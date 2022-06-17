YORUM | Farioli, Montella ve şimdi de Pirlo: Süper Lig'e olan İtalyan akını neleri değiştirebilir?

Farioli ve Montella'nın ardından Andrea Pirlo da Süper Lig deneyimi yaşayacak. Bu durum, ligin prestijini artırıp farklı faydalar da sağlayabilir.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Süper Lig'de son dönemde İtalyan futbolcuların sayısının arttığı bir gerçekti. Fakat iş, sadece oyuncularla kalmadı ve teknik direktörlere de sıçradı.

Francesco Farioli ve Vincenzo Montella'nın ardından Andrea Pirlo'nun da Süper Lig'de görev alması, bu konuyu daha ciddi ele alınabilir hale getirdi. O halde filmi biraz geriye saralım.

İlk olarak Fairoli geldi.

2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapmaya başlayan İtalyan antrenör, 2021'de Karagümrük ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

2021'in sonunda ise Alanyaspor'a bu kez yardımcı hoca değil, teknik direktör olarak döndü.

Süper Lig'e oyun felsefesini ezberletti. Ne olursa olsun geriden kısa paslarla çıkmayı amaçladığını sürekli vurguladı. Bunları yaparken A planını sürekli çeşitlendirmeye çalıştı.

Aynı zamanda lige hem taktiksel zenginlik hem de heyecan kattı.

Daha sonra, 2021-22 sezonunun başında Vincenzo Montella, sürpriz bir şekilde ligin yeni takımı Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı.

Onun elbette Farioli'den büyük bir farkı vardı. Çünkü teknik direktörlük kariyerinde yeni değildi ve bu işi 11 senedir yapıyordu.

2011'de, eski kulübü Roma'da hocalık kariyerine başladı ve daha sonra sırasıyla Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Sevilla ve Fiorentina'da çalıştı.

Fakat hiçbir yerde işler tam olarak istediği gibi gitmedi. Fiorentina'dan ayrılırken elinde 0.85 gibi düşük bir puan ortalaması vardı.

Adana Demirspor'da ise 1.59 puan ortalaması elde etti ve takımı, ligi son dönemdeki düşüş nedeniyle dokuzuncu sırada bitirdi.

En son gelen İtalyan hoca ise Andrea Pirlo oldu. Efsanevi futbolcu, sürpriz bir şekilde Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Pirlo, 2020 yazında oturduğu Juventus'un teknik direktörlük koltuğunu 2021 yazında bırakmak zorunda kaldı.

Belki de o seviyeler için henüz erken olduğunu düşündü ve bu yüzden Türkiye'ye geldi. Karagümrük'ün gelişmekte olan bir kulüp olduğunu vurgulayıp, kendisinin de gelişimi için doğru yerde olduğunu kastetti.

"Futbolu çok seviyorum, Türkiye'yi de takip ediyordum. Burada oynayan İtalyan oyuncuları takip ettiğim için bu takıma aşinayım.

"Bu yüzden Türkiye'ye gelme kararını vermek zor olmadı. Bu takımın kendini geliştirmek istemesi, tercih sebebim oldu."

Peki Süper Lig'deki bu İtalyan akımı, Türkiye futboluna ne kazandırabilir?

Öncelikle şimdi işler daha ilgi çekici hale gelecek. Çünkü Pirlo, çok fazla hayranı olan ve teknik direktörlük kariyerinin nasıl olacağı merak edilen efsanevi bir futbolcu.

Bu tip büyük eski futbolcular her zaman takip edilir. Dolayısı ile Pirlo'nun artık Türkiye'de olması, Süper Lig'in İtalyan spor medyası başta olmak üzere Avrupa spor medyasında daha fazla yer alacağına işaret ediyor.

Bu durum aynı zamanda ligin prestijini artırıp, hemen hemen her kulüp başkanının şikâyet ettiği yayıncı kuruluş gelirleri ile alakalı da TFF'ye ve kulüplere ufak bir avantaj sağlayabilir.

Bununla birlikte, İtalyan teknik direktörlerin ligde çoğalması, son dönemde gelen İtalyan oyuncu sayısını da yukarıya çekebilir.

Andrea Bertolacci, Fabio Borini, Mario Balotelli, Stefano Okaka ve Andrea Poli, hâlihazırda ligde oynayan futbolcular.

Özellikle Pirlo'nun gelişiyle birlikte İtalyan futbolcuların sayısında da artış olması kuvvetle muhtemel.

Daha çok teknik direktörlük penceresinden baktığımızda ise İtalyan hocaların belki de en fazla katkı koyacağı alan 'taktik' olacaktır.

Yıllardır Süper Lig'in taktiksel anlamda yetersiz bir yer olduğu söylenir. Özellikle burada forma giyip ayrılan futbolcular bunu daha önce birçok kez dile getirmişti.

Bu durum, aslında son dönemde biraz değişti. 'Yeni nesil' diye tabir edilen, taktiksel detaylara önem veren hocaların sayısı bir hayli arttı. Eskiyen isimlerin artık kulüp bulması zorlaştı.

İtalya'nın taktiksel anlamda ne kadar zengin bir futbol iklimine sahip olduğunu düşündüğümüzde, söz konusu hocaların, Süper Lig'in bu anlamda seviyesini daha da yükseğe çıkarabileceklerini umabiliriz.

Ayrıca Pirlo'nun burada tecrübe kazanıp daha sonra Avrupa'ya dönüp orada çok daha iyi işler yapması, Türkiye'yi kariyerli yabancı futbolcuların, teknik direktörlük stajını yapacağı bir ülke konumuna getirebilir.

Türk futbolu, bu kadar fazla İtalyanı buraya getirmişken onlardan maksimum verimi almalı.