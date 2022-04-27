Villarreal, çarşamba günü Anfield'da Şampiyonlar Ligi marşı için sıraya girdiğinde ve televizyon kamerası oyuncuların yüzlerine döndüğünde, futbolcular çoğu Premier Lig takipçileri tarafından tanınacak.

Unai Emery'nin Sarı Denizaltısı, daha önce İngiltere'nin en yüksek liginde oynayan birkaç oyuncu tarafından yarı finale çıkarıldı.

Takımın, forvet oyuncusu Gerard Moreno'dan orta saha oyuncusu Dani Parejo'ya ve stoper Pau Torres'e kadar İspanyol bir omurgası olsa da, onların etrafındakilerden bazıları, Premier Lig oyuncularının bir karışımı.

Juventus ve Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten sıkı bir gemi, şimdi Jürgen Klopp'un Liverpool'u ile karşı karşıya gelecek.

Giovani Lo Celso, Tottenham'dan kiralık olarak Villarreal kadrosunda. Serge Aurier, Etienne Capoue ve Juan Foyth'un da kuzey Londra'da geçmişi var.

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Francis Coquelin de öyle. Arnaut Danjuma ise Championship'teki Bournemouth'tan geldi.

Ne yazık ki uzun süreli bir sakatlık yaşayan Alberto Moreno, iyi bir sezon geçiriyordu ve eski takımı Liverpool'a karşı büyük bir kayıp olacak.

Kaleci Geronimo Rulli bile bir noktada Premier Lig oyuncusuydu. Manchester City, kendisini Deportivo Maldonado'dan satın aldı, ancak onu Real Sociedad'a kiralık verdiler ve bir daha Premier Lig'e dönmedi.

Bu arada Vicente Iborra, Leicester City ile iki sezon geçirirken; Pervis Estupinan, Villarreal onu 2020'de satın almadan önce İspanya'da farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdiği dört sezon boyunca Watford'un oyuncusuydu.

Yine de en büyük etkiye sahip olan futbolcu, Gerard Moreno'nun sakatlık sorunuyla uğraşmasıyla birlikte Danjuma oldu.

Juventus ve Bayern'e karşı da dahil olmak üzere 10 Şampiyonlar Ligi maçında altı gol attı.

Danjuma, The Guardian'a yakın zamanda verdiği bir röportajda, "Bu sezon yaptıklarıma bakarsak, dünyanın en iyi kanat oyuncuları arasında olduğumu söylemek oldukça adil ve gerçekçi" dedi. Geniş alanda oynama yeteneği ve düzenli olarak pozisyona girme kabiliyetini göz önünde bulundurunca, buna katılmamak zor.

Villarreal, kanat oyuncusu için 25 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Bu nedenle, beklentileri aşmış olsa da, iyi performansı tamamen sürpriz değildi ve bu da Liverpool'un, oyuncuyla ilgilenmesine yol açtı.

Kulübün diğer Premier Lig oyuncularının çoğu çok daha düşük bir maliyetle geldiler, ancak bu sezon Capoue da dahil olmak üzere önemli roller oynadılar.

33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, kariyerinde ikinci baharını yaşıyor. Performansı o kadar iyi ki, Didier Deschamps tarafından 2022 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesi için bir yaygara kopuyor.

Capoue, 2012'de Belarus'a karşı bir gol attı ve 2013'ten beri Fransa Millî Takımı'nda forma giymedi.

Capoue, tartışmalara şaşırarak L'Equipe'e şunları söyledi:

"Bunu bekleyen bir durumda değilim. Gerçekten bunun hakkında düşünmüyorum, hayatımdan memnunum. Bir gün ismimi listede görürsem bu büyük bir sürpriz olur.”

Ancak defansif orta saha oyuncusu bu sezon 37 kez oynadı ve 2 bin 943 dakikaya ulaştı. 2021-22 sezonunda takımda en fazla oynayan beşinci oyuncu oldu ve yavaşlamıyor.

Capoue, 2013 yılında Gareth Bale'ın satışından sonra toplanan parayla kulübün yaptığı yedi transferden biri olarak White Hart Lane'e taşındıktan sonra Toulouse'tan Tottenham'a adım atmak için mücadele etti.

Sonunda 2015'te İngiltere'de Watford'da kendine bir yer buldu ve ocak 2021 transfer dönemine kadar burada kaldı.

Villarreal, onu Championship'ten Avrupa futboluna taşıdı ve Capoue, Manchester United'ı penaltılarla yendikleri Avrupa Ligi finalinde maçın adamı olarak ödüllendirildi.

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Diğer eski Spurs oyuncuları da bu sezon Foyth, Aurier ve Lo Celso'yu etkiledi ve teknik direktör Emery, İspanya'ya gelmekle doğru kararı verdiklerini düşünüyor.

İspanyol hoca, The Athletic'e verdiği demeçte, "Tottenham da çok büyük bir kulüp ama burada bir şeyler kazanabilirler. Tottenham hiçbir kupa kazanmadan yıllar geçirdi" dedi.

Lo Celso, ocak ayında Villarreal onu kiralık olarak transfer etmeden önce sezonun ilk yarısında Spurs için ara sıra forma giydi. La Liga'ya ise harika bir uyum sağladı.

Emery, 25 yaşındaki oyuncuyu bu yaz kalıcı olarak getirmek istiyor ve Lo Celso, Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesini sağlayan dönemde kilit bir rol oynadı.

Lo Celso, Liverpool'a karşı kullanılabilir. Gerard Moreno'nun ise çarşamba gecesi Merseyside'daki maçta oynaması pek olası değil.

Foyth, Aurier'i gölgede bırakan düzenli bir sağ kanat oyuncusu. Bu arada Rulli, Sergio Asenjo'yu kulübeye makum ederken Iborra, Emery'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında defansif orta saha olarak önemli bir tercihi. Coquelin ise Bayern'e karşı iki maçta da iyi mücadele etti.

Aşil tendonundan sakatlanmış olmasaydı Coquelin bu sezon daha fazla öne çıkacaktı ve Emery, eski Arsenal orta saha oyuncusunun cumartesi günü antrenmana dönüşüyle ​​daha da güçlendi.

Coquelin, Emery'nin Liverpool'un orta sahasıyla mücadele etme planının önemli bir parçası olabilir ve formda Thiago Alcantara'yı kapatabilir. O ve takım arkadaşı Parejo, Los Che'nin mali sorunları nedeniyle 2020 yazında bazı önemli oyuncularını ucuza satmak zorunda kalan Valencia'dan geldi.

Villarreal'in dağınık Premier Lig oyuncuları birer birer düşünüldüğünde tutarlılık ve önemli bir başarıdan yoksun kalmış olabilirler. Ancak birlikte oynadıklarında, Liverpool'a Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakip olarak yeni bir zemine ulaştılar.

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