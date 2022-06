YORUM | Pogba: Manchester United'ın saha dışında sosyal medyada şımaran yıldızı sahada ise tam bir fiyasko

Pogba, kendisine dünyaları vaat eden kulüp tarafından hayal kırıklığına uğratılmış olabilir, ancak o ManU'nun başarısızlığını sembolize ediyor.

Paul Pogba'nın ayrılışı Manchester United için hoş bir rahatlama olmalı.

Şüphesiz yetenekleri ne olursa olsun, Juventus'a bedelsiz bir transferle yeniden katılmaya hazırlanan Fransız milli oyuncu ile bağları kesmek önemli görünüyor.

Erik ten Hag'ın Old Trafford'daki ilk yazında her şeyi yoluna koyması gerekiyor. Pogba'yı United'ın her zaman olmasını umduğu oyuncuya ikna etmeye çalışarak duygusal enerjisini harcamayı göze alamaz.

Bu anlamda, Ten Hag, 29 yaşındaki oyuncunun doğru zamanın geldiğine karar verdiği için kendisini şanslı sayabilir.

Glazer ailesi genellikle varlıkların bir hiç uğruna gitmesine izin vermez - Phil Jones, Chris Smalling, Eric Bailly ve çok daha kafa karıştırıcı sözleşmelere bakın.

Ancak Pogba ayrılmak istiyor ve bu, United'ın tarihlerindeki en hayal kırıklığı yaratan transferlerden birinden vazgeçmesi demek.

Pogba muhtemelen kendisine dünyayı vaat eden, ancak bir krizden diğerine sürüklenen bir kulüp tarafından hayal kırıklığına uğradığını hissedecek.

Yine de bu üzücü bölümdeki rolü göz ardı edilemez.

Old Trafford'da çileden çıkaran altı yılda, United'daki yanlış olan şeylerin çoğunu sembolize etmeyi başardı.

Saha dışında kendini beğenmiş bir sosyal medya süperstarı. Üzerinde tam bir hayal kırıklığı. Tutarsız, dikkat dağıtıcı ve istikrarsızdı.

Getty Images

Instagram ve Twitter'daki milyonlarca hayranı için olduğu kadar birçok takım arkadaşı için de bir ikondu.

Bu kendi sorunlarını ortaya koyuyor.

Juventus ile bir kazanan ve Fransa ile bir dünya şampiyonu oldu. Sosyal medyadaki takipçileri birçok pop yıldızından daha büyük ve Gucci için modellik yapıyor.

Genç oyuncuların bakması gereken çok şey var - ki bu çok tehlikeli. Çünkü United için ürettikleri açısından çok az içerik vardı.

Bu hangi mesajı veriyor? Büyük ödüllerin gerçekten çalışmadan elde edilebileceği hissini besliyor.

Pogba'nın tek kupası kulüpteki ilk sezonunda - Carabao Kupası ve Avrupa Ligi'ndeydi.

Öne çıkan performanslara gelince? Manchester City ile 2018'de oynanan maçta attığı 2 gol United taraftarlarına hafızalarda uzun süre kalacak bir gün sağladı - ama aynı zamanda tam olarak ne kaçırdıklarını gösteren bir performanstı.

O maçın arifesinde Pep Guardiola, Pogba'nın eski menajeri Mino Raiola'nın müşterisine Manchester'da bir hamle yapmaya çalıştığına dair bombayı patlattı.

United'a dönüşünden bu yana iki yıldan az bir süre geçmişti.

Raiola'nın kamuoyuna açıklamaları ve Pogba'nın ayrılma arzusuyla ilgili kendi ipuçları, sık sık dikkati dağıtan bir şeydi - ve kendini dünyanın en büyüğü olarak gören bir kulüp için kötü bir görünümdü.

Geriye dönüp bakıldığında United, orta saha oyuncusunun “yeni bir mücadelenin zamanının geldiğini” açıkladığı 2019 yazında yolları ayırsa daha akılcı olurdu.

O yılın Kasım ayına kadar, yeni bir anlaşma imzalamayacağını kabul ettiler ve ona 150 milyon sterlin fiyat biçtler.

Tutarsız formu göz önüne alındığında değerlemeleri her zaman gerçekçi değildi.

Bunun yerine, sıkıcı, uzun soluklu bir gidiş oldu.

Pogba, eski başkan yardımcısının en güzel anıydı.

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Neymar – Pogba, gerçekten önemli bir transfer oldu.

Kulübün tepesindeki eski CEO David Gill'in yerine geçtiği andan itibaren bu konu üzerinde çalışmaya başladı.

Pogba ve Raiola, kulüpte yükselen en parlak yetenek olarak kabul edildiğinde 2012'de bir hiç uğruna ayrılarak Sir Alex Ferguson'u çileden çıkarmışlardı.

Woodward, Ferguson'un menajeri küçümsemesine rağmen 2013'ten itibaren Raiola ile bir ilişki kurdu.

United'ın şimdiye kadar hazırladığı en karmaşık sözleşmelerden biriydi ve ana sorunlardan biri görüntü haklarıydı.

Getty/GOAL

Real Madrid rekabeti bir başka önemli faktördü - ancak Glazers, İspanyol devini yenmeye kararlıydı.

Saati ileri saralım ve Pogba'nın Premier Lig'deki en iyi oyunculardan biri olarak ayrılıp ayrılmadığı tartışalım.

Bu yaz onu Etihad'a getirme olasılığını araştıran Manchester City'ye gitmek büyüleyici olurdu.

Ancak Guardiola'nın takımında bir yer bulabileceği konusunda ciddi bir şüphe vardı.

United'a dönüşünden bu yana, yalnızca bir kez PFA Yılın Takımı'na girdi. Sadece bir sezonda gollerde çift hanelere ulaşabildi.

Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in başarısız olduğu yerde Ten Hag başarılı olabilir miydi? Muhtemelen.

Peki Pogba, United tarihinin bu kadar hassas bir döneminde bu riske girmeye değer miydi? Pogba, United'da aşırılık ve başarısızlık kültürünün bir simgesiydi.

Belki de en büyük hediyesi kararı onların ellerinden almaktı.