YORUM | Trabzonspor üretkenlikten uzak olunca, Fenerbahçe istediğini aldı

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında şampiyonluk için adeta gün sayan Trabzonspor deplasmanda sezonun bundan sonraki bölümünde hedefini ikinci sıra olarak belirleyen Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Maça en yakın rakibi Konyaspor'un 14, Fenerbahçe'nin ise 20 puan önünde çıkan bordo-mavili takım maça Fenerbahçe karşısında uzun bir süredir ligde deplasman galibiyet elde edememe serisini sonlandırmak için çıkarken, Fenerbahçe ise uzun bir süre sonra kapalı gişe olan Kadıköy'de taraftarlarına sezon tesellisi verme niyetindeydi.

Kırmızı kart dengeleri değiştirdi

Çağtay'ın Hatayspor karşısındaki etkili oyununa rağmen Ferdi'nin yokluğunda Visca tehdidine karşılık Szalai'yi sol beke çekerek başlayan İsmail Kartal, menajerinin oynamak istediği yönündeki açıklamasına rağmen Mesut Özil'i 85'te oyuna aldığı maçta taraftarların ısrarlı tezahüratlarına rağmen Arda Güler'e ise şans vermedi.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe adına işler İrfan Can Kahveci'nin 18. dakikada gördüğü kırmızı kartla terse döndü. Maçın devre arasında hakeme olan tepkiyi Twitter'dan tamamı büyük harflerle yazılan bir tweetle dile getiren Fenerbahçe 70 dakikadan daha uzun bir süre 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Bu dakikadan sonra Abdullah Avcı'nın maç öncesinde risk olarak nitelendirilen Siopis dışında oldukça hücumcu bir orta sahayla sahaya çıkmasının avantajlarını hisseden Trabzonspor, özellikle Abdülkadir Ömür'ün merkezden taşıdığı toplarla birçok kez Fenerbahçe orta sahasını oldukça kolay geçti.

Serdar Dursun öne çıktı

Bir kişi eksik kalan Fenerbahçe'de ise maça solda başlayan İrfan'ın yerine Mert Hakan sola kayarken, Serdar Dursun sıklıkla orta sahaya yanaşarak üstlendiği bağlantı oyuncusu rolü ve sol kanada yolladığı paslarla takımının en önemli hücum opsiyonlarından biri oldu.

Opta

İlk yarıda önce Szalai ile ardından da Serdar Dursun ile bu şekilde gelişen bir atakta beraberlik golüne çok yaklaşan Fenerbahçe, buna rağmen aradığı golü oyunu nispeten dengede götürdüğü ilk yarıda değil, bir kişi eksik olmanın daha çok hissedildiği ikinci yarıda buldu.

İkinci yarının ilk 20 dakikalık diliminde topa sahip olma oranında rakibine yüzde 71.8'e yüzde 28.2'lik üstünlük kuran Trabzonspor, buna rağmen bu bölümde her ikisi de ceza sahası dışından olmak üzere sadece iki şut çekebildi.

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Trabzonspor üretken olamadı

Topun daha çok Denswil, Peres, Siopis üçlüsünde olduğu bu bölümde topa sahip olma konusundaki üstünlüğünü hücum zenginliğine dönüştüremeyen bordo-mavili takım, son haftaların formda ismi Zajc'ın duran topla gelen kafa golüne engel olamayınca Kadıköy'de kazanamama serisine bir sene daha eklendi.

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Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan maç boyunca girdiği dokuz ikili mücadelenin altısını kazanırken, stoperlerden görmeye pek de alışık olmadığımız şekilde iki başarılı çalım attı ve Türk futbolunun geleceğinde önemli bir yer tutabileceğinin sinyallerini verdi.

Fenerbahçe'de ise Bright Osayi Samuel girdiği sekiz ikili mücadelenin tamamını kazandığı maçta üç top kazandı ve üç başarılı çalım atarak, üçlü savunmanın yanı sıra dörtlü savunmada da etkili bir kenar savunucusuna dönüştüğünü ligin en tehlikeli kanat oyuncularından biri olan Anthony Nwakaeme'nin karşısında ispatladı.