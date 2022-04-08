YORUM | Hangi savunma ikilisi daha uyumlu: Kim Min-Jae & Attila Szalai vs. Victor Nelsson & Marcao

10 Nisan 2022 tarihinde saat 20.30’da Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi ortam ısınmaya başlıyor.

Başta Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları olmak üzere spor medyası iki takımın güçlü ve zayıf yönlerini tartışıyor, yazıyor, konuşuyor.

Bu noktada hem sarı lacivertli hem de sarı kırmızılı takımın güçlü yanlarında öne çıktığı ortak bir yönleri var: Stoper bölgesi.

Özellikle Attila Szalai’nin geçen sezon devre arası Fenerbahçe’ye katılmasının ardından sıkça Marcao ile kıyaslanmıştı. Elbette bu kıyaslamanın başlıca sebebi dünya futbolunda ender bulunan ‘ayağı temiz sol ayaklı stoper’ klişesiydi. Szalai’nin Luyindama ile veya Marcao’nun Serdar Aziz ile karşılaştırılması düşünülemezdi.

Twitter / @Fenerbahce

Öyle ki Fenerbahçe de artık geriden oyun kurarken güvenebileceği bir stopere sahip olmuştu, ezeli rakibi gibi.

Sezon bitmiş ve iki takım da her sezon olduğu gibi yine stoper arayışlarına başlamıştı. Galatasaray, Kopenhag’dan Victor Nelsson’u kadrosuna katarken diğer tarafta Fenerbahçe Vitor Pereira’nın özel isteğiyle Güney Koreli stoper Kim Min Jae’yi transfer etmişti. Stoper savaşları artık iki cepheliyidi: Bir tarafta Marcao-Nelsson ikilisi diğer tarafta Kim Min Jae-Attila Szalai.

Bu yazımızda ise klasik bir karşılaştırmadan çok bu ikililerden hangisi ‘daha uyumlu’ ona bakacağız. Ancak ikililerin uyumuna bakmadan önce söylemeliyim ki bu bir fantasy draft oyunu olsaydı kesinlikle stoper tandemimi Marcao-Min Jae ikilisiyle oluştururdum. Şimdi gelelim iki takım stoperlerinin birbiriyle olan bağlantısı ve etkisine.

Marcao’nun Türkiye kariyeri diğer üç stopere göre daha eski olduğu için öncelikle onunla başlayalım. Brezilyalı stoper, Süper Lig’e geldiği günden beri geriden oyun kurmaktaki becerisi ve pas kalitesi ile ön plana çıkıyor. Bir dönem beraber oynadığı Luyindama’nın bu konudaki eksikliği aslında Galatasaray’ı fazlasıyla zorlamıştı.

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Öyle ki rakip takımlar genellikle önde baskı yaparken Marcao’ya top aldırmayıp Luyindama’yı boş bırakıyordu. Bu da rakip takım adına ön alanda sayısal üstünlük anlamına geliyordu. Bu durumun anlaşılmasıyla birlikte Galatasaray yeni sezonda Marcao’nun yanına yeni bir ayağı temiz stoper eklemesi yapmalıydı ki Nelsson takıma dahil oldu.

Galatasaray’ın sezonunu düşündüğümüzde amaçlarına ulaşabildiler mi veya başka bir amacı mı gerçekleştirdiler, bilemiyorum. Öyle ki Galatasaray’ın bu sezonki iyi maçlarını düşündüğümüzde hep topu rakibe bırakabildiği veya geride bekleyebildiği maçlar öne çıkıyor. Marcao-Nelsson ikilisi Avrupa’da en az gol yiyen tandem olurken Süper Lig’de sarı kırmızılı takımın hiç de alışık olmadığı bir sayıda gol yemesine neden oldu.

Elbette burada Marcao’nun 8 maçlık cezası, İsmail Çipe’nin kaleci olması veya orta saha ikilisinin bulunamaması gibi faktörler etkiliydi. Ancak ne olursa olsun burada bir oyun farklılığı söz konusu.

