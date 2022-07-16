YORUM | Sterling bir Manchester City efsanesiydi - peki Guardiola neden Chelsea'ye gitmesine izin verdi?!

Erling Haaland ve Alvarez'in gelişi Sterling'in 2022-23'te ortada oynama şansının çok daha az olacağı anlamına geliyordu.

Raheem Sterling, Manchester City'den kulüp efsanesi olarak ayrıldı.

Kupalar tek başına bunu gösteriyor: Dört Premier Lig şampiyonluğu, beş Lig Kupası, bir FA Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi ikincisi madalyası.

Pep Guardiola yönetimindeki kulüp için benzeri görülmemiş bir başarı döneminde, kimse daha fazla süre almadı. Sadece Sergio Agüero daha fazla gol attı ve sadece Kevin de Bruyne daha fazla asist yaptı.

Ve 27 yaşında, böyle bir futbol zekası ve olgunluğuna sahip bir oyuncu, oyununun zirvesine ulaşıyor olmalı.

Peki City neden onu en büyük rakiplerinden birine satmayı kabul etti?

Zamanlama elbette çok önemli ve sözleşmesinin bitmesine 12 ay kalmıştı.

Gelecekte yurtdışında oynamak istediğini öne sürmesine rağmen, Stamford Bridge'de yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Takımın yeni sahibi Todd Boehly, ilk büyük transferini gerçekleştirdi.

47.5 milyon sterlinlik transfer ücreti, önümüzdeki yaz bedava ayrılabilecek bir oyuncu için iyi bir değeri temsil ediyor ve 2015'te Liverpool'dan gelen Sterling'e yapılan yatırımın neredeyse tamamını karşıladıkları anlamına geliyor.

Sterling, City'ye gelirken çok fazla ödeme yapıldığı konuşuluyordu.

Ne de olsa Liverpool'dan çıkışı samimi olmaktan çok uzaktı ve hem Sterling hem de menajeri, tüm olayı ele alma biçimleri nedeniyle eleştirildi.

Etihad'da artık mutlu olmadığına dair işaretler olmasına rağmen, en azından bu son ayrılık çok daha sorunsuz geçti.

Ekim 2021'de Sterling, "Daha fazla oyun süresi için başka bir yere gitme seçeneği olsaydı, buna açık olurdum." dedi.

Guardiola, Sterling'e veya bu konuda herhangi bir oyuncuya asla oyun süresi garantisi vermeyecekti.

Yine de Sterling takımının Premier Lig'i kazanmasına yardımcı oldu.

Kulüp, onun için yeni bir sözleşme imzalamaktan mutlu olsa da, sahadaki her dakikanın kazanılması gerektiği mesajı açıktı ve rekabet sadece önümüzdeki sezon yoğunlaşacak şekilde ayarlandı.

Erling Haaland ve Alvarez'in gelişi Sterling'in 2022-23'te ortada oynama şansının çok daha az olacağı anlamına geliyordu.

Üstelik, Gabriel Jesus'un Arsenal'e gidişini hesaba katsa bile City, kanat oyuncularının varlığıyla da rahat konumda.

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Riyad Mahrez birkaç sezondur Guardiola'nın en iyi oyuncularından biri, Jack Grealish'in Etihad'daki ikinci sezonunda çok daha büyük bir etki yaratması bekleniyor, altyapı ürünü Cole Palmer'ın ortaya çıkmasıyla ilgili bir heyecan var.

Guardiola, Sterling'in yorumlarından kısa bir süre sonra takım seçimi hakkında "Oynama fırsatını bulduğunda bana [oynamayı hak ettiğini] göster" dedi. "Seni seçmediğimde ne kadar yanıldığımı dünyaya göster.

“En iyi [oyuncular] sahada konuşur. İnanılmaz üst düzey oyunculara sahip bir menajerdim ve onlar asla, asla, asla bana şikayet etmediler.

"Öyleyse oraya git ve seni seçmediğimde ne kadar yanıldığımı göster. Bana ne kadar iyi olduklarını göstermeleri gerek.

"Dünyanın en iyi sporcuları, tüm spor dallarında, sahada konuşurlar. Konuşmaları gereken yer orasıdır."

Ancak, yıl sonunda bir Dünya Kupası yaklaşıyor ve İngiltere takımı bir dizi kötü sonucun ardından bir süredir istikrarsız durumda, Sterling anlaşılır bir şekilde düzenli olarak oynamak istiyor.

Ve 2021-22'de, Manchester'daki önceki yedi sezonunun aksine daha az 11 başladı ve daha fazla oyundan alındı.

Sterling için can sıkıcı bir şekilde, City'nin en önemli maçlarında sık sık yedek kaldı.

Gerçekten de, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinin iki ayağında ve sezonun son iki Premier Lig maçında bir saatten biraz fazla süre aldı.

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Chelsea patronu Thomas Tuchel ile yapılan görüşmeler, Sterling'i Stamford Bridge'de kilit bir oyuncu olacağı konusunda tatmin etti.

Chelsea'nin forvet hattı elden geçiriliyor – Romelu Lukaku çoktan gitti, Hakim Ziyech ve Callum Hudson-Odoi'nin geleceği belirsiz ve Christian Pulisic, Timo Werner ve Kai Havertz'in hepsi ya form, sakatlık ya da her ikisi için mücadele etti.

Tuchel, sadece gol atmayan aynı zamanda City'de çok başarılı olan yoğun baskı futbolunu da oynayabilen forvetler istiyor ve Sterling bunu biliyor.

İngiltere'nin en büyük kulüpleri nadiren birbirleriyle alışveriş yapıyor ve her ikisi de burada Sterling ile hesaplanmış bir risk alıyor gibi görünüyor.

City, başka bir yere yeniden yatırım yapmak için büyük miktarda nakit para kazanmakatan mutlu olacak ve etkisi son iki sezonda giderek azalan bir oyuncuyu devrediyor.

Bu arada Chelsea, en yüksek düzeyde gol atma konusunda uzun ve kanıtlanmış bir sicile sahip bir İngiliz milli oyuncuyu kadrosuna katıyor.

Kişisel olarak Sterling için bu hareket, büyüdüğü ve oyuna ilk kez aşık olduğu şehirde sıfırlama ve yeniden canlanma şansını temsil ediyor.

Bundan sonra olacaklar, yeni sezonun en ilgi çekici hikayelerinden biri olabilir.