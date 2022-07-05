YORUM | Arsenal, neden Gabriel Jesus'a inanıyor? Arteta için mükemmel bir 9 numara

Brezilyalı, Premier Lig'de hiçbir sezonda 14'ten fazla gol atamadı, ancak kendisinin ve Arsenal'in oyununu tamamen başka bir seviyeye taşıyabilir.

Bu, Mikel Arteta'nın gerçekten istediği transferdi.

Arsenal için bir forvet değişikliğine gidilmesi gerekiyordu.

Pierre-Emerick Aubameyang çoktan gitmişti ve Alexandre Lacazette'in ayrılması da muhtemeldi.

Topçuların defansa ve orta sahaya odaklandığını gören bir dizi transfer döneminden sonra, bu yaz önceliğin hücumda olduğu yaz olacaktı.

Pek çok potansiyel hedef vardı ancak bir süredir Gabriel Jesus'un ismi öncelikli olarak ortaya çıkmıştı.

Arteta, onu Manchester City'den iyi tanıyordu ve istediği her özelliği taşıyordu.

45 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) anlaşmanın onaylanmasının ardından Arteta, "Çok heyecanlıyım. Kulüp bu boyutta bir oyuncuyu transfer ederken muazzam bir iş çıkardı.

"Gabriel'i kişisel olarak çok iyi tanıyorum ve hepimiz onu Premier Lig'deki zamanından ve burada gerçekten başarılı olmasından iyi tanıyoruz.

"Bu, uzun zamandır radarımızda olan bir pozisyon ve hepimizin istediği bir oyuncuyu almayı başardık. Bu yüzden gerçekten mutluyum."

Time for Gabriel Jesus to make his mark 💥 pic.twitter.com/tuGC5C082k — GOAL (@goal) July 4, 2022

Arteta, teknik direktör Edu ve Arsenal'in transfer ağındaki diğer kilit isimler için vizyon açıktı.

Her şey kale önünde bir bitiriciyi kadroya katmak içindi.

Ancak hayati önem taşıyan şey, Arteta'nın son iki yılda ekibine aşılamak için çok çalıştığı sistemde minimum aksamalara neden olacak biri olması gerektiğiydi.

Arsenal, ceza sahası içinde ve çevresinde kendilerini daha tehlikeli hale getirecek bir forvet ama aynı zamanda Arteta'nın genç ekibinde beklediğimiz yoğunlukta oynayacak birini istedi.

Ve Jesus, tüm bu özelliklere uyuyor.

Golleri kendisi atabilir, bağlantı olabilir ve ön tarafta baskıyı başlatabilir.

Ancak Jesus için yine de bazı soru işaretleri var.

Premier Lig'deki en iyi sezonunda sadece 14 gol atabildi.

Son beş yıldır Avrupa'nın en üretken kulüplerinden birinde forvet olarak oynadığı göz önüne alındığında, bu nispeten düşük bir sayı.

Ancak Manchester City'de hiçbir zaman düzenli bir oyuncu olmadı.

Yıllarca Sergio Agüero'ya yedek olmak zorunda kaldı ve Arjantinli ayrıldıktan sonra bile yedek kaldı.

Ama kendisine bir fırsat verildiğinde, hemen hemen her zaman kullandı.

Ocak 2017'de City'ye katılmasından bu yana Jesus, Premier Lig'de 58 gol attı ve 29 asist yaptı.

Bu, her 107 dakikada bir gol katkısı demek. Premier Lig'in 1992'de başlamasından bu yana sadece altı oyuncunun bundan daha iyi bir oranı var.

Arsenal'e yerine getirmesi için getirildiği rol sorulduğunda Jesus, "Her gün üç veya dört farklı pozisyonda oynayabildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum - ama bence benim pozisyonum dokuz numara" dedi.

"En iyi özelliklerim sahada topla veya topsuz yardım etmek. Tabii ki bir forvetim ve gol atmam gerekiyor."

Arteta, Jesus'u geçen sezonun ikinci yarısında Arsenal'de oynattığı 4-3-3 sisteminde merkezi forvet olarak görüyor.

Bu rolü, 2021-22 sezonunu güçlü bir şekilde sonlandırmasının ardından yeni bir sözleşme imzalayan Eddie Nketiah ile paylaşacak.

Açıkça gol atması bekleniyor, ancak aynı zamanda rakip defansa baskı yapması bekleniyor.

Manchester City patronu Pep Guardiola geçen sezon, "Yüksek yoğunluğumuz ve yüksek presimiz için Jesus ​​dünyanın en iyisi" dedi.

"Onun sayesinde önde kalabilir ve çok agresif olabiliriz."

Arteta'nın Arsenal'de Jesus'tan tam olarak istediği şey bu: Sadece ceza sahasında olmayacak, aynı zamanda her yerde yorulmadan çalışacak. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ve Martin Odegaard gibi oyuncularla mükemmel bir uyum sağlayacak bir oyuncu.

Arsenal, geçen sezonun son üçte birinde bu tip bir figürden yoksundu ve sonuç olarak gol yollarında zorluk çektiler. Lacazette, derine gelirken ceza sahasında eksk kaldılar.

Brezilyalının Premier Lig'de City formasıyla attığı 58 golün tamamının ceza sahası içinden geldiği düşünüldüğünde, Jesus'un eklenmesi bunu kesinlikle değiştirecek.

Arteta, yaz öncesinde Arsenal'in getirdiği tüm transferlerin, kulübü 2022-23 sezonu öncesinde bir seviyeye çıkaracak transferler olması gerektiğini açıkça belirtti.

Hücumunu dönüştürmek istediği kişi Jesus'tu ve şimdi Arsenal istediğini verdi.

Yapımı neredeyse üç yıl oldu ama Arteta sonunda kendi 9 numarasına sahip oldu.