Sonuç olarak Marcao-Nelsson uyumunu değerlendirecek olursak nasıl bir oyun yapısı inşa etmeniz istediğinize geliyoruz. Eğer ki oyunu rakip yarı alanda oynamak istiyorsanız Marcao-Nelsson sizin takımınız için uyumlu değil çünkü bu ikilinin 50 metreyi savunacak bir hamle hızı var mı emin değilim.

Öte yandan ben az gol yemek istiyorum tek topla da çıkmak istiyorum diyorsanız Marcao-Nelsson ikilisi üzerine bir şeyler kurabileceğiniz bir yapı. Barcelona ilk maçı güzel bir örnek. Nelson başta olmak üzere her hava topunu indirdiler.

AA

İkinci tarafa geçelim ve Kim Min Jae-Szalai ikilisine bakalım. Aslında bu ikili bu sezon pek fazla merkezde tek başına beraber oynamadı. Vitor Pereira sezona üçlü diziliş ile başlarken yanlarına Tisserand’ı eklemişti. Bence ikili için bu yapı en idealiydi. Öyle ki Szalai’nin ikili mücadelelerdeki eksikliği arkadaki iki stoperle dengelenirken hücum katkısı da çoğalıyordu.

İsmail Kartal’ın göreve gelmesinin ardından Szalai, sol bekte görev almaya başladı. O yüzden burada biraz varsayımlar üzerinden giderek bu ikilinin uyumuna bakacağız. Szalai’nin pas kalitesi ve Min Jae’nin hızı düşünüldüğünde bu ikilinin ciddi anlamda ‘büyük takım’ stoper tandemi oluşturabileceğini düşünüyorum.

Kim Min Jae’nin 50 metreyi savunabilecek bir kalitesi olması onu Avrupa devlerinin gözdesi haline getiriyor. Öte yandan Güney Koreli stoperin ayakları temiz mi, emin değilim. Evet, yüzde 90’lara varan pas yüzdesi yakalayabiliyor ancak iş oyun kurulumuna geldiğinde Min Jae, bu alanda puanını düşürüyor. Bu noktada Szalai’nin uzun topları sarı lacivertli takım adına bir plan oldu ki bu birbirini tamamlayabilirler anlamına geliyordu.

AA

Burada Fenerbahçe’nin sezonuna bakalım. Genellikle iyi oynadığı maçlara baktığımızda rakibi ön alana yıktığı maçları gördük. Son Konyaspor karşılaşması bunlardan birisi. Min Jae Konyaspor’un arka alana attığı her topu kesti örneğin. Ancak kötü kaybettiği Olimpiakos maçında bu ikili bocaladı çünkü rakip takım Fenerbahçe ceza sahasına indiğinde genellike Szalai’nin savunma defekti ortaya çıkıyor.

Sonuç olarak Min Jae-Szalai uyumunu değerlendirecek olursak yine nasıl bir oyun yapısı inşa edeceğinize geliyoruz. Eğer ki oyunu rakip yarı alanda oynamak istiyorsanız Min Jae-Szalai sizin takımınız için uyumlu çünkü bu ikilinin 50 metreyi savunacak bir hamle hızı var. Güney Koreli stoperin geriye dönüş hızını hatırlayın.

Öte yandan ben az gol yemek istiyorum tek topla da çıkmak istiyorum diyorsanız Min Jae-Szalai ikilisi üzerine bir şeyler kurabileceğiniz bir yapı gibi görünmüyor. Vitor Pereira takımında mesela o işler Tisserand ile dengeleniyordu.

Yazımızın sonunda aslında ideal ikili Marcao-Min Jae gibi durdu. Geriden pasla çıkartan bir Marcao ve 50 metreyi savunabilen bir Min Jae’yi beraber izlemek gerçekten ilginç olabilirdi.