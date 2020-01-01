YORUM | VAR kararları Real Madrid'i şampiyonluğa mı taşıyor?

Zinedine Zidane’ın öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu Real Sociedad’ı mağlup ederken karşılaşmadaki hakem kararları dikkatleri üzerine çekti.

YORUM: Tom Maston | ÇEVİRİ: Can Doğan

“Ligi şampiyon tamamlamak zor olacak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama geçtiğimiz haftalarda da gördüğümüz üzere, ’in puan kaybetmesi zor gözüküyor.”

Bu sözler ’nın savunma oyuncusu Gerard Pique’ye ait. 19 Haziran Cuma günü deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen Katalan ekip, Real Madrid’e zirveye çıkmak için şans tanımıştı.

Bazı kesimler Pique’nin bu açıklamayı Real Madrid’in daha iyi oynadığını düşündüğü için yaptığını söylese de, İspanyol stoperin hakemlerin Real Madrid lehine düdük çaldığına dair bir gönderme yaptığını düşünenler de az değil.

Daha fazla takım

Real Madrid’in ’ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada perdeyi açan Kroos’un gol attığı pozisyonun başında Benzema’nın ofsaytta olup olmadığına dair yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü geçerli saysa da, tekrar görüntülerinde Fransız oyuncunun daha önde olduğu görüldü.

Real Madrid’in ’yı konuk ettiği maçta ise konuk ekip Rodrigo’nun attığı golle 1-0 öne geçse de, yine VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Topun Varane’dan sekip Rodrigo’ya gitmesine rağmen Maxi Gomez’in aktif alanda bulunması iptal kararını beraberinde getirdi.

Bu kararın ardından maçtaki üstünlüğü ele alan Real Marid, rakibini 3-0 mağlup etti.

Pique, Sevilla maçının ardından açıklamayı yaparken hakemleri baskı altına almayı düşündüyse bunda pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Real Madrid, 21 Haziran Pazar akşamı deplasmanda ’ı 2-1 mağlup ederken yine VAR’dan yardım aldı.

Golsüz sona eren ilk 45 dakikanın ardından karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Diego Llorente tarafından düşürülünce Real Madrid penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından karar değişmedi. İki oyuncu arasındaki mücadelede ufak bir temas olsa da hakemin verdiği kararı kesin doğru veya kesin yanlış olarak değerlendiremeyiz. Ancak açık olan tek şey verilen kararın kime yarar sağladığıydı.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Sergio Ramos, kariyerindeki gol sayısını 68’e yükselterek lig tarhinin en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında skor 1-0’ken Adnan Januzaj’ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. Ancak topa dokunmayan Sociedad oyuncusu Mikel Merino’nun kaleci Courtois’nın topu görmesini engellediğini düşünen yardımcı hakem bayrağını kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti. VAR hakemleri de yardımcı hakemle aynı kararı paylaşınca Real Madrid, üstünlüğünü korumayı başardı.

70. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema durumu 2-0’a getiren golü kaydetti. Bu pozisyonda da Real Sociedad’lı oyuncular Benzema’nın topu koluyla indirdiğine yönelik itiraz etseler de, VAR incelemesi yine Real Madrid’in yanındaydı ve gol geçerli sayıldı. Maçın bitimine 7 dakika kala Merino farkı 1’e indiren golü atsa da, Real Madrid karşılaşmadan 2-1 galip ayrılıp liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Maçın en önemli kahramanlarından Merino karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Üzgün olmaktan çok kızgınız. Januzaj’ın attığı golde kalecinin neredeyse 5 metre uzağındayım ama ofsayt bayrağı kalktı. Kararı kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

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Sociedad, her ne kadar bu maçı unutabilecek olsa da, Barcelona için durum aynı değil.

Katalan ekip, Setien döneminde de oyun olarak beklentilerin üzerine bir türlü çıkamadı. Barcelona eğer şampiyonluk unvanını ezeli rakibine kaptırmak istemiyorsa, performanslarının sorumluluklarını almak zorundalar.

Kararlar adil olsun ya da olmasın Real Madrid’in form ve oyun olarak Barcelona’nın önünde olduğu bir gerçek.