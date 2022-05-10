YORUM | Juan Sebastian Veron, Estudiantes'in canlanmasında büyük rol oynuyor

Avrupa'da sezon sona ererken, Arjantin'de rekabet daha yeni kızışıyor.

Copa Liga Profesional, bu hafta sonu grup maçlarının ardından play-off aşamalarına giriyor. Güney Amerika'nın en güçlü takımları son 16'da yer almak için mücadele ederken, Copa Libertadores ilk turu geçildi.

Juan Sebastian Veron'un Estudiantes takımı hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük bir meydan okuma için ideal konumda.

Veron, Estudiantes'i yaşıyor ve onunla nefes alıyor. Babası Juan Ramon, 1960'ların ve 70'lerin altın çağında kulübün bir idolüydü.

Orta saha oyuncusu; Parma, Lazio, Inter, Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa'da başarılı bir dönemin ardından üç yıl önce geri döndü. 2009'da 34 yaşında Libertadores'i kaldırdığında kulüp tarihinde yerini mühürledi.

Kramponlarını astıktan sonra bile La Plata'nın yanından ayrılmadı. Emekli olduktan sadece altı ay sonra, Aralık 2014'te Veron, Estudiantes'in başkanlığını devralmak için ezici bir seçim zaferi elde etti. Mayıs 2021'e kadar bu görevde kaldı.

Görev süresi, kurumsal düzeyde heyecan verici bir başarı oldu. En önemlisi, tadilat nedeniyle 10 yıllık ayrılığın ardından takımın saygıdeğer stadyumunu tamamladı. Ancak sportif anlamda eksikti, kulüp 2020'deki Copa Maradona'yı galibiyet almadan bitirdi. Covid öncesi lig sezonunda 13. sırada yer alıyordu.

İşleri tersine çevirmek için Veron tanıdık bir yüze döndü; gerçekten, ailenin eski bir dostu.

Hoca Ricardo Zielinski, La Nacion'a 2020'de şöyle diyordu: "Kariyerinin son yılına [Argentino de Quilmes'te] giren orijinal Bruja Juan Ramon Veron ile aynı takımı paylaşacak kadar şanslıydım."

"Yaşına rağmen hala harika bir oyuncuydu ve her şeyden önce bir insandı. Onu çok seviyorum. Yeni başlayan bir çocuktum ve bana çok şey öğretti... iletişimimizi sürdürdük ve arkadaşız."

Veron, gazetecilere aralarındaki bağı da açıkladı:

“Zielinski beni küçüklüğümden beri tanıyor, ihtiyar onunla her gün konuşuyor.

"Zelinski ile konuşmaya başladığımızda yaşlı adam bana bunun onun zamanı olabileceğini söyledi."

Veron Sr. para konusunda haklı olduğunu kanıtladı. Kır saçlı adam, 2021'de Estudiantes'in servetinde bir iyileşme sağladı. Burada ligde beşinci sırayı almak için savaştılar. Bu yıl dört yıl sonra beri ilk kez Libertadores'i garantilediler.

Bu sezon, Zielinski'nin yönetimi Pincha hayranlarının en çılgın beklentilerini bile aştı. Copa Liga Profesional'ın B Grubu'nda şimdiden birinciliği elde ettiler ve Libertadores eleme turlarında yerlerini garantileyen ilk Arjantin takımı oldular. İlk dört maçta 10 puanla C Grubu'nun zirvesinde yer aldılar.

Sonuçlar kadar oynanan oyun da kulüp tarihinden izler barındırıyordu.

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En iyi Estudiantes takımları arkada alan vermezdi. Manchester United'ın 1968 Kıtalararası Kupa yenilgisinde öğrendiği gibi, futbolun karanlık sanatlarını oldukça başarılı kullanırlardı.

Bu tavizsiz oyun tarzı onlara 1968 ve 70 yılları arasında art arda üç Libertadores unvanı kazandırdı ve Güney Amerika'da korkunç bir itibar kazandı; bu itibar 1980'lere kadar devam etti.

Zielinski bu geleneğin değerli bir varisi gibi görünüyor. Sonuçlar gelmeye devam ettiği sürece tavizsiz tarzına yönelik eleştirilerin pek bir anlamı yok.

River ve Boca Juniors gibi yüksek bir bütçeye sahip değiller. 36 yaşındaki eski Wigan forvet Mauro Boselli, bu sezon dokuz golle Primera'nın en golcü oyuncusu ve kaleci Mariano Andujar ile birlikte La Plata'da oynayan 2009 Libertadores zaferinin iki oyuncusundan biri.

Bu arada Boselli derbi rakipleri Gimnasia'yı “korkaklar” olarak nitelendirdi.

Yaşlı bir taraftar olan Huracan, Diaz'ın bu yıl kulübe karşı bir galibiyeti alaycı bir şekilde kutlamasından sonra televizyon kameralarına şöyle dedi: “Bunu yapamaz. O çılgın. Onu öldürmeliyiz."

Veron, Zielinski ve kendilerine güvenenler için zorlu çalışma elbette daha yeni başladı. Boca, River ve Brezilya'nın dev takımlarına karşı ilk testler şimdilik iyi ilerliyor.

Ancak o ünlü Bilardo ruhunu kanalize etmeye devam edebilirlerse, önümüzdeki şampiyonluk aylarında hiçbir takım onlara karşı çıkmaktan zevk almayacak.