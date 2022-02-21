Galatasaray, adeta maça 1-0 önde başladı. Maçtan önce takıma moral lazımdı ve Göztepe karşısında henüz ilk dakikalarda istedikleri golü buldular.

Ancak, golden sonra çok fazla baskı yediler ve bu baskıdan çıkmakta büyük bir zorluk yaşadı.

Göztepeli futbolcular çok hareketliydi ve sürekli baskı yaptı. Özellikle önde baskıyı çok iyi uyguladılar.

Galatasaray, pasla çıkmayı denemedi ve son derece gerçekçi bir oyun oynamaya çalıştı. Torrent, Göztepe’nin Süper Lig’deki puanına ve sıralamasına hiçbir şekilde takılmamış gibi göründü, çünkü onlar topladıkları puanın çok daha fazlasını hak ediyorlardı.

İlk yarıda Marcao ve Nelson iyi oynadılar, ancak Galatasaray orta sahası ilk devrede etkisiz ve kalitesiz göründü. Bazı futbolcular neredeyse sahada yok gibiydi.

Topu her ayaklarına aldıklarında belki de Süper Lig’in en tempolu takımı olan Göztepe karşısında sıkıntı yaşadılar.

Dervişoğlu kayıptı

Galatasaray uzun toplarla çıkmaya çalıştı ve Halil Dervişoğlu topları indirmekte oldukça zorlandı. Bu yüzden, atak sürekliliği anlamında büyük bir eksiklik vardı.

Göztepeli futbolcular o kadar fazla koştu ve alanları doldur ki rakibine sahada yer bırakmadı.

Galatasaray, özellikle ilk yarıda gerçekçi bir oyun benimsedi. İspanyol hoca, kazanmak için pragmatist olmak zorundaydı. Öyle de yaptı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Göztepe’ydi. Orta sahadan hızlı pas yaparak çıktılar ve kazandıkları topları bir anda kanatlara açarak rakip kalede etkili oldular.

izmir ekibinin inanılmaz bir temposu vardı

Göztepe, ikinci yarının ortalarına doğru baskısını artırdığında Torrent’in takımı karşılık veremiyor gibi göründü.

Galatasaray’ın daha fazla ayağa paslar yaparak çıkması gerekiyordu ve özellikle maçın son bölümünde bunu yapabildiler.

İzmir ekibi, öne geçtikten sonra kendi yarı alanına çok fazla kapandı. Tam da o dakikalarda biraz daha ayağa pas yapıp hızlı bir şekilde rakip yarı alana geçebilselerdi farkı artırabilirlerdi, ancak bu tercih edilmedi.

Galatasaray’ın atak yapmasına izin verdiler.

Göztepe adına işler bu dakikadan sonra istenildiği gibi gitmedi. Çok fazla kendi yarı alanına kapandılar ve Galatasaray da tıpkı onların yaptığı gibi baskısını artırdı.

Hamleler oyunu değiştirdi

İlk yarıdaki oyunundan ders çıkaran Galatasaray, Gomis ve Emre Kılınç hamleleriyle büyük takım oyununu ikinci yarının sonlarında hatırladı.

Sonradan oyuna dahil olan Emre Kılınç takımına penaltı kazandırdı. Gomis ise penaltıdan da olsa iki gol kaydetti.

Galatasaray, inanılmaz bir baskıyla başlayan Göztepe’nin maç sonuna doğru yorgunluğunu kullanarak tecrübesiyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Gomis’in, oyuna sonradan dahil olup iki gol atması ise son haftalarda golcü sorunu yaşayan sarı-kırmızılı ekibe ilaç gibi gelecek.

Daha fazlası için:

Chelsea Genel Müdürü Marina Granovskaia ile İtalyan menajer Mino Raiola'nın arası transferler yüzünden bozuldu

