YORUM | Fenerbahçe, Slavia Prag'a elensin veya elenmesin ilk hedefi gelecek sezona futbolcu hazırlamak olmalı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play off turu rövanşında Slavia Prag’a konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip, ilk maçı Kadıköy’de 3-2 kaybetmişti.

Fenerbahçe, turu geçmek adına sahada neleri daha iyi yapmalı? İlk karşılaşmadaki hatalar nelerdi? Fenerbahçe turu geçerse/geçemezse hedefleri ne olacak? Tüm bu soruların cevabını birlikte cevaplayalım.

İlk karşılaşmadaki hatalar nelerdi?

Slavia Prag, uzun yıllardır hocasıyla çalışan oturmuş bir takım. Bu yüzden baskı zamanlamaları, sahadaki yerleşimleri oldukça iyi görünüyor. Buna karşın Fenerbahçe, özellikle geride 3’lüden 4’lüye döndüğünden beri oyun kurulumunda problemler yaşıyor ve ilk maçta bunu sıkça gördük.

Slavia Prag, Altay Bayındır’ı topu sürekli uzun vurdurmaya zorladı. Uzun vurulduğunda ise merkezdeki Zajc-Sosa-Mert Hakan hiç sekenleri toplayamadı ve Fenerbahçe oyunu çok geniş alanda oynamak zorunda kaldı.

Hücum planı ise Valencia ve Osayi’yi Slavia Prag savunmasınıın arkasına sarkıtmak gibiydi. Sete oturulup düzenli bir hücum seyrettiremedi Fenerbahçe. Bu noktada Pelkas’ın formsuzluğu da etken. Yunan oyuncu, Fenerbahçe turu geçmek istiyorsa kesinlikle kritik oyuncu. Öyle ki ilk maçta olgunlaşmayan atakların hepsinde onun ismi yer alıyor.

Rövanşta neler daha iyi yapılmalı?

Yukarıda bahsettiğimiz sorunların çözümü Fenerbahçe’yi rahatlatacaktır. Öyle ki Slavia Prag’ın fiziksel direnci yüksek bir takım olduğunu düşünüyorum. Merkezdeki boşluklar kaynaklı oyun çok fazla git gele dönüyor ve yıpranan Fenerbahçe oluyor. Bu yüzden Fenerbahçe ilk olarak topu alıp sete oturmayı ve sabırlı oynamayı hedeflemeli.

Bu noktada Osayi’nin bekte mi ön alanda mı oynayacağı önem arz ediyor. Öyle ki İngiliz oyuncu önde oynadığında Fenerbahçe, topu rakip yarı sahada tutmakta zorlanıyor. Geride oynadığında ise sahayı daha geniş görebiliyor ve atletizmi ile fark yaratıyor.

Fenerbahçe adına tecrübeli oyuncuların da tüm taktik teknik detaylardan bağımsız bir ağırlık koymasını bekliyorum. Öyle ki sarı lacivertli takımın elle tutulur tek hedefi Avrupa gibi görünüyor ve birkaç hatada sezonun gerisi anlamsız hale gelebilir.

Ülke puanı açısından kritik karşılaşma

Türkiye, son dönemde aldığı kötü sonuçlar yüzünden UEFA ülke puanı sıralamasında bir hayli geri düştü. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılamama riski ile karşı karşıya.

Ayrıca ilk 15 dışında kalmamız halinde Avrupa’ya 5 takım yerine 4 takım ile katılacağız. Bu noktada şu an Avrupa’da yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı her puan kritik önem taşıyor.

Ayrıca Fenerbahçe’nin Slavia Prag’ı elemesi de direkt rakibimiz olan Çekya’ya karşı bir üstünlük sağlayacağımız anlamına geliyor. Maç öncesi Serdar Dursun durumun farkında olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin elenmesi durumunda hedefi ne olmalı?

Fenerbahçe elensin veya elenmesin ilk hedefi gelecek sezona futbolcu hazırlamak olmalı. Sosa gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek veya Berisha gibi kullanılması düşünülmeyen isimlerin sürelerinde ciddi azalma olmalı.

Taraftarlar ile olan bağı da gelecek sezona hazırlanacak bu futbolcular kuracaktır. Örnek vermek gerekirse sol bekte hücum oyuncusu kullanmak veya üçüncü bir stoperi orda kullanmak yerine Çağtay Kurukalıp’ın oynaması gerekiyor. Genç futbolcu tek maç da olsa "ben bu mevkinin oyuncusuyum" dedi.

Hatay maçında yıldızlaşan Arda Güler de kesinlikle gelecek sezonun oyuncusu olarak bu sezondan takıma monte edilmeli. Ne Fenerbahçe’nin ne de Türk futbolunun Arda Güler gibi bir yeteneği kaybetme lüksü yok.

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