YORUM | Beyrut üzerinden Paris! Liverpool taraftarlarının Şampiyonlar Ligi final yolculuğu

40.000'den fazla Liverpool taraftarının Jurgen Klopp'un Real Madrid'i yenmesini izlemek için Paris'e akın etmesi bekleniyor.

Bütün hafta İngiltere'nin havaalanları, limanları ve tren istasyonları doldu. Kırmızı formalarla, Liverpool marşlarıya, ışıltılı gülümsemelerle ve umut ve iyimserliğin sesiyle dolu.

Lime Street istasyonundaki bir taraftarın şaka yaptığı gibi: "Paris ona neyin çattığınıı bilmiyor!"

Liverpool taraftarları için, Avrupa Kupası her zaman heyecan verici oldu. Premier Lig onları üzmüş olabilir, ancak Jurgen Klopp'un ekibi sezonu Şampiyonlar Ligi ile bitirmek istiyor. Taraftarlar da Paris'teki yerini alacak.

Yaklaşık 40.000 Liverpool taraftarı Cumartesi akşamı Stade de France'da Real Madrid'e karşı takımlarını izlemek için Manş Denizi'ni geçecek. Ancak kimilerine göre bu muhafazakar bir sayı.

"Paris'e nasıl gidiyorsun?"

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Bazıları, UEFA'nın finalin yerini St Petersburg'dan değiştireceğini doğruladığı Şubat ayından bu yana seyahatlerini planladı. Liverpool, Inter ile zorlu bir son 16 karşılaşmasının ortasında olmasına rağmen, uçuşlar ve oteller neredeyse anında rezerve edildi.

Liverpool taraftarı ve gazeteci Kristian Walsh, "Böyle şeylerde kumar oynamalısınız" diyor. “Erken rezervasyon yapmanız gerekiyor, aksi takdirde iki saatlik basit bir uçuş için 500 £ (624 $) veya daha fazlasını ödeyebilirsiniz.”

Walsh ve onun grubu zaten St Petersburg rotalarını planlamıştı. Öte yandan Paris onaylanır onaylanmaz tekrar ayarlamaya başladılar. Cuma günü trenle Fransa'ya geçmeden önce Brüksel'de bir gece geçirecekler.

Uçak-tren kombinasyonu, taraftarlar arasında popüler görünüyor ve doğrudan uçuşların maliyeti göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil.

Liverpool veya Manchester'dan Paris'e Cuma günü uçup Pazar günü dönerseniz yaklaşık 750 Sterlin (937 $), Sport Options veya Football Travel Ltd gibi bazı şirketler ise 650 Sterlin civarında günlük geziler düzenliyor. (812 dolar).

Bu tür masraflar, birçok taraftarın yaratıcı olması gerektiği anlamına geliyor. Brüksel ve Amsterdam en popüler duraklar, ancak Frankfurt, Cenevre, Köln ve Zürih de diğer seçeneklerdir. Hepsi trenle Paris'e birkaç saat uzaklıktadır.

Ve biraz daha ilginç bir şeye ne dersiniz? League One play-off finali için Mallorca üzerinden Londra'ya giden Sunderland taraftarını okumuş olabilirsiniz, peki ya bu hafta Beyrut üzerinden Paris'e gidecek olan Liverpool taraftarına ne demeli?

"İsimsiz kalacak," diye gülüyor Walsh. “Ama o, 'sıradışı' seyahat planlarıyla tanınıyor.

"Başlangıçta Tiran üzerinden uçuyordu sanırım, ama bunun biraz aptalca olduğunu fark etti ve değiştirdi. Futbol için yaptığımız şeyler!”

Eurostar, en az bir İngiliz kulübünün finale çıkacağı belli olur olmaz fiyatlarını yükseltti. Geceliği 550 £ (687 $).

Hatta bazıları, satıcılar karlarını maksimize etmeye çalıştıkları için rezervasyonların iptal edildiğini ve ardından yeniden listelendiğini iddia etti. Bu ayın başlarında kederli bir Klopp, “Maalesef içinde yaşadığımız dünya bu” dedi.

