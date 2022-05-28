YORUM | Salah'ın intikam görevi: Liverpool yıldızı neden hala Real Madrid maçında 'yapılacak işler' olduğunu düşünüyor?

Liverpool, 2018'de Real Madrid'e kaybettiklerinden bu yana gelişti; ancak Mısırlı yıldız, o gece Kiev'de yaşadığı sakatlığı unutamıyor.

Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinin gidişatını belirlemesi için gereken tek şey beş kelimelik bir tweet'ti.

Salah bu tweeti attığında Real Madrid, Manchester City'ye karşı ikonik geri dönüşü Santiago Bernabeu'da kutluyordu.

“Hesaplaşmamız gereken bir karşılaşmamız var” diye yazdı. Burada belirsizliğe yer yoktu. İfade açıktı.

Aslında Salah, Liverpool'un Villarreal'e karşı kazandığı zaferin ardından önceki gece duygularını tamamen netleştirmişti.

BT Sport'un, şimdi finalde Real ile mi yoksa City ile mi karşılaşmayı tercih edeceği sorusunu, net bir şekilde cevapladı.

"Bana kişisel olarak sorarsan, Madrid ile oynamak istiyorum," dedi yüzüne o tanıdık gülümseme yayılırken. "Çünkü onlara karşı finalde kaybettik."

Dürüstlük iyidir. Çoğu futbolcu "iki zorlu rakip" ya da "önemli olan tek şeyin kendimiz" gibi basmakalıp sözler söyleyerek bu soruyu savuşturabilirdi.

Salah yapmadı. Madrid'i istiyordu. 2018'den beri Madrid'i istiyor.

Liverpool, dört yıl önce Kiev'deki o geceden sonra farklı bir yere evrildi. Yine de Salah o finali unutamıyor.

Bu yüzden Cumartesi gecesi Stade de France'da her zamankinden daha fazla motive olacak. "tepeden tırnağa motive!" bu hafta söylediği gibi.

Kiev'de devre arasında onu sahayı terk etmeye zorlayan omuz sakatlığının acısını hatırlıyor.

Çarşamba günü “Kariyerimin en kötü anıydı” dedi. "Futbolda daha önce hiç böyle hissetmemiştim."

Çaresizliğini, onsuz Liverpool'un yetersiz kaldığını hatırlıyor. Kötü adam Sergio Ramos'un daha sonra ıstırabından zevk alışını öfkeyle hatırlıyor.

Nusret 'Salt Bae' Gökçe'nin soyunma odasının önünde yaptığı korkunç zamanlamalı selfie isteğini, gözyaşlarını ve uyuşukluklarını hatırlıyor.

Görüntüye bakalım. Salah'ın kolu bir askıda, boynuna sarılı bir Liverpool eşofmanı ve pahalı bifteklerin üzerine abartılı bir şekilde tuz serpmesiyle tanınan bir fenomen...

Değişik bir bakış atmasına şaşmamalı.

Ertesi yıl Tottenham'a karşı finale hazırlanırken o fotoğrafa baktı.

Liverpool'un kazandığı final sonrası, "Bunu hatırlamam gerektiğini düşündüm" dedi. “Motivasyon olarak kullandım.” dedi.

O halde, gerçekten üstesinden gelmek istediği adam Ramos geçen yaz Real'den Paris Saint-Germain'e gitmesine rağmen, bu sefer intikam duygusuna şaşırmamlıyız.

Bazıları Salah'ı halka açık yorumları nedeniyle eleştirdi.

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Federico Valverde, 29 yaşındaki oyuncuyu Real Madrid "rozetine saygısızlık etmekle" bile suçladı.

2005 yılında Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Dietmar Hamann, konuşmasını maçtan sonra yapması gerektiğini öne sürdü.

Jordan Henderson, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında intikam fikri sorulduğunda güldü.

"Öyle demek istemedin, değil mi Mo?" Kaptan güldü, yanında oturan Salah sırıttı.

Jürgen Klopp'a da Salah'ın "ekstra motivasyonu" soruldu.

"İntikam almaya inanmıyorum ama anlıyorum," diye yanıtladı. "Ve Mo'nun ne dediğini anlıyorum. Hepimiz böyle şeyler yapıyoruz."

Liverpool'un Kiev'den aldığı sonucu tersine çevirmesi durumunda Salah'ın kilit rol oynaması muhtemel, ancak formunun son zamanlarda yavaşladığını söylemek doğru olur.

Geçen Pazar Wolves'a karşı attığı gol, tüm turnuvalarda sezonun 31'incisi oldu ve bu süreçte ona üçüncü Premier Lig Altın Ayakkabısını kazandırdı. Ancak Şubat ayından bu yana 19 maçta sadece dört gol attı ve bundan önce 31 maçta 27 gol atmıştı.

Bazı oyuncular için endişe kaynağı olabilir Salah için değil.

Çarşamba günü, "Aklımda her zaman olumlu düşünmeye çalışıyorum" dedi.

Henderson'ın Paris'te Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdığı anı çoktan görselleştirdi. “Umarım o kupayı bana verir!” diyerek gülümsedi.

Liverpool'un sağ kanadı ile Real Madrid'in sol kanadı arasındaki mücadele finalin sonucuna etki edebilir.

Salah ve Trent Alexander-Arnold iyi bir perfromans gösterirse, Klopp'un ekibi kazanabilir. Aksi takdirde, Kırmızılar Vinicus Junior'ın ellerinde acı çekebilir.

Her ne olursa olsun, karşılaşma merak uyandırıyor. Liverpool muhteşem bir kupa serisini tamamlamak istiyor, Real Madrid ise 14. Avrupa Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

Paris'te bir futbol gecesi olacak; tarzların çatışması ve iki gerçek ağır sikletin buluşması.

Ve bu sefer Salah, nakavt yumruğunu indirenin kendisi olmasını umuyor.