3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a takılan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in oyundan alınması sonrası topa sahip olma oranının düşüşü dikkat çekti.

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı üç karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Beşiktaş, sahasındaki ilk puan kaybını Vincenzo Montella yönetiminde ikinci deplasman maçına çıkan Adana Demirspor karşısında yaşadı.

Balotelli 2019'dan bu yana ilk kez

Hafta içi karşılaşması olmasına rağmen taraftarının da desteğiyle maça oldukça coşkulu bir oyunla başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, henüz 52. dakikada 3-0'ı yakaladığı maçta 90+6'da gelen golle yıkıldı. Maça damgasını vuran isim ise 67'de dahil olduğu karşılaşmada ceza sahası dışından attığı ve son dakikada attırdığı gollerin yanı sıra Beşiktaş kulübesiyle de bir takım problemler yaşayan İtalyan yıldız Mario Balotelli oldu.

2019'dan bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol bulan Balotelli'nin yanı sıra oldukça şık bir frikik golüne imza atan ve topu aldığı hemen her pozisyonda sıklıkla ceza sahasını düşünen Arjantinli orta saha oyuncusu Matias Vargas da Adana Demir'in zorlu İstanbul deplasmanından mutlu ayrılmasında başrolü oynayan isimler oldu.

Rıdvan parlıyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta 18 maçta görev yapan ve skora 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Rıdvan, sezon başında takımdan kiralık olarak gönderileceği yönündeki iddialara rağmen kalmaya devam ettiği Beşiktaş'ta 5 maçta 2 gole ulaştı.

EURO 2020'de A Milli Takım kadrosunda da yer alan 20 yaşındaki genç oyuncu, maçın son bölümünde Tarık Çamdal'a attığı çalımla tribünleri ayağa kaldırmayı başarırken, önünde görev yapan Cyle Larin'in rakip ceza sahasında topla hiç buluşamadığı maçta hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.

Milli oyuncu maç boyunca girdiği 10 ikili mücadelenin yedisini de kazandı ve savunmada da oldukça etkili oldu.

Oğuzhan'ın ceza sahası etkinliği

Beşiktaş'ta bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 65 dakika sahada kalsa da ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakip ceza sahasında yedi kez topla buluşan Oğuzhan sınırlı süre alsa da sahanın rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ismi oldu.

Pjanic'ten aldığı pasla rakip kaleye bir şut gönderen Oğuzhan, 65'te yerini Salih Uçan'a bıraktı ve oyundan alındı.

Ersin kaldığı yerden devam etti

Süper Lig'de ceza sahası dışında en fazla atak sonlandıran kaleci olan Ersin Destanoğlu'nun bu alan dışındaki etkinliği Adana Demirspor karşısında da sürdü. Diğer oyunculardan ayrıldığı alan dışında topla dokuz kez temas eden Ersin'in kalesinde gördüğü ilk iki golde topun takım arkadaşlarına çarpması da genç kalecinin şanssızlığıydı.

Hücum etkinliği şaşırtıcı değil

Antalyaspor deplasmanında geriden gelip kazanarak büyük bir moral bulan Beşiktaş için üç farklı avantaja rağmen iki puan bırakmak elbette moral bozucu olacak ancak sezonun bitmesine 32 maç var ve bu tarz puan kayıplarını her takımın her hafta yaşayabileceğini unutmamak gerekiyor.

Ajax maçına üçte üçle girmek şüphesiz takıma büyük bir güven ve moral kaynağı olacaktı ama şimdi bu maçı unutup, İzmir'de hem Beşiktaş'ın hem de Sergen Yalçın'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli ile yapılacak buluşmaya odaklanmak gerekiyor.

Beşiktaş'ın Pjanic takviyesinin de etkisiyle özellikle iç saha maçlarında topa daha fazla sahip olan ve geriden oyun kurma konusunda oldukça istekli görüntüsü, takımın geçtiğimiz sezondan bu yana aldığı yolu ortaya koyuyor. Öte yandan Pjanic'in sahada olduğu bölümde yüzde 68.5 olan topa sahip olma oranının Pjanic'in kenara geldikten sonraki bölümde yüzde 44.7'ye düşmesi ise Sergen Yalçın'ın üzerine düşünmesi gereken bir konu.

Tüm bu pas kalitesi ve yaratcılığa önde Batshuayi'nin dünyaca ünlü bir santrfora dönüşmesini sağlayan atletik meziyetlerini de eklediğimizde, Beşiktaş'ın sezonun geride kalan bölümünde ligin en etkili hücum takımı olmasını şaşırtıcı olmayacak.

Montella'nın yolculuğu keyif verecek

Yaptığı transferlerle ligin en flaş takımı olan Adana Demirspor ise yeni teknik direktörüyle çıktığı henüz üçüncü maçta ikinci defa puan aldı ve uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir geri dönüşe imza attı.

Özellikle 3-2'den sonra ortaya konan istek ve maç sonrasındaki kenetlenme yabancı teknik direktörlerin Süper Lig'de görev yaptıkları takımlarda çok da sık kuramadıkları bir bağ ve bunu şimdiden başaran Vincenzo Montella'nın takımının gelişim sürecini takip etmek oldukça keyifli olacak gibi görünüyor.