YORUM | Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik, Abdullah Avcı'ya yıllardır beklediği şampiyonluğu getirebilir

YORUM | Uğur Aktan @uguraktan

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ilk 11 haftayı yenilgisiz geçen Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yoluna yenilgisiz devam eden Abdullah Avcı'nın takımı böylece şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biriyle arasındaki farkı 10 puana çıkardı.

Ligde oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi gibi dünyaca ünlü transferlere rağmen bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde sergilediği futbolla beklentilerin altında kalırken, sergilenen futbol kritik karşılaşmada da taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Transfer olduğu günden bu yana performansı soru işareti oluşturan Alex her ne kadar kariyeri boyunca oldukça skorer bir görüntü sergilese de Beşiktaş'ın kurgusunda henüz tam anlamıyla yerini bulamamış gibi görünüyor.

Brezilyalı oyuncunun bu görüntüsüyle gol ya da asistle skora etki edemediği her maçtan sonra eleştirilerin hedefi olması kaçınılmaz.

N'Koudou'nun 15 dakika oynayabilir durumda olması Sergen Yalçın'ı hücumda Güven'e mecbur bıraksa da orta sahayı daha dirençli tutma adına Alex yerine Oğuzhan ya da Salihle başlamak Trabzonspor'un merkezden gerçekleştirdiği tehlikelerin önüne geçebilirdi.

Uğurcan ve Hamsik fark yarattı

Lider Trabzonspor'da ise fark yaratan oyuncular şüphesiz maç sonunda kırmızı kart görse de harika bir 90 dakika çıkartan Uğurcan ve kalitesini ortaya koyan Hamsik'ti. Beş isabetli şutta gole izin vermeyen Uğurcan takımının ayakta kalmasını sağlarken, Bakasetas'ın 31'de sakatlanarak yerini Siopis'e bırakmasıyla 10 numara pozisyonuna geçen Hamsik de kilit paslarıyla etkili oldu.

İlk yarıda Nwakaeme'yi kaleciyle karşı karşıya bırakan iki kilit pas veren Slovak yıldızın bu pasları asist yazmasa da Abdülkadir'in son vuruşu öncesi pas da oldukça etkileyiciydi. Trabzonspor'un ikinci golünde de atağı başlatan isim olan Hamsik ilerleyen yaşından ötürü transferi esnasında oluşan soru işaretlerinin tamamını silmiş gibi görünüyor.

Vitor Hugo Trabzonspor adına oldukça etkileyici bir oyun ortaya koyarken, bordo-mavili takımın bu galibiyeti üç puandan çok daha fazlasını kazandırdı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averajla elde eden Beşiktaş'ın oyunun duraklama bölümünde skor berabereyken savunmasında bu denli büyük bir açık vermesi ve doğrudan şampiyonluk rakibiyle arasında üç puanlık farka neden olacak bir gol pozisyonuna izin vermesi de Sergen Yalçın ve takımı adına hayli düşündürücü.

Son şampiyon artık zirveden 10 puan geride ve milli maç arasına ilk beşin dışında girmesi de oldukça muhtemel.

Sergen Yalçın her ne kadar maç öncesinde zor bir durumda olmadıklarını söylese de ligde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi skorlar için kurulan takımın Avrupa'da dört maçı puansız geçmesi ve ligde 10 puan geride olması işlerin iyi gitmediği gerçeğini oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor.

Geçen sezon bir milli maç arası sonrasında toparlanan Beşiktaş, bunu tekrarlayabilecek mi zaman gösterecek.

Bir parantez de Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için açmak gerekiyor sanki. Süper Lig şampiyonluğuna daha önce birçok kez yaklaşan ancak bunu başaramayan Avcı her ne kadar Beşiktaş'ta başarısız olsa da ona istediği zamanı tanıyan Trabzonspor'da kariyerini yeniden ayağa kaldırdı.

Trabzonspor'un Avcı'ya, Avcı'nın da kariyerini şampiyonlukça taçlandırmak için Trabzonspor'a ihtiyacı vardı ve bu birliktelik her iki taraf için de şu ana dek oldukça olumlu ilerliyor.

Diğer yandan Ünal Karaman sonrasında görev Hüseyin Çimşir'e değil de Avcı'ya teslim edilseydi Trabzonspor uzun süredir hasretini çektiği şampiyonluğa iki sezon önce ulaşır mıydı diye düşünmemek de elde değil.