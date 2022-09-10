YORUM | Yanlış karar, Premier Lig: Kraliçe'nin ölümünden sonra maçları iptal etmek kesinlikle kimseye fayda sağlamaz

İngiltere Futbol Federasyonu, bu hafta sonu tüm seviyelerdeki tüm maçları ertelemeye karar verdi.

At yarışı onun ana tutkusuydu, ancak Wimbledon'ı kraliyet locasından izlemeyi seviyordu ve 2012 Londra Olimpiyatları da dahil olmak üzere 70 yıllık saltanatı boyunca önemli spor etkinliklerine katıldı.

1966'da Wembley'deki zaferin ardından Jules Rimet Trophy'yi Bobby Moore'a teslim etti.

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İngiltere, kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken şu ifadeleri kullanıyordu.

Kraliçe, "Başarınız, hak ettiğiniz şekilde kazandığınız kupanın çok ötesine geçiyor" dedi. "Hepiniz bugünün kız çocuklarına, kadınlarına ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak bir örnek oluşturdunuz.

"Umarım ömrünüz boyunca bu başarınızla guru duyarsınız."

Ülke şimdi bir yas dönemine girecek.

Spor yetkililerine nasıl tepki vereceklerine karar verme özgürlüğü verildi ve Premier Lig ve diğer ligler bu hafta sonu fikstürlerini erteledi.

Karar alınırken elbette Kraliçe'ye bir jest yapmak istediler.

Premier League

Bununla birlikte, Premier Lig'in parıltısından genç futbolun çamurlu sahalarına kadar ülke genelinde maçların iptal edilmesiyle kaybedileceklere daha fazla önem verilmeliydi.

Gerçekten de, Kraliçe'nin sevdiği birçok şeyi bir saygı göstergesi olarak iptal etmek garip bir mantık gibi görünüyor.

Yas tutan binlerce futbol taraftarı için saygılarını gösterme fırsatı olmayacak.

Ulusal marşı söyleme ya da hayatını ve başarılarını onurlandırmak için bir kutlamanın parçası olma şansı yok.

Manchester United'ın Real Sociedad ile Avrupa Ligi karşılaşması için Old Trafford'da kusursuz bir şekilde gözlemlendiği gibi, kulüplere, oyunculara ve taraftarlara gözle görülür bir şekilde saygılarını göstermek için siyah kol bantları veya 1 dakika saygı duruşu yok.

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West Ham'ın FCSB ile yaptığı Konferans Ligi maçı da Perşembe gecesi UEFA'nın ısrarıyla öne çıktı ve kulüp tarafından yerinde bir yanıtla karşılandı.

İptal, işten izin alan ve İngiltere'ye seyahat etmek için seyahatlerini ödeyen İspanyol ve Rumen taraftarlar için bir öfke olurdu.

Ve bu ülkedeki taraftarlar artık bu ertelemelerden etkilenecek. Biletler alındı, seyahatler düzenlendi, planlar yapıldı - şimdi hepsi iptal edildi.

Kahramanlarını izlemek için sabırsızlanan çocuklar olacak.

ALt yaş gruplarındaki kız ve erkek futbolcular yerel maçlarında oynamayı kaçıracaklar.

Covid-19 pandemisinin etkilerinin hala etkisinde olan bir nüfusu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şokunu ve yaklaşan bir enerji krizini hesaba katarak karar vermek için daha geniş bir bağlam olmalıydı. Çalışan aileleri ciddi şekilde etkileyecek.

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Sonuçlar her zaman umulduğu gibi gitmese bile, futbol hafta içi çalışanlar için hoş bir rahatlama.

Şimdi, insanların yaşadıkları veya karşılaştıkları zor zamanları unutmak için bir serbest bırakmaya ve 90 dakikaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Ama aynı zamanda bir endüstri ve futbolsuz geçen bir hafta sonundan maddi olarak zarar görecek pek çok kişi olacak.

Futboldan ekmek kazanan oldukça insan var. BUna stadyumlarda çalışan temizlikçiler veya maç günü yiyecek içecek satanları dahil edebiliriz.

İster kralcı ister cumhuriyetçi olsun, çoğunluk Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne üzülecek.

Futbol onun olağanüstü hayatını onurlandırmak için yanlış yolu seçti.