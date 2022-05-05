YORUM | Guardiola, Real Madrid'e elendikten sonra Manchester City oyuncularını hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp Premier Lig şampiyonluğunu kazanmalı

Geçtiğimiz dokuz ay ve 53 maçı unutun. Madrid'deki bu 86 saniyenin Manchester City'nin sezonu üzerindeki etkisi ne olacak?

Santiago Bernabeu'da kutlamalar devam ederken Pep Guardiola şimdiden ileriyi düşünmek zorunda.

Sahada uzun adımlarla yürüdü. Oyuncularını toparlamaya çalıştı. Kendisine yöneltilen ıslıkları görmezden geldi.

Fernandinho, City'de dokuz yıl geçirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında yıkılmıştı. Bir Avrupa kupası olmadan kariyerine devam eden bir kulüp efsanesi serisinin sonuncusu oldu.

Joao Cancelo, Aymeric Laporte ve Phil Foden - her şeyini vermiş ama bir şekilde kaybeden tarafta olan üç yıldız için de sıcak bir kucaklama vardı.

Gabriel Jesus'a zaten sakinleştirici bir şeyler söylemişti. Brezilyalı, uzatma dakikalarında sona gelinirken Real Madrid yedek kulübesi ve dördüncü hakemle girdiği bir kargaşada tüm kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Guardiola, "Üzgünler, Şampiyonlar Ligi finaline yakındılar" dedi. "Futbol tahmin edilemez, böyle bir oyun. Kabul etmek zorundayız.

Bu aşmamız ve geri dönmemiz gerek. Kalan dört maçımız var.

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City anlaşılır bir şekilde şok oldu - şüphesiz Guardiola da. Ama City menajeri, çılgın bir gecenin ardından bir şekilde sakinliğini korudu.

Madrid'de son düdük çaldığında ve Pep'in oyuncuları yere yığıldığında, Pazar günü Premier Lig'de Newcastle United ile karşılaşacakları maçın geri sayımı başladı.

Üzülmek için artık çok az zaman var.

Liverpool önceki gece Şampiyonlar Ligi finalinde yerini aldı ve muhtemelen sezon sonuna kadar muazzam bir ivme ile devam edecekler

İki takımı ince bir çizgi ayırsa da Pep Guardiola buna güvenemez. Bu yüzden Daniele Orsoto düdüğü çaldığında Premier Lig mesaisi başladı.

City'nin 90. dakikadaki iki gollük avantajı nasıl kaybettiği başka bir gün analiz edilecek; Real'in Şampiyonlar Ligi ile olan ilişkisinin büyüsü, Guardiola'nın kupayı bir daha asla kazanamayacağı anlamına gelen bir uğursuzluk ya da kötü savunma gibi basit bir şey olabilir.

Öncelik sezon sonuna kadar Liverpool'u arkada bırakmak.

2019'da Liverpool ile yine lig yarışı kızışırken Şampiyonlar Ligi'nde yıkıcı bir Tottenham mağlubiyeti gelmişti.

Bu yenilgiden üç gün sonra, Premier Lig'de Spurs'e karşı bir rövanş maçına çıktılar ve Phil Foden'ın kafa vuruşu ile 1-0'lık bir galibiyet almayı başardılar.

Foden toparlanacak ve Pazar günü Newcastle karşısında tekrar oynamaya hazır olacak; Guardiola, başkalarının ona katılabileceğini umuyor.

Ancak kırık kalplerin yanı sıra, oyuncuların boşa giden 120 dakikadan çabucak toparlanması gerekecek ve bazıları zamanında geri dönemeyebilir.

Kyle Walker, Vinicius Junior'ın tehdidini engellemek için bir ayak bileği sakatlanması yaşadı.

Aynı zamanda, Kevin De Bruyne hayal kırıklığı yaratan bir gecenin ardından oyundan alındı ​​ve Laporte son dakikalarda iyi görünmüyordu.

John Stones, ilk maçtaki sakatlığından sonra zaten kayıp ve hafta sonu için dönmesi beklenmiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz elenmeler, gelecek sezonlardaki maceraları da etkileyebilir.

Ancak şimdilik, bunun beş yıl içinde dördüncü Premier Lig şampiyonluğu umutlarına zarar vermemesini sağlamaları gerekiyor.