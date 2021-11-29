YORUM | Derbinin yarattığı dörtlü savunma illüzyonu Fenerbahçe'ye zarar veriyor

Adis Jahovic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarının başında Salih Dursun'un attığı golle İzmir'den beraberlikle döndü.

Galatasaray derbisinde dörtlü savunmaya dönen Pereira, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos yenilgisine rağmen Göztepe karşısında da bu tercihinden vazgeçmedi. Derbi galibiyetinin yarattığı dörtlü savunma illüzyonu, sarı lacivertli takımı bir kez daha kısır bir futbola itti.

Üçlü savunmayla oynarken dahi kanatlarda problem yaşayan Fenerbahçe'nin iki bekle sahaya çıkması bu sorunu daha görünür hale getiriyor. Asıl mevkisinde oynamayan Ferdi Kadıoğlu, sağ bekte ne savunmada ihtiyaç duyulan sertliği sağlayabildi, ne de hücum yeteneklerini gösterebildi. Sezon başından beri ne orta sahada, ne hücum hattında kadro istikrarı sağlayamayan Fenerbahçe, diziliş değişikliğiyle takımın oturmuş gözüken tek hattı olan savunmayı da bozmuş oldu.

Mesut'un hatası, Berke'nin tereddütü

Fenerbahçe savunmadan çıkmaya çalıştığı sırada Mesut Özil'in verdiği dikkatsiz pas, Göztepe golüne dönüştü. Kim Min Jae'yi hedefleyen pas kısa kalınca araya giren Jahovic, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Berke'nin kalesini terketmekte tereddüt etmesi de Jahovic'in rahat bir vuruş açısı bulmasında etkiliydi. Galatasaray derbisinin yıldızlarından biri olan genç kaleci daha erken bir reaksiyonla belki de golü önleyebilirdi.

İlk yarıda Filip Novak'ın tek şutu dışında rakip kaleye top gönderemeyen Fenerbahçe, 90 dakikayı da ikisi isabetli olmak üzere toplam dört şutla tamamladı. Sarı lacivertli ekibin ilk yarıdaki gol beklentisi (xG) sadece 0.04'tü.

İkinci yarının başında Halil'in direkten dönen topu ağlarla buluşsa Fenerbahçe için maç henüz 47. dakikada sona erebilirdi. Ama o pozisyonun hemen sonrasında gelişen Fenerbahçe atağında Serdar Dursun'un kafa vuruşu skora dengeyi getirdi. Ancak konuk takım, bu golle beklenen rüzgarı yakalayamadı. İkinci yarının büyük bölümünde daha istekli gözüken ve rakip ceza sahasında daha etkili olan taraf Göztepe'ydi.

Göztepe daha fazla istedi

Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Önlem almayacağız, dikkatli olmayacağız, bu gece ya kazanacağız, ya öleceğiz" sözleriyle takımın maça olan bakış açısını gözler önüne sermişti. Dört maçtır gol atamadan kaybeden İzmir ekibi, sahada sergilediği mücadeleyle gerçekten de bir ölüm kalım maçına çıktığı hissiyatını verdi. Hatta Göztepeli oyuncuların normal dozu aşan hırsı ve agresifliği zaman zaman iki takım oyuncuları arasında gerginlikler yaşanmasına da neden oldu.

Kim Min-Jae 57. dakikada gelişen Göztepe atağında Halil'in arka direğe yerden gönderdiği topa son anda yaptığı müdahaleyle mutlak golü önledi. Güney Koreli stoper yarım adam gecikse, Jahovic'e topu kaleye yuvarlamak kalacaktı.

İrfan'ın çıkması hataydı

78. dakikada oyundan alınan İrfan Can Kahveci, saha kenarına gelirken mimikleriyle bu karardan memnun olmadığını belli etti. O dakikaya kadar Fenerbahçe adına sahanın en çalışkan ve üretken isimlerinden olan İrfan'ın kenara alınma kararına anlam vermek kolay değil. Pereira, Berisha ve Rossi'yi sahaya sürerek skorer ayakları arttırmak istedi, fakat bu riski alırken çıkan isim İrfan olmamalıydı.

Tek teselli Crespo'nun performansı

Miguel Crespo, Fenerbahçe adına sahanın en iyilerinden biriydi. Zajc ve Meyer'in silik performansının aksine, Crespo orta sahada Fenerbahçe'nin pas trafiğine yön veren, savunma ile hücum arasında bağlantıyı kuran isimdi. Portekizli oyuncu rakip yarı sahada yaptığı 26 pasta %80.8 isabet oranı yakalayarak bu alanda takımın en iyisi oldu. Crespo ayrıca girdiği 18 ikili mücadelenin 15'inden galip çıkmayı başardı.