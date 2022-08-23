YORUM | Üç maç, üç galibiyet, ligin zirvesi: Arsenal, bir yılda nasıl değişti?

Yeniden canlanmış bir hücumla birlikte güvenmeye değer bir süreç...

Tarihi 12 ay geriye aldığımızda Arsenal, tarihteki en kötü lig başlangıcını tapmıştı. Şimdi 2004'ten bu yana ilk kez sezonu 3'te 3 yaparak açtılar ve Premier Lig'de zirveye yerleştiler.

Üç maç, üç galibiyet. Dokuz gol attılar, iki gol yediler.

Bunu geçen sezonun başlangıcıyla karşılaştırın. Arsenal ilk üç maçını gol atmadan kaybederek dibe yerleşmişti. Kulüpteki herkesin şu anda neden gülümsediğini anlayabilirsiniz.

Bu cumartesi Arsenal taraftarları Arteta'nın adını haykırdı.

Arsenal'in menajeri, kulüpteki durumu 12 ay öncesine göre karşılaştırması istendiğinde, "Duygusal durumumuz çok farklı" diye itiraf etti.

Nasıl oynadığınız veya bağlamın ne olduğu önemli değil. Futbolda sonuçlar önemli.

"Açıkçası herkes mutlu [şimdi], herkes bundan keyif alıyor ve bunu korumamız, mütevazi olmamız ve gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."

Arteta, Cumartesi günkü maçtan sonra Premier Lig'de zirveye çıkmanın hiçbir şey ifade etmediği konusunda ısrar etti.

"Sadece üç maç," dedi. "Hiçbir şey ifade etmiyor.

"Bunun anlamı şu ki, üç maç kazanmayı başardık, gol atıyoruz, gol yemiyoruz ve takım iyi oynuyor ve iyi performans gösteriyor."

Arteta, sezonun bu aşamasında zirveye çıkmanın çok az şey ifade ettiğini söylemekte elbette haklı.

Ancak Arsenal'in şu anki sezon başlangıcı, kulüpte şu anda 12 ay öncesine göre ne kadar farklı şeylerin olduğunu gösterdi.

28 Ağustos 2021'de Manchester City'ye 5-0 yenilen takıma bakın.

İlk 11'den sadece üç oyuncu - Bukayo Saka, Granit Xhaka ve Martin Odegaard - Cumartesi akşamı Bournemouth'a karşı maça başladı.

Değişim dramatik oldu.

Arsenal bir yıl önce berbattı. İlk üç maçta, hedefe sadece yedi şut atabildiler, ancak bu sezon 15'e çıkardılar.

Diğer taraftan, kalelerinde geçen sene 55 şut görürken bu sayı 22^ye düştü.

Sahanın her iki ucundaki gelişme keskin oldu.

Gabriel Jesus, hücuma büyük zenginlik getirirken Oleksandr Zinchenko kadroya çok fazla kalite kattı.

William Saliba'nın Marsilya'daki kiralık döneminden dönüşünden sonraki inanılmaz formu da etkileyiciydi.

"O inanılmaz." Zinchenko, Cumartesi günleri Bournemouth maçının ardından Saliba'yı övdü. "Bu adamın çok fazla tecrübesi var gibi görünüyor, ama hala çok genç.

"İnanılmaz bir stoperimiz var."

Jesus, Zinchenko ve Saliba, Arsenal'in ilk 11'ine ilk haftalarda çok fazla kalite kattı ve 30 milyon sterlinlik Fabio Vieira'nın orta sahaya ne getireceğini hala bekliyoruz.

Transfer penceresinin bitiminden önce en az bir transfer daha bekleniyor, Arsenal'in kadrosu artık çok güçlü ve kararlı görünüyor. Arteta, gerektiğinde başvurabileceği birden fazla seçeneğe sahip.

Ancak Arsenal'de işler sadece sahada değişmedi.

Saha dışında, kulüp yıllardır olduğundan çok daha inanmış bir durumda.

Arteta ve sportif direktör Edu, taraftarlardan 'sürece güvenmelerini' defalarca istedi. Ve bu sabır şimdi ödüllendiriliyor.

Kadro tamamen yeniden şekillendirildi, büyük isimler ve önceki dönemlerden büyük kazananlar gönderildi.

Arteta, A takım oyuncularından teknik ekibine ve antrenman sahasındaki personele kadar herkesi bir araya getirmek için çok sıkı çalışıyor.

Kulüp kaynakları, bunu büyük bir başarı olarak değerlendiriyor.

Sonunda Covid önlemlerinin rafa kaldırılmasıyla oyuncularıyla kısıtlama olmaksızın çalışabildi.

Arsenal, yazın başlarında öncelikli hedeflere ulaşmak için hızla harekete geçti.

Jesus ve Vieira, ABD turundan önce takıma katıldı. Zinchenko da kamp devam ederken geldi.

Arteta, Atlantik'teki bu kampı ekip içinde yakın bir bağ oluşturmak için kullandı.

Oyuncuların her gün takım yemeklerinde masalarını değiştirerek farklı takım arkadaşlarının yanına oturmalarını sağladı.

Ve bir gece Arteta, oyuncuları ve tüm kulüp çalışanlarını bir barbekü için bir araya getirdi. Bütün masalar karıştırıldı ve akşam boyunca herkesi bir araya getirmek için oyunlar oynandı.

Geçen hafta London Colney'de bir başka yaz partisi düzenlendi.

Barbekü ve paella vardı. Hem Arteta hem de Jonas Eidevall (kadınlar takımı baş antrenörü) sahneye çıkıp soru-cevap yaptılar.

Arteta, 2019'da Manchester City'den Arsenal'e döndüğü andan itibaren kulübü birleştirmeye kararlı.

Bu süreç hızlı olmadı, ancak çok az kişi bir kulüp olarak Arsenal'in yıllardır olduğu gibi artık birlik içinde olduğunu iddia edebilir.

Emirates, Leicester'a karşı kendi kalesine attığı golün hemen ardından Saliba'yı desteklemek için ayağa kalktı.

Arsenal'in desteği artık takımı birçok yönden yansıtıyor.

Atmosfer uzun zamandır hiç olmadığı kadar iyi.

Ancak, sezona mükemmel bir başlangıç ​​yapmasına rağmen daha gidecek çok uzun bir yol var.

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Bournemouth'taki galibiyetin ardından "Hala çok daha iyi olabiliriz" dedi.

"Şimdi Pazartesi günü, tekrar antrenmana başlamak ve iyi yapmamız gereken diğer şeylerde daha iyi olmak istiyoruz. Odak noktası Fulham maçında.

Arsenal'in Arteta yönetimindeki gelişimi açıktı ve 12 ay önceki o karanlık günler artık çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor.

Ancak hala yapılacak çok iş var.

Süreç ilerliyor olabilir, ancak tamamlanmış olmaktan çok uzak.