Bale, Los Blancos tarihinin en ünlü gollerinden bazılarını attı, ancak uzun zamandır Galler'i ve hatta golfü kulübün önüne koymakla suçlanıyor.

Dört yıl sonra, Şampiyonlar Ligi finalinde yine Real Madrid Liverpool'a karşı, ancak bu sefer Gareth Bale'ın gelip Jurgen Klopp'un savunmasını yıkması ve ekibine diğerlerinden daha çok arzu ettikleri kupayı getirmesi neredeyse imkânsız görünüyor.

2018 Kiev finalinde, skor 1-1’ken Zinedine Zidane yedek kulübesine döndü.

61. dakikada Isco'nun yerine oyuna giren Bale'ın, maça damgasını vurması için sadece iki dakikaya ihtiyacı vardı ve müthiş bir röveşata vuruşuyla turnuva tarihinin en büyük gollerinden birini attı.

Bale, daha sonra Liverpool kalecisi Lois Karius’un büyük hatasıyla Madrid'in üçüncü golünü attı ve Real’in 3-1’lik galibiyetinde büyük bir rol oynadı.

Galli yıldız, beş yıl içinde Madrid formasıyla dördüncü kez bu kupayı kazanırken, üç de La Liga şampiyonluğu elde etti.

Maçtan sonra Bale, "Her hafta oynamam gerekiyor ve bu sezon bu olmadı" dedi.

Zidane, formdayken bile her zaman ilk tercihi olmayan forvet tarafından tam olarak ikna olmadı.

Yine de insanüstü Cristiano Ronaldo ile karşılaştırıldığında biraz tutarlılıktan yoksun olsa bile, çantadan büyülü, belirleyici anları çıkarma yeteneğine sahipti.

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Bale'ın Madrid'deki efsane statüsünü pekiştirecek gibi görünen anlar, olması gereken anlar.

Yıldız futbolcu, Tottenham'dan 2013'te 100 milyon euro karşılığımda dünya rekoru transger ücretiyle geldi ve nisan 2014'te Kral Kupası finalinde Barcelona'ya karşı parlak bir solo gol atarak ilk sezonunu tamamladı.

Marc Bartra'nın etrafında inanılmaz bir hızla dönen Galli'nin gücü, Katalan'ı ölüme terk etti ve 40 metrekoştuktan sonra, yakın direğe golü attı.

Bir ay sonra, Madrid'in 10. Şampiyonlar Ligi zaferinde de çok önemli bir rol oynadı. Sergio Ramos'un son kafa vuruşu finali uzatmalara götürdükten sonra, 110. dakikada Real’i öne geçiren ve Atletico'nun moralini bozan Bale oldu.

2016’daki finalinde Bale, Madrid'in şehirdeki rakiplerini tekrar yenmesine yardımcı olmak için bir penaltı golü attı ve 2017'de ilk 11de başlamak için yeterince formda olmasa da, zaman zaman yedek kulübesinden çıktı.

Etkileyici genel istatistiklerini hesaba katmadan önce bile, bu anlar tek başına Madrid'de ebedi bir figür yaratmak için yeterli malzemedir.

Toplamda 106 gol attı – bu, Ronaldo'nun kulüp için kaydettiği 104 golden daha fazla.

Bale, Zinedine Zidane'ın oyuncu olarak kazandığı altı kupanın iki katından fazla olmak üzere 15 kupa kazandı.

Bale'ın daha düzenli forma giydiği Madrid'deki ilk altı yılına bakıldığında, 155 La Liga maçında 78 gol attı ve 44 asist yaptı.

2019’da neredeyse Çin Süper Ligi'ne gidiyordu ve ayrılsaydı, belki çoğunluk olumsuzlukları giderir ve onu takdir ederdi.

Ancak, Başkan Florentino Perez'in fikrini değiştirmesinin ardından anlaşma suya düştü ve Bale bu yaz Madrid'den ayrıldığında, ondan nefret eden ve onun arkasını görmekten memnun olacak büyük bir Madrid taraftarını karşısında bulacak. Destansı anlar lanetlenecek.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Önemli olan, bu kulübün tarihinin bir parçası olması," diye ısrar etti, ancak şimdi akıntıya karşı savaşıyor.

"Bence o, tüm Real Madrid taraftarlarının hafızasında kalıyor. O, bu kulübün tarihinde harika bölümler yazan bir oyuncu ve bence herkes bunu kabul ediyor."

Bale'ın halka açık bir şekilde İspanyolca konuşma konusundaki isteksizliği, taraftarların onunla bağlantı kuramaması, sözlerini duymaması nedeniyle arada bir duvar oldu. Futbolcuların giderek daha bağımsız göründüğü bir çağda, Bale uç bir örnekti.

