. Novak yine sol stoperde oynayınca Szalai merkez stoper olarak oynamak zorunda kaldı.

Hazırlık kampında genelde rakibi beşli savunma olarak karşılayan Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda savunmada o beşli hattı bir türlü kuramadı. Çünkü oyun, adeta bir basketbol maçı gibi sürekli geçiş oyunu halindeydi.

Ferdi ve Samuel'in kanat bek olamayacağı ayyuka çıktı

Hatayspor'da geçen sezon iyi bir performans sergileyen Akintola, sağ koridoru öyle bir abluka altına aldı ki Vitor Pereira devre arasında Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan çıkarmak zorunda kaldı.

Sol kanat bek olarak Novak, sol stoper olarak da Szalai oynamaya başladı ve bu hamle en azından Fenerbahçe'nin sol kanatta defansif olarak güçlenmesini sağladı.

Fakat aksayan bölge sadece sol kenar değildi. 70. dakikada sakatlanan Serdar Dursun'un yerine bir sağ bek olan Nazım Sangare'yi oyuna alan Pereira da bunu fark etmiş olacak ki bu pragmatist hamleyi yaptı.

Çözüm bazen basittir ve Portekizli de iyi bir reaksiyon verdi.

Pereira, sezonun ilk uyarısını Adana'da almış gibi görünüyordu. Defansif anlamda yetersiz oldukları apaçık ortada olan Samuel ve Ferdi'yi kanat bek olarak oynatma hayali, muhtemelen pazar akşamı rafa kaldırıldı.

Zararın neresinden dönülse kârdır, öyle değil mi?

Mesut Özil'den daha fazlasını almak mümkün

Eğer takımınızda Mesut Özil varsa, onu olabildiğince az yormanız ve 3. bölgede ona özgürlük sağlamanın yollarını bulmanız gerekmektedir. Aslında Samet Aybaba, Özil'e alan ve zaman tanıma konusunu Pereira'ya bırakmadı fazlasıyla riskli ve kontrolsüz oyunuyla bunu sağladı.

Özil de bu fırsatı geri çevirmedi ve doğru bir koşu ile, doğru bir şekilde pozisyon alarak Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

Peki madalyonun diğer yüzü? İşte o biraz problemli. Zira Adana Demirspor topu her kaptığında Özil ve arkadaşları 20-30 metre depar atmak zorunda kaldı. Çünkü stoper üçlüsü orta sahaya uzak oynadı ve takımın boyu, olması gerektiğinden çok daha uzundu.

Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz sezon ve bu sezonun ilk maçında görüldüğü üzere inşa ettiği oyunun temel noktası, stoperlerin orta saha oyuncularına yakın durmasıdır. Bu, takımın topu geri kazanma süresini düşüren yegane etkendir.

Fakat Fenerbahçe'deki bu kopukluk, sezonun ilk maçında ayyuka çıkmış gibi görünüyor. Eğer Pereira, Özil gibi bir yetenekten daha fazla faydalanmak istiyorsa ve takımın enerjisini daha uzun süre kullanılabilir tutmak istiyorsa, takım boyunu kesinlikle kısaltmalı.

O, kesinlikle bundan daha fazla gol ve asist katkısı yapabilir. Tabii topu her kaptırdığında 20-30 metre geriye koşmak zorunda kalmazsa.

Sonuç olarak Adana Demirspor'un geçiş oyunlarında Fenerbahçe'yi bu kadar geriye koşturması, Pereira'ya ikinci bir ikazdı.

Kanat beklerinden beklentiler sadece savunma yapmaları mıdır?

Samuel Osayi ve Ferdi'nin tek olumsuz noktası defansif zafiyetleri miydi? Asla.

İki oyuncu da hücuma yeterince katkı koyamadı. Samuel, ileri uçta oynamaya başladıktan sonra birkaç pozisyon yakaladı fakat o bölümde rakip artık tüm riskleri almış ve oyun disiplininden kopmuş durumdaydı.

Samuel ve Ferdi'nin, bir kanat bekin vermesi gereken hücum katkısının yarısını bile veremediği gayet açık. İkisinin de orta kalitesi standardın altında. Samuel çizgiyi sever evet ama hepsi bu kadar. Ferdi ise içe kat etmeyi, merkezde pas oyunu oynamayı ister.

İşte bu da Vitor Pereira'ya Adana'daki üçüncü uyarı oldu.

Peki tüm bu uyarılar karşısında Portekizli hoca ne yaptı? Tabii ki sadece not alıp kenarda oturmadı ve ciddi reaksiyonlar verdi.

Önce devre arasında Ferdi'yi çıkarıp Serdar Aziz'i aldı ve Novak'ı sol kanat bek olarak kullandı. Ardından Sangare'yi sağ kenara alıp Samuel'i ileriye yolladı ve Sangare'nin defansif gücünden, Samuel'in de hızından faydalanarak bir taşla iki kuş vurdu.

Fenerbahçe, son 15 dakikada artık üçlü değil, tamamen beşli savunmaya gömüldü. Bunun faydasını da Adana Demirspor'un sürekli yaptığı kenar ortalarını savuşturarak gördü.

Taraftarlar, tribünde veya televizyon başında gördükleri gerçekleri kenarda hocaların da görmesini isterler. Sadece görmek de yetmez, hemen bir çözüm bulmasını isterler.

Pererira belki Fenerbahçe'deki ikinci dönemine çok iyi bir oyunla başlamadı fakat ciddi reaksiyonlar vererek, oyun içindeki krizleri yönetebileceğini Adana'da kanıtladı.

Bundan sonra, pazar akşamındaki gösterisinin taraftarın ağzına çalınan bir parmak bal olmadığını kanıtlamak zorunda.