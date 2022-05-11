YORUM | Klopp, Conte'nin taktiklerini eleştirmekte haksızdı - ama Tottenham bu şekilde oynayarak gerçekten kupalar kazanabilir mi?

Jurgen Klopp, Liverpool'un puan kaybettiği maçların ardından genelde sinirli oluyor.

Bu, futbolda çoğunlukla kazanan kişiler tarafından paylaşılan bir özellik. Bu yüzden Tottenham ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Antonio Conte'nin taktik tercihleriyle ilgili hırçın yorumlarına şaşırmamalıyız.

Klopp, maç sonrası basın toplantısında Spurs için "Bu tür futbolu sevmiyorum" dedi. "Ama bu benim kişisel sorunum.

"Bence dünya çapındalar ve bu oyun için daha fazlasını yapmalılar. Bugün sadece yüzde 36, 38 topa sahip oldular.

"Ama bu benim sorunum. Ben onlara hocalık yapamam. Yani evet, birinci sınıf oyuncular ama tüm topları bloke etmekle ilgileniyorlar. Bu zor olmalı.

Aslında 20 yıldır tartıştığımız gibi Klopp'un yorumları da yeni bir tartışma başlattı. Conte'nin oyuna yaklaşımına eleştiriler ve bu tip takımlar nasıl oynamalı tartışması yayılmaya başladı.

Klopp, kesinlikle kaybeden olduğunun farkındaydı ve “benim sorunumu” kabul etmekte zorlanıyordu. Pazartesi günü ise Conte'nin takımlarını organize etme biçimine saygı duyduğunda ısrar etti.

Bununla birlikte, Anfield'daki 90 dakikayla ilgili olarak yaptığı suçlamalar haksızdı.

Her şeyden önce, Spurs otobüsü park etmedi. Orta alanda bir çekişme ve mücadele içindeydiler. Son 20 dakika hariç derinde savunma yapmayı reddettiler.

Ayrıca hücumda da birçok şans yaratarak Liverpool için bir tehdit oluşturdular.

Bu tehditler genellikle tipik bir kontra atak gibi görünse de aslında arkasında önemli bir organizyon yatıyor.

Ancak Tottenham, Klopp'a göre fazla savunmacıysa, bariz cevap şudur: Başka ne yapmaları gerekiyordu?

Conte'nin ekibi, takımlar arasındaki kalite farkını kabul eden mütevazi, reaktif bir yaklaşım sayesinde bu sezon Liverpool ve Man City'ye karşı yenilmedi.

Spurs da her zaman bu şekilde oynamaz. Conte'nin göreve gelmesinden bu yana, sadece Liverpool ve Man City, maç başına 2.04 oranında 51 golün üzerinde gol attı.

Şampiyonluk kazanan Chelsea ve Inter takımlarında Conte gösterdi ki kazanmanın ve taraftarları eğlendirmenin yolu topa sahip olmaktan geçiyor.

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Bütün bunlar yaygın olarak anlaşılmaktadır. Conte'nin unvanları kendisi için konuşuyor ve her Premier Lig taraftarı Harry Kane, Son Heung-min ve Kulusevski arasındaki gelişen balantıyı fark etti.

Yine de, Gary Neville de dahil olmak üzere birçok kişi Conte'nin futbolunun en iyi kulüplerin oynaması için "doğru" yol olmadığını öne sürdüğü için tartışma Pazar gününe kadar devam etti.

Belki de meşru bir endişedir. Dünyanın en iyi takımlarına karşı tek seferlik maçlar için Conte'nin sistemi mükemmel, ancak sezon boyu sürecek bir stratejinin temeli olarak, modern Premier Lig'de modası geçmiş bir stil haline geldiğine dair işaretler var.

Premier Lig tarihinde hiç bu kadar topa sahip olmakla ilgilenilmemişti. Gün geçtikçe orta sıra takımların taktik anlayışları karmaşıklaşıyor.

'Altı Büyük' kulüp artık maçlarının büyük çoğunluğunda %60'ın üzerinde topa sahip olmak zorunda. Arkalarına yaslanıp karşı atak yapmak için küçük anları beklemekten mutlu olan savunmalarla yüzleşmeyi bekliyorlar.

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Conte'nin İngiliz futbolunda son başarılı yılı olan 2016-17'de durum böyle değildi, ancak Klopp ve Pep Guardiola'nın çağında bu durum değişti. 90'ların sonundan bugüne kadar önemli olan Conte gibi orta blokta baskı yapmaktı.

Conte için sorun olan derin savunmaları açmak Klopp ve Guardiola gibi menajerler için o kadar da sorun olmayabiliyor.

Conte'nin taktik anlayışı son derece ayrıntılı, ancak büyük ölçüde başarılı olması için geçiş hücumlarını kovalaması gerekiyor.

2022'de Middlesbrough'dan Burnley'e ve Wolves'a kadar bir dizi mağlubiyet, Tottenham'ın topu aldığı senaryolarda birtakım sorunlar yaşadığını gösterdi.

Tottenham'ın bu mağlubiyetleri diğer takımlara da ilham oldu. Örneğin normalde topla oynamayı seven Brighton, Tottenham karşısında daha az topa sahip oldu ve 1-0 galip geldi.

İronik olarak, Conte'nin İngiltere'de bulduğu şey, Klopp'un Cumartesi günü şikayet ettiği şeydi: Karşılaştırıldığında, takımınız zengin ve güçlü olduğunda, rakip geride oynayacak ve böylece hücum geçişinde dikkatlice hazırlanmış planları boşa çıkaracak.

Conte, Klopp'un yorumlarına yanıt olarak "İstediğini söyleyebilir" dedi. "Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Futbolun “oynanması” ya da “oynanmaması”nın bir yolu olduğunu düşünmek saflık olur.

"Oyuncularım işini yaptı. Onun oyuncuları yapmadı. Çok gururluyum."

Anfield'daki maçla ilgili olarak Conte haklı. Ancak, son beş yılda İngiltere'de modası geçmiş olan daha geniş bir taktik stratejinin parçası olarak, onun sistemini sorgulayanlar da haklı olabilir.

Ne de olsa Klopp'un da kendince bir nedeni var.