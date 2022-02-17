YORUM | Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu sayesinde küçük bir tur umudunun peşinden gidebilir

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag’ı Kadıköy’de konuk etti.

İsmail Kartal, UEFA listesinde olmayan Crespo dışında genel hatlarıyla son haftalarda kullandığı 11 ile sahaya çıkmayı tercih etti.

Sarı lacivertli takımın maç boyunca oyun planı üzerinde birtakım problemler yaşadığını söylemekte fayda var.

Fenerbahçe'nin problemleri

Öncelikle geriden oyun kurulumu ile başlayalım. Fenerbahçe özellikle 4’lüye döndükten sonra kendisine baskı yapan takımlara karşı savunmadan çıkmakta zorlandı. Bu maçta da Slavia Prag gerek Nazım’a gerek de Kim Min Jae’ye top aldırttı. Fenerbahçe merkezinden de gerekli destek gelmeyince Szalai ve Min Jae’yi sıklıkla uzun vururken gördük.

Bu bir oyun tercihi olabilir ancak Fenerbahçe uzun vurduğunda merkez üçlüsü Sosa, Zajc ve Mert Hakan hiç ikinci top baskısını yapmadı.

Hal böyle olunca Fenerbahçe ne geriden oyun kurabildi, ne de dönen topları toplayıp atak devamlılığı sağlayabildi.

İsmail Kartal, maç öncesinde şu ifaadeleri kullanmıştı:

“Slavia Prag’ı iyi analiz ettik. Yardımcımdan birini de maça gönderdik. Bütün oynadıkları maçları da izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz.”

Ancak durumun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Slavia Prag teknik ekibi sanki hafta sonu Giresun’da yer alıyor gibi Fenerbahçe’nin tüm eksiklerini noktasına virgülüne kadar not almış görünüyor.

Sarı lacivertli takımın genel oyun planı ise Osayi ve Valencia'y savunma arkasına sarkıtmaktan ibaret göründü ki bir hafta boyunca rakibe çalışan bir teknik ekibin böyle basit bir plan yapması kabul edilemez.

Oyuncular genel hatlarıyla birbirinden kopuktu ki yenilen tüm gollerde bunu görebilirsiniz Özellikle ilk golde ceza sahasında 6 sarı lacivert formalı oyuncu topu izledi.

Ferdi Kadıoğlu parladı

İkinci yarıda ise olumlu anlamda Ferdi Kadıoğlu’nu işaret edebiliriz. Sezonun geri kalannda belki de en çok parlayan futbolcu olan 22 yaşındaki Ferdi belki de Fenerbahçe adına tur umutlarını bir nebze de olsa yeşertti.

İlk olarak sol kenardan getirip Pelkas’ attırdığı gol, ikinci olarak ise yine adam geçerek attığı şut ile Fenerbahçe Çekya’ya kötü geçirdiği bir maçta umutla gidiyor. Öyle ki bu umuda deplasman golü kuralının kalkması da katkıda bulunuyor.

Sonuç olarak Fenerbahçe’nin elinde kalan son bir kupaya bu kadar özensiz yaklaşması kabul edilemezdi.

Bu tur Fenerbahçe özelinde şu yönden de önemliydi: Fenerbahçeli futbolcular her gün antrenman tesislerine hangi amaçla gidecekler? Türkiye Kupası’ndan elenilen ve lige erken avlu atan bir takımın Avrupa arenasında bir şeyler göstererek taraftarları ile en azından küçük bir bağ kurması beklenirdi.

Özete Fenerbahçe iyi kurgulanmayan bir karşılaşmada kötü sonuç alsa da Ferdi Kadıoğlu sayesinde küçük bir umudu içinde barındırarak Çekya uçağına binecek.

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