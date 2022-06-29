YORUM | Nunez ve Haaland transferlerinden sonra Cristiano Ronaldo, Manchester United için artık daha önemli

Başka bir yaz – başka bir Cristiano Ronaldo transfer efsanesi.

Portekiz efsanesinin geçen yıl Old Trafford'a dönüşünün verdiği coşku dinmiş gibi.

Ronaldo, 37 yaşında olmasına rağmen kendisini hala ilgi odağı haline getirme yeteneğine sahip.

Sorun ve çare oydu. Erik ten Hag'ın, Ronaldo ile birlikte taktiklerini gerçekten uygulayıp uygulayamayacağına dair ciddi sorular var.

Ancak şu anda, Hollandalının kulüpteki ilk yılındaki başarı umutları için çok önemli olmaya devam ediyor.

United, Ronaldo'nun sözleşmesinin kalan 12 ayını görmesini istiyor ve bekliyor.

Ona yakın kaynaklar hala ayrılma şansı olduğuna inanıyor.

Jorge Mendes'in son haftalarda Bayern Münih ve Chelsea ile bağlantı kurması da kanıt niteliğinde.

Old Trafford'da Mendes'in bir oyun oynadığı hissi var.

Bunun, CEO Richard Arnold ve futbol direktörü John Murtough'a transfer anlaşmalarını hızlandırmaları için baskı mı uygulamak, yoksa sadece müşterisi için son bir transfer yapmak için mi olduğu belli değil.

Ancak United'ın daha fazla odaklanmış bir Ronaldo'ya ihtiyaçları var.

Önce Ralf Rangnick, ardından Ten Hag bir santraforu şart olarak belirlediler.

Erling Haaland, 2020'de akıl hocası Ole Gunnar Solskjaer'i reddetmesinden bu yana birincil hedef oldu.

Bu yaz transferi için gerçekçi olarak sadece iki takım vard: Manchester City ve Real Madrid.

Real, dikkatini Mbappe'ye vermişti; Haaland'ın yaşamak ve oynamak istediği bir ülke olan İspanya'yı tercih edeceğine dair bir inanç var.

United hiçbir zaman ciddi bir düşünce olmadı, oyuncu projelerinden veya kulübün yönetiminden tamamen ikna olmadı.

Darwin Nunez, Ten Hag ve yönetimin gerçekçi bir hedefi oldu.

Ancak Liverpool ortaya çıkar çıkmaz ilgileri düştü ve United, en azılı rakipleriyle bir transfer savaşına girmeyi açıkça reddetti.

Jurgen Klopp ile birlikte Liverpool, transferde yarışta zaten öndeydi.

Büyüleyici olan, Mendes'in Nunez'i satma yetkisine sahip olmasıydı, yani United ile yapılacak herhangi bir anlaşma Ronaldo'yu doğrudan etkilerdi.

Gözler artık Ajax'ın genç yıldızı Antony'ye çevrilmişti.

Bu yaz takip edilecek birkaç hedef var. Bu, yeni menajerin sistemini tam olarak uygulamak istediği kadar hareketli olmasa bile, Ronaldo'nun Ten Hag'ın tanınan tek forvet oyuncusu olacağı anlamına geliyor.

Marcus Rashford merkezde de oynayabilir ancak sol kanatta bir pozisyon istediğini açıkça belirtmeyi planlıyor.

Anthony Martial hücum noktasında olabilir, ancak United bu pencerede onun için gelen teklifleri dinlemeye hazır.

Bu, Ronaldo'yu güçlü ve önemli bir konuma yerleştiriyor. Soru, United için bir geçiş döneminde rolünü benimsemeyi seçip seçmeyeceği.

Doğal olarak, Şampiyonlar Ligi futbolunu istiyor ve bu yaşında, yeniden yapılanmanın bir parçası olarak çok fazla sezonu yok.

Dolayısıyla gittikleri yönü sorgulamak hakkı.

Ve olmadığı şeyler için eleştirildiği bir yıla daha ihtiyacı yok.

Ronaldo asla basına liderlik edecek veya en az etkili olduğu alanlarda enerji harcayacak adam olmayacak.

Ama bir kamyon dolusu gol atacak.

Ve antrenman alanında standartları yükseltecek.

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Ancak Ten Hag'ın onun babacan, besleyici tarafını da görmesi gerekecek. Belki de Eric Cantona tarzında.

Fransız, 1995'te bir Crystal Palace hayranını tekmeleyen Kung-Fu nedeniyle aldığı cezadan döndüğünde, kulüpteki ilk iki yılında United'ı arka arkaya şampiyonluklara götüren oyuncu kadar dinamik değildi.

Ancak David Beckham, Nevilles vb. üzerindeki baskıyı kaldırdı ve Sir Alex Ferguson'un ikinci büyük takımı olacak yeni bir döneme girdi.

Ten Hag, şimdi Paul Pogba ve Nemanja Matic gibi ayrılan serbest oyunculardan kaynaklanan temizlenmeden yararlanacak olsa da, Ronaldo dikkatle ele alınması gereken bir durum.

İlk işlerinden biri ona satılık olmadığını söylemektir. Ardından, Old Trafford'da hedeflerine ulaşılabileceğine Ronaldo'yu ikna etmesi gerekecek.

Manchester'a hoş geldin Erik.