YORUM | Abdullah Avcı okulu: Okan Buruk, Erol Bulut ve Recep Uçar

Son Süper Lig şampiyonu olan Avcı'nın tedrisatından geçen hocalar, başarılar elde etmeye devam ediyorlar.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Abdullah Avcı, şüphesiz ki Türk futbolunun son dönemine damga vurmuş teknik direktörlerin başında geliyor.

Trabzonspor ile geçen sezon şampiyonluk kazanmamış olsa bile, bu böyleydi. Zira bir teknik direktörün yeteneği, sadece kupalarla ölçülebilir bir şey değildir.

Avcı da tam olarak bu tezi doğrulayan bir hoca.

Başakşehir’de şampiyonluğu son anda Galatasaray’a kaptırmış olabilir. Fakat o sezon ligin oyun kalitesi en yüksek takımı kendileriydi.

Gittiği her takıma oyun felsefesini yansıttı. Bunu da kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yaparak başardı.

Ve sonunda, yıllardır hasretle beklediği o Süper Lig şampiyonluğuna Trabzonspor ile ulaştı. Harika ikili oldular, öyle değil mi?

Bununla birlikte Avcı’nın taktiksel bilgisi, oyuna modern yaklaşımı ve bugüne kadar kazandığı kupalar dışında ‘hoca yetiştirici’ olarak da ön plana çıktığını söylemek gerek.

2021-22 sezonunda TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Ümraniyespor’un teknik direktörü Recep Uçar, Avcı’nın tedrisatından geçmiş bir isim.

Uçar, 2014-2019 yılları arasında Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yaptı. Toplamda 12-13 seneyi birlikte geçirdiler ve elbette ondan çok şey öğrenmiş olmalı.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk da Avcı’ya yabancı bir isim değil. Buruk, 2011-2013 yılları arasında A Millî Takım’da Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yaptı.

Daha sonra kendi kariyerine yöneldi ve önce Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nı, ardından da Başakşehir ile, ilginç bir şekilde Avcı döneminin sonrasında Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

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Buruk, 2021 mart ayında Tivibu Spor’a verdiği röpotajda Avcı için şunları söylemişti:

"Abdullah Avcı çok değerli bir teknik direktör. Saygı duyulacak bir isim. Kendi doğruları üzerinde yol almaya çalışan bir teknik adam. “Hâlâ görüşüyoruz. Trabzonspor'da da çok başarılı oldu."

Sadece Recep Uçar ve Okan Buruk değil, aynı zamanda Erol Bulut da Abdullah Avcı tedrisatından geçen bir başka teknik direktör.

2014-2017 yılları arasında Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yaptı. Daha sonra sırasıyla Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’yi çalıştırdı.

Henüz bir kupa ile tanışmadı belki fakat kariyerinin başlarında Fenerbahçe’nin hocası olması, onun potansiyelini net bir şekilde ortaya koydu.

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Bu noktada Emre Belözoğlu’na da bir parantez açmak gerekir.

Antrenörlük kariyeri yeni ve hiç Abdullah Avcı’nın yardımcısı olmadı. Fakat 2015-2019 yılları arasında Başakşehir’de futbol oynadı ve ondan muhtemelen çok şey öğrendi.

Şimdi Okan Buruk, Avcı’nın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri. Recep Uçar da ona sürpriz yapma fikrine bayılacak.

Yıllardır Süper Lig’in taktiksel evrimine büyük katkıda bulunan Avcı, aynı zamanda farklı tarzda, başarılı teknik direktörlerin gelişimine de katkıda bulunmuş durumda.

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