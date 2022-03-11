YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Perşembe akşamı Galatasaraylı oyuncular sahaya çıktığında Camp Nou'nun dikkatini çeken bir isim vardı.

O isim, Inaki Pena'dan başkası değildi ve tribünler, İspanyol kaleci sahaya ayak bastığında onu alkışladı.

Evet bu, Pena'nın Galatasaray'da kiralık oynadığı ve Barcelona'ya sezon sonunda muhtemelen geri dönecek olmasından dolayıydı fakat dakikalar geçtikçe, Camp Nou sakinlerinin alkışları daha da anlam kazandı.

İyi bir takım savunması, iyi bir kaleci performansıyla birleşince Galatasaray, İspanya'dan 0-0 beraberlikle döndü.

Gerçekten de bu maç, Pena'nın Galatasaray'daki ilk iyi maçı değildi.

Geldiğinden bu yana beş Süper Lig karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi, kalesinde sekiz gol görmüş olsa da bu tamamen onun suçu değildi. Alanyaspor maçında üç önemli kurtarış yapan Pena, kritik deplasmanda takımına bir puanı kazandırdı.

Kayserispor maçında 68, Göztepe karşılaşmasında 55, Konyaspor mücadelesinde de 49. dakikaları hatırlayın. Kalesinde devleşti ve bu performansını Camp Nou'ya da taşımasını bildi.

27 ve 42'de Memphis Depay'ın şutunu çıkaran Pena, 57. dakikada ise Busquets'in kafa vuruşunda gole izin vermedi. Camp Nou'da üç kurtarış yapan genç kaleci, Galatasaray'ın zor deplasmandan umutla dönmesini sağlayan isimlerin başında geldi.

Şimdi bugünlerde Galatasaray taraftarlarının aklına önemli bir soru var.

Pena bu kadar güven veriyorken, Muslera'nın akıbeti ne olacak?

2011'den bu yana Galatasaray kalesini koruyan ve kulübün ikon isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera, sakatlıktan çıktı fakat kaleyi henüz devralamadı. Çünkü Pena, geldiğinden bu yana kalesinde bir hayli fazla güven veriyor.

Üstelik sadece kurtarış olarak da değil. Takımın oyun kurulumunda pas kalitesi ile arkadaşlarını bir hayli rahatlatıyor. Muslera'nın birçok maçta yaptığı pas hataları sonucu yenilen goller hatırlandığında bu, oldukça önemli bir lüks.

Nitekim İspanyol eldiven, perşembe gecesi Barça Başkanı Joan Laporta'dan da övgü almayı başardı. Laporta, maçın ardından 22 yaşındaki kaleci ile ilgili şunları söyledi:

"Inaki Pena çok güven vererek oynadı. Ayrıca pasları da gayet iyiydi. Yazın burada bizimle olacak mı, göreceğiz."

Muslera'nın sakatlığı sürecinde İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten istediği performansı alamayan Galatasaray, yaz aylarında Pena'nın bonservisini almak isteyecektir. Üstelik Barça'nın maaş bütçesinde yaşadığı sıkıntılar, sarı-kırmızılı kulübün işini kolaylaştırabilir.

Muslera ise ilk 11'de olmamasına rağmen, Galatasaray takımına Camp Nou'daki maç öncesi güven aşılamıştı. Maçın ardından Domenec Torrent, Uruguaylı file bekçisinin takım için yaptığı konuşmayı aktardı.

"Muslera, bizim kaptanımız. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve her yerde kafamızı yukarıda tutmamız gerektiğini söyledi."

Muslera, Galatasaray için sadece bir iyi kaleciden ibaret değil. Bu kulübün ruhunu çok iyi bilen, kulüple özdeşleşmiş bir 'Aslan'.

Fakat şu anda, devre arasında geçici çözüm olarak transfer edilen Pena'ya yerini kaptırdı ve Galatasaray, sezon sonunda İspanyol eldivenin bonservisini alırsa yedek kulübesine mahkum kalabilir.

2022'nin başlarında zaman, Uruguaylı kalecinin aleyhine işliyor ve muhtemelen Camp Nou'da, Galatasaray'ın DNA'sına uygun bir şekilde, 'harika' yabancı bir kalecinin devri bitip, başka bir harika yabancı kalecinin devri başladı.

Üstelik buna yaklaşık 60 bin Barcelona taraftarları da şahitlik etti.

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