O halde, bazı taraftarların şehrin kenar mahallelerindeki kamp yerlerine rezervasyon yaptırmış olması, birçoğunun arabalarda ve otobüslerde uyuması, diğerlerinin ise basit ama riskli “bütün gece dışarıda kalma” seçeneğini tercih etmesi şaşırtıcı değil.

Biletler başka bir konudur - aslında en büyük sorun.

UEFA'nın Liverpool taraftarlarına 20.000'den az bilet tahsis etme kararı, Klopp'un yanı sıra taraftar birliği Spirit of Shankly'den sert eleştiriler aldı. Stadyumun 80.000 kapasitesinin neredeyse üçte birinin UEFA delegeleri, sponsorlar, ticari ortaklar tarafından doldurulacağı açıklandı.

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Bu, karaborsanın geliştiği anlamına geliyor. GOAL, 50 £'luk (62 $) biletin 1500 £ (1800 $) üzerinde yeniden satıldığını doğruluyor.

Kulüp bu hafta sosyal medya şirketlerinden son biletleri online olarak satmaya çalışan taraftarların hesaplarını kapatmalarını istedi. Liverpool, taraftarlarından biletleri için binlerce sterlin talep ettiği anlaşılan 13 kişinin biletlerini kendilerinin iptal edildiğini söyledi.

Liverpool taraftarı Dan Nicolson, "Bu sürpriz değil" diyor. “Tahsis bu kadar düşük olduğunda, bu şeylerin olması kaçınılmaz. Her yıl aynı.

Nicolson, son yıllarda Liverpool'un Avrupa deplasman günlerinin çoğuna ışık ve film müziği sağlayan efsanevi 'BOSS Night' etkinliklerinin arkasındaki isim.

2018'de Kiev'deki Shevchenko Park'taki parti asla unutulmayacak. Virgil van Dijk ise maç öncesi hazırlıklarının bir parçası olarak Madrid'deki Plaza Felipe II'de etkinliğin videolarını izledi.

Hollandalı GOAL'a “Beni ürpertti” dedi. "Öğle yemeğinden sonra gördüm ve çok heyecanlandım. Sadece oraya çıkmak, kupayı almak ve onlarla parti yapmak istedim."

Fransız yetkililerle uzun tartışmalar ve bol bol konuşmadan sonra Cumartesi günü başka bir 'BOSS' etkinliği olacak. Jamie Webster, Kieran Molyneux ve Timo Tierney'in yanı sıra Lightning Seeds ve Cast solisti John Power'ın da sahne alması planlanıyor.

Walsh, “Şu anda bir Liverpool taraftarı olarak eğlenemiyorsanız, yanlış yoldasınız” diyor.

“Bu sadece varış noktasıyla ilgili değil, yolculukla ilgili. İşte keyif, sürüşten geliyor. Benim gibi kötümser biri için bile, bu sezon ve son birkaç yıldaki süreç inanılmaz bir şeydi."

Nicolson için her şeyin altında yatan kilit figür Klopp. Alman dümende, herkes gemide.

“O bu yüzyılın Shankly'si” diyor. “Ondan nesil olarak bahsedebileceğini bile sanmıyorum. O nadir bir figür!

"Her şey ondan başlıyor. İyi hissetme faktörü, kazanma zihniyeti, her şeyin sadece eğlenceli olması. Klopp'tan geliyor ve hepimize bulaşıyor!

"Geçenlerde bir arkadaşım bana Liverpool FC'yi desteklemenin büyük bir geyiğe benzediğini söyledi, ama aslında bir bekarlığa veda etmek istiyorsun!

"Ve o haklı. Çok heyecan verici, herkes harika vakit geçiriyor."

Paris'te sonuç ne olursa olsun, Pazar öğleden sonra Liverpool'da taraftarların kendilerini hayatlarının yolculuğuna çıkaran kahramanları anmak için sokakları dolduracağı bir geçit töreni olacak.

Walsh, "Bunu hak ediyorlar" diyor. "Ve umarım, gösteriş yapacakları Şampiyonlar Ligi kupasına sahip olurlar..."