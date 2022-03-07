YORUM | Bitiricilik eksikliği Beşiktaş'ı galibiyetten etti

Evinde Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, iki kez geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Oyunun genelinde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Beşiktaş için maçın hikayesi; kurtarılan bir puan değil, kaçırılan iki puandı. Siyah beyazlı ekip gol yollarında yaşadığı bitiricilik problemi nedeniyle üç puandan oldu. Beşiktaş kalesine toplam dört şut gönderebilen Başakşehir isabetli iki şutunda da gol bulurken, Beşiktaş 16 şutta kaleyi sadece dört kez tutturabildi.

İlk yarıda Beşiktaş'ın Başakşehir'i kendi sahasına hapsedip bunalttığı ve üst üste fırsatlar yakaladığı bir bölüm izledik. Kenan Karaman'ın 18. dakika içinde yakaladığı iki iyi fırsatı çok kötü kullanması ve ardından Can Bozdoğan karşı karşıya kaçırdığı net gol şansı Beşiktaş adına gecenin nasıl ilerleyeceğinin habercisi gibiydi.

Atamayana atarlar klişesi yine sekmedi ve Başakşehir ilk tehlikeli atağında ve kaleye gönderdiği ilk şutta golü buldu. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında kademeye giren Rosier kayarak yaptığı müdahaleyle ilk vuruşu önledi, fakat dönen top sola açılınca bomboş kalan Trezeguet çok kolay bir gol attı.

Devre arasında Aston Villa'dan kiralanan Trezeguet, Başakşehir'de çıktığı üç maçta üç gol atıp, bir asist yaparak parlamıştı. Trezeguet bugün de doğru zamanda, doğru yerde topla buluşarak golünü attı, ama maçın genelinde istediği kadar etkili olamadı. Beşiktaş'ın sağ kanadındaki Rosier-Trezeguet mücadelesinden çıkan sonuç ev sahibi ekibin hanesine artı olarak yazıldı. Trezeguet maç boyunca girdiği beş ikili mücadelenin sadece ikisinden başarıyla ayrıldı ve 13 top kaybetti.

Beşiktaş'ın beraberlik golünde gençlerin imzası vardı. Can Bozdoğan'ın asistinde topu iyi kontrol eden ve düzgün bir vuruş çıkaran Güven Yalçın skora dengeyi getirdi. Güven bu sezon ligde attığı beş golle takımın en golcü üçüncü ismi. Üstelik bunu sadece 725 dakika sahada kalarak başardı. Cyle Larin, 1343 dakikada altı gol atarken, Michy Batshuayi 1822 dakikada 11 gol attı. Beşiktaş'ın en golcü isimleri olan bu ikili, bugün maça yedek kulübesinde başladı. Bu sezon ligde nadiren ilk 11'de gördüğümüz Can Bozdoğan ise eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Genç oyuncu istekli ve hareketli oyunuyla alkış aldı.

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Welinton'un ilk yarının son anlarında yaşadığı sakatlığın zamanlaması Beşiktaş açısından tam bir faciaya dönüştü. Bir süre yerden kalkamayan ve yürümekte zorluk çeken Welinton'un yerine Necip oyuna dahil olacaktı. Ancak sonrasında bu değişiklikten vazgeçildi. Beşiktaş teknik heyeti büyük olasılıkla Welinton'un durumunu soyunma odasında değerlendirip, değişikliği yapmadan önce Brezilyalı savunmmacının oyuna devam edip edemeyeceğini görmek istedi. Ancak bu riskli karar pahalıya patladı. Beşiktaş sahada 10 kişiyken sağ kanada atılan uzun top Başakşehir'e ikinci golü getiren pozisyonu hazırladı. Beşiktaş savunmasundaki eksikliği iyi değerlendiren Okaka, Serdar Gürler'in içeri gönderdiği topa kafayı vurdu ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

Golün ardından kameralara yansıyan Rachid Ghezzal'in kenara büyük tepkisi vardı. Cezayirli oyuncunun isyanında haklı olduğunu söylemek gerek. Beşiktaş kenar yönetimi değişikliğe gitmeme kararını verdiğinde ilk yarıda son düdüğe bir dakikadan daha kısa bir süre kalmıştı. Fakat futbol sonucun göz açıp kapayıncaya kadar değişebildiği bir oyun. Başakşehir'in oyun başladıktan 13 saniye sonra gelen golü bu futbol gerçeğini hepimize bir kez daha hatırlattı.

Beşiktaş ilk yarıda da topa daha fazla sahip olan ve daha üretken gözüken taraftı. Siyah beyazlılar ikinci yarıda ise ilk dakikadan itibaren sahanın tek hakimiydi. Beşiktaş rakip üzerinde kurduğu baskının ödülünü fazla gecikmeden aldı. 54. dakikada direkten dönen topu önünde bulan Kenan Karaman biraz şansın da yardımıyla Beşiktaş formasıyla 26. maçında ilk golünü attı. Kenan Karaman, Süper Lig'de çektiği 29'uncu şutunda 12'nci isabetini sağladı ve ilk kez fileleri havalandırdı.

Bir parantez de Serdar Saatçı için açmak gerekiyor. Beşiktaş'ın gelecek vaadeden stoperi kendi adına pek iyi bir maç geçirmedi. İlk golde ciddi bir hata yapan Serdar, ikinci golde de pozisyonunu kaybetti. Ama buna rağmen, Serdar gibi potansiyelli bir genci kötü oynadığı bir maçın ardından acımasızca eleştirmek haksızlık olur. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve böyle maçları tecrübeye dönüştürebilmek. Bunu başarabilmek için de sinirlerine biraz daha hakim olması gerekiyor. İkinci yarıda Trezeguet ile yaşadığı gerginlik bana göre kendi performansı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının bir dışavurumuydu.