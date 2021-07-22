YORUM | Van Aanholt, Galatasaray'ın soluna dinamizm katabilir mi?

Son 1,5 sezondur sol bekte Marcelo Saracchi'ye görev veren Galatasaray, Uruguaylı yıldızın yerine gelecek ismi henüz belirleyemedi.

Sarı-kırmızılılar ile adı anılan isimlerden biri de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Patrick van Aanholt.

Hollanda Milli Takımı ile Euro 2020'de de mücadele eden yıldız oyuncu, Galatasaray'ın dışında başka takımların da gündeminde yer alıyor.

Özellikleri neler?

Atletik bir sol bek olan Van Aanholt, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Topla birlikte koşuları ve driplingleri çok güçlü olan Hollandalı oyuncu, transfer edilmesi halinde Galatasaray'ın sol tarafına dinamizm katacaktır.

Güçlü bir vücut yapısına sahip olan 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in sert futbolunda zorluk çekmeyecektir. En önemli özelliklerinden biri de yüksek tempoda oynayabilmesi.

Her oyuncu gibi Van Aanholt'un da negatif yönleri var. Karar alma ve pas tercihlerinde bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. Van Aanholt'un sorunları daha çok mental olabiliyor. Kafa topu mücadelelelerinde de eksik yönleri olduğu bir gerçek.

Geçen sezon ne yaptı?

Patrick van Aanholt, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 20'si ilk 11 olmak üzere 22 karşılaşmada forma giydi.

Bu maçlarda gol sevinci yaşayamayan başarılı oyuncu bir kez asist yaptı. Van Aanholt ayrıca bu maçlarda 35 kez orta yaparken bu ortaların altısını takım arkadaşlarıyla buluşturmayı başardı.

Altı kez rakip kaleyi yoklayan Van Aanholt, Premier Lig'deki bu maçlarda 12 kez hava topu mücadelesini kazanmayı başardı.

123 kez ikili mücadeleye giren yıldız oyuncu, bu mücadelelerin 60'ında rakiplerine üstünlük sağladı.

Hangi takımlarda forma giydi?

Hollanda'dan ilk çıkışını 300 bin euro karşılığında Chelsea'ye transfer olarak yapan Van Aanholt ardından sırasıyla Coventry, Newcastle United, Leicester City, Wigan, Vitesse, Sunderland takımlarında forma giydi.

Van Aanholt 2017'den beri Crystal Palace forması giyiyordu. Başarılı oyuncu için şimdiye kadar ödenen toplam bonservis bedeli ise, 12.70 milyon euro.

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