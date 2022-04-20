Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden gerilimden ötürü Ukrayna'da futbola ara verilmesi nedeniyle global bir tura çıkan Shakhtar Donetsk'in Kadıköy'de Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği buluşma, hafta içi bir gündüz maçı olmasına rağmen hem Fenerbahçeli hem de Ukraynalı çok sayıda taraftarı Şükrü Saracoğlu tribünlerine çekmeyi başardı.

Sassuolo'da oynattığı oyunla genç yaşına rağmen Avrupa'da topa sahip olma oyununun en dikkat çeken temsilcilerinden biri olmayı başaran ve bir dönem ekibinde Türkiye'de kısa sürede iz bırakmayı başaran Francesco Farioli'yi de bulunduran Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Shakhtar, sahadan yenik ayrılsa da İtalyan hoca farklı hayaller kurdurdu.

18. hafta sonunda ara verilen Ukrayna Ligi'nde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'in iki puan önünde ilk sırada yer alan Shakhtar, Kadıköy'de rakibini 4-4-2 şeklinde karşılarken, topa sahip olunan bölümde ise dörtlünün solunda görev yapan Yaroslav Rakitskiy'i sol stopere kaydırarak, bu bölümleri 3-2-5 şeklinde oynadı.

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Sağ bek Yukhym Konoplia top Fenerbahçe'deyken dörtlü savunmanın sağında görev yaparken, takımının topa sahip olduğu bölümde beşlinin sağına kayarken, Shakhtar ortaya çıkan bu dizilişin de yardımıyla karşılaşmayı yüzde 58'lik topa sahip olma oranıyla tamamladı ve bu sezon hemen her maçta olduğu gibi yine topa daha sahip olmayı başardı.

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Fenerbahçe kadrosu benzer bir oyuna uygun mu?

De Zerbi'nin takımının bu görüntüsü ve Rakitskiy-Konoplia ikilisinin çok yönlülüğü ise akıllara İtalyan çalıştırıcı sarı-lacivertli takımın başında olsa, Fenerbahçe kadrosunun bu oyuna ne denli uygun olabileceği sorusunu getirdi. Sezon başında Vitor Pereira döneminde denenen üçlü denemesi her ne kadar büyük eletirileri beraberinde getirse de Fenerbahçe'nin kadrosunun bu oyuna uygunluğu dikkat çekici.

Tıpkı Rakitskiy gibi topa sahip olunan bölümde sol stoperde görev yapabilecek, top rakibe geçtiğinde ise dörtlünün solu olarak oynayabilecek bir oyuncu olan Attila Szalai'ye sahip olan Fenerbahçe, geri dörtlü ve öndeki beşlinin sağında oynayan Konoplia'nın rolü için ise sezonun en formda isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel'e sahip.

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Son şampiyonluğunu her ne kadar De Zerbi'nin topa sahip olma oyunundan çok daha farklı bir anlayış olan direkt oyunla olsa da Mehmet Topal'ın Egemen Korkmaz ve Bruno Alves'in arasına girerek arkayı üçlediği bir 3-2-5 ile kazanan Fenerbahçe'de o dönem yardımcı antrenör olan İsmail Kartal, Shakhtar'dan etkilenmiş midir bilinmez.

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Son haftalarda oldukça yüksek bir form grafiği sergileyen sarı-lacivertli takımın kadrosunun hem nitelik hem de nicelik anlamındaki bu zenginliği çok sayıda farklı oyunu iyi oynayabilme potansiyelini beraberine getirirken, Kartal'ın kulüpteki geleceği değerlendirilirken yaşanan bu gelişimin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.