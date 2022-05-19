YORUM | Premier Lig tarihinin en büyük Brezilyalısı mı? Fernandinho, Man City'den kupalarla dolu dokuz yılın ardından ayrılıyor

Her şey planlandığı gibi giderse, Fernandinho'nun Manchester City oyuncusu olarak son eylemi Premier Lig kupasını son bir kez kaldırmak olacak.

Etihad Stadyumu'nda dokuz yıl geçirdikten sonra bu sadece bir veda jesti veya bağlılığına ve popülaritesine bir yanıt olmayacak.

Kulüp kaptanı olarak rolünün bir kanıtı olacak; Takım arkadaşları tarafından liderlik özellikleri ve soyunma odasındaki ilhamı nedeniyle kaptan seçildi.

Pep Guardiola'nın onun kaptan olmasında söz hakkı yoktu, ancak Fernandinho'nun Vincent Kompany'den kaptanlığı devralması Pep'i mutlu etti.

Ona ihtiyacı olduğunda 37 yaşındaki oyuncunun elinden geleni yapacağını biliyor.

Fernandinho, artık pek fazla maçta yer alamıyordu bu yüzden sezon sonunda ayrılma kararı aldı.

Guardiola, Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde düzenlediği basın toplantısında Fernandinho'nun ayrılacağını öğrendiğinde şok oldu.

Orta saha oyuncusu, kararı kulüp açıklamasından dakikalar önce teyit etmişti.

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"Bu sezon oynadığı rol başkaydı. Perde arkasındaki insanları seviyorum. Arkamda ne yaptığını biliyorum, takımın yararına birçok oyuncumuz ve yıldızla uğraşıyor."

“Onu övdüm ve geldiğimde buradaydı. Raheem [Sterling], Kevin [De Bruyne], John [Stones], birkaç oyuncu, onu iyi tanıyoruz, ilk günden bugüne her zaman buradaydı.

"Man City için inanılmaz bir oyuncu. Kimsenin bilmediği ama benim tam olarak bildiğim şeyler var.”

Fernandinho her zaman her şeyi kendi şartlarına göre yaptı ve kulübe katıldığından beri bu böyle oldu.

2013'te, City ve Shakhtar Donetsk arasındaki görüşmeler durma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ukrayna kulübü, Brezilyalı oyuncuya 6 milyon dolar borçluydu ve Fernandinho City'ye katılmak için bu parayı içerde bıraktı.

Cesur bir karardı.

Son olarak Fernandinho, Manchester City ile beşinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak üzere. Ona Sergio Aguero eşlik ediyor. Tam bir kulüp efsanesi.

Fernandinho Arab News'e verdiği demeçte, "İyi ve çalışkan insanlarla dolu bu büyük kulübün bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum ve bu yüzden City şu anda Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak kabul ediliyor" dedi.

"Bu ekibin bir parçası olmaktan, nasıl büyüdüklerinin ve yaptığımız tarihin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi duyguların bir karışımı yaşanıyor. Geriye dönüp baktığımda, buraya ilk geldiğimde beklentiler vardı; Sadece iyi oynamaya, şampiyonluklar kazanmaya geldim.

"Yıllar geçtikçe biraz daha deneyimli oluyorsun ve bir şampiyonluk kazanıyorsun ve daha fazlasını kazanmaya daha da aç oluyorsun."

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Brezilya'dan ayrılalı 17 yıl oldu ve Avrupa doğumlu iki çocuğu orada hiç yaşamadı. Eski kulübü Athletico Paranaense ile anavatanına dönme kararı büyük bir karar.

Tüm başarılarına rağmen Brezilyalıları kendisine ikna etmesi gerekecek. Öyle ki meşhur 7-1'lik Almanya maçında sahadaki oyunculardan biriydi.

İronik olarak, Fernandinho, İngiltere'deki vatandaşlarının imajını iyileştirmek için çok şey yaptı ve Premier Lig tarihinin tartışmasız en büyük Brezilyalısı olarak ayrıldı.

Daha önce City; Jo, Robinho ve Elano gibi isimlerle kumar oynamışlardı. Fernandinho'nun sıkı çalışması aslında Gabriel Jesus ve Ederson'a da örnek oldu.

"City'den ayrılmak zor ama hayat bu. Biraz daha oynamaya devam etmek, maçlarda daha fazla dakika almak ve başka bir kulüpte oynama şansına sahip olmak gibi bir dileğim var" dedi.

"Ama bu sadece futbolla ilgili değil. Ailemle ilgili, aileme ve arkadaşlarıma biraz daha yakın olmakla ilgili. 17 yıldır Brezilya'dan uzaktayım ve bu kolay olmadı.

"Babam yaşlanıyor, annem yaşlanıyor ve beni ziyaret etmek için çok seyahat edemiyorlar, bu yüzden en iyi seçim eve dönüp onlara yakın olmak ve orada çalışmaya devam etmek."

Tek pişmanlığı, Aguero, David Silva ve Kompany gibi Şampiyonlar Ligi kupası kaldıramamak oldu.

Real Madrid'e elenmenin ardından Guardiola'nın maç düdüğüyle teselli ettiği ilk oyunculardan biri olması dikkat çekti.

"Gelecekte Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarına inanıyorum ve umarım gerçekten çok yakında kazanabilirler" dedi. "Uzakta olacağım ama onları destekleyeceğim. Her zaman iyi olmalarını bekliyorum."

Öte yandan Manchester City, Aston Villa'yı geçip Premier Lig kupasını kaldıracaksa eğer bu Fernandinho olacaktır.