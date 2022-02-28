YORUM | Gedson Fernandes'in performansı: Galatasaray'ın kaçırdığı balık sanılandan da büyük olabilir mi?

Süper Lig'de son döneme baktığımızda ezeli rakiplerin sıklıkla transfer konusunda karşı karşıya kaldığını gördük: İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Bernard Mensah, Edin Visca ve daha niceleri...

Ancak gelişiyle, transfer bedeliyle, performansıyla ve sosyal medyadaki paylaşımlarla Gedson Fernandes transferi özel bir yerde duruyor.

Gedson Fernandes ilk olarak 2020-2021 sezonu devre arasında Benfica'dan Galatasaray'a kiralık olarak ülkemize geldi. Kaldığı 6 boyunca adeta Galatasaray taraftarlarının ağzına bir parmak çaldı.

Yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray Gedson'u, Gedson Galatasaray'ı bekledi. Öyle ki Portekizli oyuncu, Benfica antrenmanlarına sarı kırmızılı antrenman ürünleri ile gidiyordu.

Bu süreçte Galatasaray, Başkan Burak Elmas'ın seçimiyle birlikte bir kabuk değişimine gitti ve gençleşme operasyonu altında bir projeye başladı.

Tüm bu yatırım transferleri gerçekleşirken bana kalırsa takımın hem tavanını yukarı çekecek hem yatırım yapılacak hem de takıma ısınan Gedson ıskalandı.

Gedson, Galatasaray'ın tavanını nasıl yukarı çekebilirdi? Neden yatırım yapması gerekilen bir oyuncuydu? Kaçan balık Galatasaray için büyük mü oldu? Tüm bu sorulara Gedson Fernandes'in ilk dönem Rize performansını da düşünerek cevaplayalım.

Galatasaray'ın tavanını yukarı çekebilirdi

Sarı kırmızılı takım sezon başından beri hem geriden oyun kurulumunda hem de topu ileri taşımakta zorlanıyor. Bu durumda Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu elbette ki sorumlu. Ancak bu iki oyuncunun neler yapabildiğine veya neler yapamadıklarına da bakmak lazım.

Özellikle Fatih Terim, savunma önünde sıklıkla Berkan'ı denerken genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi. Vermesi de zordu çünkü Berkan Kutlu'yu tanımlayan hiçbir özellikte pas kalitesi ve üretim ön plana çıkmıyor.

Öte yandan Taylan Antalyalı da çıkış yaptığı sezonda "Seri" light performası gösterse de aksadığı maçlar oluyordu. Ayrıca savunma önü oyunculuğunu, iki pivottan birinde konumlanmayı sadece pas kalitesi (ayak kalitesi) ile açıklayamayız.

Öyle ki bu mevkide Galatasaray gibi büyük takımlar oyunu öne taşıyan oyuncular ister. Bu özellik de Taylan'da pek fazla bulunmuyor veya yeterli değil.

Bu sorunu çözmek adına Galatasaray'da teknik heyetler Cicaldau'yu geriye çekti ama Rumen oyuncu da kaleden uzaklaşınca vasat performanslar gösterdi.

Tam da bu noktada Gedson, hem Taylan hem de Berkan'ın ayrı ayrı yapabildiklerini tek başına daha iyi yapabilirdi. İstatistikler bunu gösteriyor. Cicaldau da rakip kaleye daha yakın kalarak üretimde Galatasaray'a fayda sağlayabilirdi.

beIN SPORTS'un verilerine göre Galatasaray karşısında Gedson Fernandes, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun istatistiklerini geride bıraktı.

BERKAN KUTLU

Topla buluşma: 39



Pas: 16/23



Top kapma: 1



İkili mücadele: 3/6



Sahipsiz top kazanma: 6

TAYLAN ANTALYALI

Topla buluşma: 45



Pas: 29/34



Top kapma: 1



İkili mücadele: 2/10



Sahipsiz top kazanma: 3

GEDSON FERNANDES

Topla buluşma: 72



Pas: 30/37



Top kapma: 3



İkili mücadele: 18/28



Sahipsiz top kazanma: 14

Gedson, yatırım yapılması gereken oyuncuydu

Bu başlıkta Gedson transferinin ekonomik olarak boyutuna Galatasaray açısından bakalım.

Gedson Fernandes henüz 23 yaşında ve kesinlikle üzerine hiç düşünmeden yatırım yapılacak bir oyuncu. Benfica'da çıkış yaptığı 2018-2019 sezonundan sonra onun için konuşulan bedeller dudak uçuklatan cinstendi.

Bugünden geçmişe bakarak "Galatasaray, Morutan ve Berkan'ı almayıp yerine o bedellerle Gedson'u alsaydı" demek kolaycı ama yanlış bir bakış açısı olmaz diye düşünüyoum

Elbette ki Morutan da genç ve burada hala gelişebilir. Berkan Kutlu da yerli statüsünden dolayı değerli bir oyuncu. Ancak ekonomik olarak düşündüğünüzde dünya futbolunda bir değeri olan, Türkiye'de performans vermiş birisi kemiksiz bir hamle olabilirdi.

Beşiktaş, Portekizli futbolcunun yüzde 50'sini 6 milyon Euro karşılığında transfer ederken Galatasaray sezon başından beri pek de katkı alamadığı Morutan ve Berkan'a 8 milyon Euro bedel ödedi.

Galatasaray, oyuncularını bir sonraki satışta ne kadara gönderebilir muamma iken Gedson'un göstereceği performansla taliplerinin kimler olacağı açık.

Kaçan balık büyük oldu

Sonuç olarak Gedson'un hem Rizespor'da gösterdiği ilk dönem performansı hem de ekonomik boyutu düşünüldüğünde Galatarasay için kaçan balık büyük oldu diyebiliriz.

Kaçan balığın büyüklüğünü de biraz Galatasaray'ın diekt rakibi Beşiktaş'ın önümüzdeki sezona böylesine etkili bir isimle başlayacak olması belirledi.

Öyle ki Gedson ile birlikte siyah beyazlı ekip geçişte, sette, savunmada her anlamda merkeze kalite ve artı 1 kattı. Gaalatasaray ise muhtemelen sezon sonunda yie bir oyuncu arayışına gideek.

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