Ve sonra doğrudan saygısızlık geldi.

2019'da Bale, Galler'in 2020 Euro'ya ulaşmasının ardından şu açıklamayı yaptı: “Galler. Golf. Madrid. Bu sırayla."

Bu açıklama, kulüpteki tarihini çiğnemek ve taraftarlara orta parmak göstermek olarak görülüyordu. Birçoğu için imajını sonsuza dek lekeledi.

Bale, kulüpte sakatlıklarla birçok kötü şansa katlanmış ve bu talihsizliker, bazen ona karşı haksız yere kullanılmış olsa da, son aylarda daha haklı görünüyor.

Bahaneler, özellikle Galler için gösterdiği performansla karşılaştırıldığında, çok zayıfladı.

Forvet, Barcelona'nın El Clasico’da Real’i 4-0 mağlup ettiği maçı, Karim Benzema'nın sakatlığı olmasına rağmen kaçırdı.

Dört gün sonra Galler’in Dünya Kupası eleme yarı finalinde Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta ilk 11’deydi ve Cardiff'te iki parlak gol atarak takımını, 1958’den bu yana ilk kez gerçek bir rekabetin eşiğine getirdi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla yedi maçta bir golü ve ülkesi için beş maçta beş golü var. Bazıları onu Madrid'i Galler için bir eğitim kampı olarak etkin bir şekilde kullanmakla suçladı.

Avusturya'ya karşı oynamaya hazır olması, bazıları için bardağı taşıran son damla oldu. Marca köşe yazarı Manuel Julia Dorado onu bir parazite benzetti. Buna, Bale'ın Madrid rozetinden kan alan bir böcek olarak gösterilmesi eşlik etti.

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"Balya paraziti soğuk ve yağmurlu Britanya'dan geldi," diye bağırdı. "İspanya'ya, Real Madrid'e yerleşti, burada kılık değiştirerek ilk önce ev sahibine özen ve sevgi gösterdi.

"Ama sonra doğası, karşılığında hiçbir şey vermeden kan emmesine neden oldu. Kandan daha fazlasını emdi ve emdi, kulübün avrolarını emdi."

Bu nedenle, Bale'ın aksini iddia etmesine rağmen, kameraya "suck that" diye bağıran sivri uçlu kutlamasının eleştirilere yönelik olduğuna inanmamak elde değil.

Ve takımın La Liga şampiyonluğu kutlamalarına katılmadı.

Bale, konuyla ilgili Twitter'da şunları yazdı: "Kötü bir sırt spazmı nedeniyle bu akşam kutlamaların bir parçası olamadığım için çok hayal kırıklığına uğradım ama şampiyonluğu kazandığı için takımla gerçekten gurur duyuyorum!"

Bu, çok az kişinin inandığı bir bahaneydi.

Nisan ayında Getafe karşısında iki yıldan fazla bir süre sonra Santiago Bernabeu'da ilk maçına çıktığında taraftarlar onunla dalga geçmişti ve gösteriyi tekrarlamak gibi bir niyeti yoktu. Ayrıca kulüp için son maçına çıkabilir.

Madrid taraftarlarının Bale ile yaşadığı hayal kırıklığı ne olursa olsun, aşılmaması gereken çizgiler var.

El Partidazo de Cope sunucusu Juanma Castano, Bale'ın Ukrayna'daki savaşın ön cephesine gönderilmesi gerektiğini, ancak diğer alayların yanı sıra yaralı olarak çıkabileceğini öne sürdü.

Bale için bundan sonra ne geleceği, Galler'in Ukrayna veya İskoçya'ya karşı oynayacağı Dünya Kupası play-off'una bağlı. Eğer başaramazlarsa, en azından üst seviye futboldan emeklilik bir seçenek.

Menajeri Jonathan Barnett, Record'a yaptığı açıklamada, "Gareth, Real Madrid'den ayrılıyor, ancak Galler'in ne yapacağını beklemek zorundayız" dedi.

"Her şey milli takımının Dünya Kupası'na katılıp katılmamasına bağlı, o zaman Galler'in Dünya Kupası'na gidip gitmemesine göre değişebilecek bir karar vereceğiz."

Bale, kartlarını göğüslerine yakın tutuyor, ancak Galler 2022 Katar'a ulaşırsa, önümüzdeki sezon İngiltere'ye dönüş, potansiyel olarak kısa vadeli bir anlaşmayla en olası sonuç.

Cardiff City, Bale için bir seçenek olarak lanse edildi.Bununla birlikte Tottenham’a dönüşe de açık olabilirler.

Bu kulüplerden herhangi birinde taraftarlar onu bir efsanenin hak ettiği saygıyla, uzun zaman önce Madrid'de görmeyi bıraktığı saygıyla karşılayabilir.

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