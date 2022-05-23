YORUM | Benzema, Liverpool ve Mbappe'nin PSG ile sözleşme uzatma kararının kazananları ve kaybedenleri

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalama kararı, önümüzdeki sezonlarda transfer pazarında domino etkisi yaratması bekleniyor.

Real Madrid, 23 yaşındaki süper yıldızla uzun süredir ilgileeniyordu.

Mbappe'nin seçimi tüm Avrupa'da kazananlar ve kaybedenler yarattı. Bazıları kaybetti, bazıları kazandı...

Kazanan: Nasser Al-Khelaifi

PSG'nin sezonu o kadar karmaşıktı ki bu en tepeye kadar sirayet etti.

Sportif direktör Leonardo gitti, ancak Mbappe yeni sözleşmesini imzalamamış olsaydı, on yıldan fazla bir süredir görevde olan kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi de gidebilirdi.

Bunun yerine, en azından yakın gelecekte kendini bu işte güvende buluyor.

Mbappe olmadan PSG'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi açısından rekabetçi bir takım oluşturduğunu hayal etmek zor.

Ancak Mbappe, Parc des Princes'te kalırken en azından kendilerini Avrupa futbolunun zirvesine yeniden yerleştirme şansı var. Ancak bundan fazlasını yapmaları gerekiyor.

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"Açık olacağım, Kylian PSG'de kalacak. Onu asla satmayacağız ve o asla bedavaya gitmeyecek," dedi Al-Khelaifi geçen Haziran'da. Eğer yanılmış olsaydı, kendisini görevinin dışında bulabilirdi.

Kaybeden: Florentino Perez

Real Madrid başkanı Florentino Perez'in bu duruma düşmesi sık rastlanan bir durum değil.

Madrid'deki ilk tepki Mbappe'ye karşı bir öfke oldu. Ancak Real Madrid'in bir şeyleri yanlış yaptığı da açık.

Son La Liga şampiyonu sadece Mbappe'yi kaçırmakla kalmadı, aynı zamanda Erling Haaland'ı Manchester City'ye kaptırdı. Bu da bir haftadan biraz fazla bir süre içinde oyunun gelecekteki en büyük iki yıldızını kaçırdıkları anlamına geliyor.

Şimdi, Perez, kulübü için çok farklı bir gelecek planlamak zorunda kalacağı önemli bir birkaç hafta ile karşı karşıya.

Şu anda, biraz aptaldan daha fazlası görünüyor.

Kazanan: Rodrygo

Real Madrid'deki herkes bu transferin sonucundan mutsuz olmayacak.

Örneğin Rodrygo, Bernabeu saflarında Mbappe'nin yokluğundan yararlanacak biri.

Gelecek vadeden genç Brezilyalı, bu sezon Madrid'i etkilemek için sınırlı fırsatlara sahip oldu. Ancak Mbappe yokken gelecek sezon daha fazla şans bulabilir.

Rodrygo, Manchester City'ye karşı Şampiyonlar Ligi yarı finaline imza attı. Öte yandan Rodrygo, gelişmek için çok daha fazla maçta yer almalı.

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Vinicius Junior bu sezon patlama yaşasa da bu biraz zaman aldı. Real Madrid, Rodrygo'nun kariyerinin Vinicius'a benzer bir yol izleyebileceğini umacaktır.

Mbappe kulübe katılsaydı, Rodrygo gelişecek alana sahip olmayacaktı. Şimdi ona bu şans verildi ve bu şansı kullanması gerekiyor.

Kaybeden: Karim Benzema'nın Dünya Kupası rüyası

Mbappe'nin kararı kamuoyuna açıklanmadan kısa bir süre önce, Karim Benzema, Instagram'da, parmağının gökte ışıkla çevrili Real Madrid armasını işaret ettiği esrarengiz bir fotoğraf yayınladı.

Yıldız forvetin mesajıyla tam olarak ne yapmak istediği belli olmasa da, bu şüphesiz ikili arasındaki ilişkiyi değiştiriyor.

Benzema ve Mbappe, Fransa ile geçen yıl İtalya'da Uluslar Ligi başarısıyla sonuçlanan korkunç bir ortaklık kurdular.

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Birlikte sadece birkaç maçtaki ortaklıkları etkileyiciydi ve Dünya Kupası'ndan önce birlikte çalışmaları için altı ay verilmiş olsaydı, Horozlar Katar'da durdurulamaz olabilirdi.

Şimdi birdenbire ikili üzerinde soru işaretleri oluşuyor. Bu şok karardan sonra aralarındaki kimya düzgün olacak mı? Benzema, Mbappe'yi affedebilecek mi?

Bu sorular, önümüzdeki uluslararası dönemde kısmen yanıtlanabilir. Yine de ilişkilerinin zarar gördüğü açık.

Kazanan: Liverpool

Mbappe'nin PSG'de kalma kararı, Liverpool için harika bir haber.

Kırmızılar, sözleşmeleri 2023'te sona erecek olan Sadio Mane ve Mohamed Salah'ın geleceği konusunda belirsizlikle karşı karşıya. PSG, Mbappe Real Madrid'e gitseydi onun yerin doldurmak için ilk bakacağı yer Liverpool olacaktı.

Özellikle Salah, dünyanın o bölgesindeki potansiyel taraftarlara hitap etmek için takımlarında bir Arap yıldıza sahip olma istekleri nedeniyle son yıllarda PSG'nin radarındaydı.

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Böyle bir hamle artık masadan kalkmış gibi görünüyor, bu Liverpool için ideal çünkü yaklaşan PSG hamlesi tehdidiyle birlikte hem Salah hem de Mane, kendileri ve kulüp arasındaki herhangi bir maaş görüşmesinde daha güçlüydü.

Madrid artık transfer bakışlarını Anfield'a çevirmediği sürece bu durum artık ortadan kalktı ve dengeyi Kırmızılar lehine çevirdi.

Kaybeden: La Liga

La Liga başkanı Javier Tebas, Mbappe'nin PSG'de kalma kararını öğrendiğinde öfkelendi.

Twitter'da şunları söyled:

"700 milyon euro zarar açıklayan PSG'nin, 600 milyon euro'luk maaş yüküne rağmen dev bir para ödeyerek (kim bilir nerede ve nasıl ödenecek) Mbappe'yle sözleşme yenilemesi futbola hakaret."

"Al Khelaifi en az Süper Lig kadar tehlikeli."

Kararın kamuoyuna açıklanmasından kısa bir süre sonra La Liga, PSG'yi bu anlaşmaya akıtılan para için kınayan ve UEFA'dan Finansal Fair Play (FFP) ihlalleri için onları cezalandırmasını isteyen sert bir açıklama yayınladı.

Gerçekten de bu, La Liga'yı garip bir yol ayrımında bırakıyor. Barcelona finansal olarak çöktü. 1 milyar Euro'dan fazla eksideler ve bu sorunları hafifletmek için varlıklarını satmaya çalışıyor, Real Madrid ise belki de dünyanın en iyisi olabilecek bir yıldız oyuncuyu kaçırdı.

Artık oyunun en büyük yıldızlarının yokluğunda yerel reakbeti nasıl pazarlayacakları sorusuyla baş başa kaldılar.

Yirmi yıldır, oyunun parlayan ışıkları, Ronaldinho'dan Ronaldo'ya, Messi'den Neymar'a ya Barcelona'da ya da Real Madrid'de oynandı. Evet, Benzema kaldı ama şu anda 30'lu yaşlarının ortasında.

Resmiyet kazandı: La Liga artık futbolun yıldızları için önde gelen bir uğrak noktası değil.