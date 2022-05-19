2021-22 sezonunun başında hiç kimse, Türkiye'de Hull City'e bu kadar ilgi duyulacağını düşünemezdi.

Ama işler değişti.

19 Ocak'ta Championhsip kulübünü satın alan Acun Ilıcalı, bir anda dikkatleri üzerine çekti ve bu da Hull City'nin yakından takip edilmesini sağladı.

Kulübün Ilıcalı tarafından satın alınmasının ardından takım 21 maç oynadı. Bu 21 karşılamada sekiz galibiyet, dört beraberlik ve dokuz mağlubiyet alındı ve Hull City, sezonu 51 puanla 19. sırada tamamladı.

Acun Ilıcalı, kulübün direksiyonuna geçtikten sonra ilk hamlesini takımın menajerini değiştirerek yaptı ve Grant McCan'in yerine Shota Arveladze'yi getirdi.

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Ayrıca devre arası transfer döneminde Brighton U23 takımından Ryan Longman, Sheffield United U23 takımından ise Regan Slater kadroya katıldı.

Brentford’dan Marcus Forss, Swansea’den Liam Walsh, Fenerbahçe’den ise Allahyar Sayyadmanesh kiralandı.

Geçen sezonu küme düşme korkusu yaşamadan Hull City'nin hedefi, artık daha büyük.

Bunu, Hull City Sportif Direktörü Tan Kesler'ın açıklamasından daha iyi anlıyoruz.

"Başkanımızın hedefi ligi önümüzdeki sezon ilk altıda bitirmek. Taraftarımız için yükselmeye ihtiyacımız var.

"Hedefleri ve hırsları olmayan işletmeler hayatta kalamazlar. Amacımız önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmek. Buna göre yatırımlar yapacağız."

Kesler'ın da söylediği gibi Acun Ilıcalı'nın hedefi, önümüzdeki sezon Premier Lig hedefi olan bir takım inşa etmek.

Peki bu nasıl olacak?

Öncelikle bunun için kadroda ciddi bir revizyona ihtiyaç var. 2021-22 sezonunda play-off oynamaya hak kazanan takımlardan en düşük bütçeli ekip olan Luton Town'un kadro değeri bile Hull City'nin iki katı.

Dolayısı ile kulübün, takım kadrosundaki kaliteyi yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcaı, kadroya en az dört takviye yapacaklarını belirtti ve Hatayspor'da forma giyen Adama Traore'nin transferinin 'neredeyse' tamamlandığını söyledi.

Hull City için yaz transfer dönemi bir hayli sıcak geçecek. Stoper mevkisinde değişiklik yapmaları muhtemel.

Takımın en değerli ikinci oyuncusu olan Jacon Greaves'in kalma ihtimali yüksek. Fakat partneri Sean McLoughlin'in yerine daha kaliteli bir savunmacı gelebilir.

Orta sahada George Honeyman, takımın teknik kapasitesi en yüksek oyuncularından biri. Zaten opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattılar. Fakat etrafının donatılması şart gibi görünüyor.

Gerek Richard Smallwood gerekse Regan Slater, Premier Lig'e oynayacak takımın kadrosunda ilk 11 oynayabilecek kalitede değiller.

Greg Docherty ise yedek oyuncu olarak takımda tutulabilir.

Lewie Coyle ve Ryan Longman bu sezon sağ bek pozisyonunu idare etti fakat tıpkı sol bek mevkisi gibi orada da kalitenin yükselmesine ihtiyaç var.

Devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh ise beklentileri karşılayamadı. Diğer santrfor Tom Eaves'ın ise sözleşmesi sona erdi.

Sayyadmanesh'in yeniden kiralanmayacağı konuşuluyor ve bu durumda Hull City, yeni bir santrfor bulmak zorunda.

Takımın yıldızı ve yaklaşık 12 milyon euro ile en değerli oyuncusu olan Keane Lewis-Potter ise sergilediği harika performansla isminin birçok kulüple anılmasını başardı.

Bu sezon 46 Championship maçında 12 gol dört asistle oynayan 21 yaşındaki forvet, büyük bir potansiyel.

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Hull City'nin altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, bu sezon genellikle ileri üçlünün solunda oynadı.

Topu aldığında içe kat edip öldürücü bir vuruş yapacağını tahmin etmeniz hiç de zor değil.

Bununla birlikte Lewis-Potter, kulübün transfer stratejisini de belirleyebilir.

Eğer 12-15 milyon euro civarında bir satış gerçekleşirse, yönetimin kadroyu güçlendirmesi için bu çok iyi bir destek olacaktır. Fakat bir yandan da böylesine kaliteli bir oyuncuyu bırakmak istemeyebilirler.

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yönetiminde ilk kez bir yaz transfer dönemi geçirecek ve şimdi herkes, yeni kadronun hangi oyunculardan oluşacağını merakla bekliyor.

Ilıcalı'nın, hakim olduğu Süper Lig pazarını Adama Traore transferi dışında da kullanması muhtemel.

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