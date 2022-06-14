Kulüp, eski ihtişamlı dönemlerini hatırlatacak bir hamle yaptı ve Real Madrid kariyerini sonlandıran Marcelo'yu gözüne kestirdi.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Dünyadaki her futbol kulübünün bir kimliği vardır.

Örneğin Juventus, büyük bir kazanma kültürü olan 'winner' bir kulüptür. Barcelona başlı başına harika bir futbol organizasyonunu içeren bir okuldur. Real Madrid ise şatafattır, gösteriştir. Liverpool ise daha çok 'duygu' ile öne çıkar.

Bu kimlikler zaman zaman kulüplerin kurtarıcısı olur, dönem dönem ise kötü sonuçların sebebidir.

Türkiye'de de Juventus'un 'winner' özelliği Galatasaray'a, Liverpool'un aurası Beşiktaş'a, Real Madrid'in ihtişamı ise Fenerbahçe'ye benzetilebilir.

İşe yarasın veya yaramasın. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde 2000'li yılların başlarından itibaren yaklaşık 15 sene hemen hemen her sezon, takıma büyük yıldızlar kattı.

O dönemlerde Süper Lig'in Los Galacticos'u oldular ve taraftarları da gerçekten bu şatafata alıştırdılar.

2003-2004 sezonunda Pierre van Hooijdonk, 2004-2005 sezonunda Nicolas Anelka, 2005-2006'da Stephen Appiah, 2007-2008'de Roberto Carlos, 2015-2016'da Robin van Persie ve daha fazlası.

AA

Fakat son yıllarda, Türkiye'de döviz kurunun yükselmesinin de etkisiyle kulüplerin girdiği ekonomik kriz, eskisi gibi yıldızların ülkeye girişini engelledi.

Van Persie transferinden sonra aradan geçen yedi yılda gelen tek dünya çapında yıldız Mesut Özil'di.

Onun da eski yıldız transferleri kadar etki uyandırdığın söylemek zor. Zira son döneminde artık futbolla pek haşır neşir değildi. Nitekim Fenerbahçe'de de öyle oldu.

Şimdi ise Fenerbahçe'nin, o eski ihtişamlı günleri hatırlatacak bir transfer girişimi var.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre sarı-lacivertliler, kadrosuna yeni bir dünya yıldızı katmak istiyor. Bu isim, Real Madrid'deki uzun süreli kariyerini sonlandıran Marcelo.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Brezilyalının maaş beklentisi 6 milyon euro. Elbette Fenerbahçe'nin bu maaş talebini karşılaması çok kolay görünmüyor. Fakat ilginin olduğu konusunda bir şüphe yok.

Peki Roberto Carlos'un ayak izlerini takip etme ihtimali olan Marcelo, olası bir sükseli imza töreni sonrasında Fenerbahçe'ye neler katabilir?

Öncelikle tecrübe.

Kariyerinde beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Marcelo'nun Fenerbahçe'ye gelmesi, özellikle takımın Devler Ligi gruplarına katılmasında büyük fayda sağlayacaktır.

Bununla birlikte, genç sayılabilecek bir kadrosu bulunan Fenerbahçe'nin, Marcelo gibi büyük bir tecrübeye ihtiyacı olduğu da bir gerçek.

Ayrıca Marcelo gibi bir transfer, kulübün Avrupa'daki marka değerini artırır. Kulüp, Avrupa basınında daha çok yer alır. Her büyük yıldız transferinde bu böyledir.

Marcelo gelirse, yeni sezon Jorge Jesus'un imzasıyla birlikte zaten çoktan havaya girmiş olan Kadıköy, coşkuyu başka bir seviyeye çıkarır. Bu da şampiyonluk yolunda oldukça büyük bir avantaj olur.

Belki de en önemlisi ise şu; Marcelo geldiğinde Fenerbahçe, eski ihtişamlı günlerini hatırlar ve kendi DNA'sına sükseli bir geri dönüş yapar.

Bu, dünyadaki her kulübün temel ihtiyacıdır.

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