YORUM | Transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri

Salgına rağmen hareketli bir transfer dönemini geride bıraktık. Bakalım takımlar bu dönemi nasıl geçirdi?

YORUM: Tom Maston - ÇEVİRİ: Can Doğan

Salgının kulüplerin ekonomilerini etkilemesine rağmen takımlar kadrolarına eklemeler yapmayı başardı.

Hangi takımlar iyi bir dönem geçirdi? Hangi takımlar unutmak isteyecekleri bir yazı geride bıraktı?

Goal, 2020 transfer döneminin kazananlarını ve kaybedenlerini derledi.

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KAZANAN:

Transfer döneminin en çok harcama yapan takımı Chelsea; Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Edouard Mendy ve Thiago Silva'yı renklerine bağlayarak kadrosunu yeniden yapılandırdı.

220 milyon eurodan daha fazla para harcayan Maviler, şimdilik alınan skorlarda çok fazla bir değişimin altına imza atamasa da, başarı çok uzak görünmüyor.

Teknik direktörlük kariyerinde fena bir iş çıkarmayan Frank Lampard, yeni sezona omzunda büyük bir yükle başladı. Chelsea'nin gelecekte Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir aday olacağını söylemek mümkün.

KAYBEDEN:

Messi, geçtiğimiz Eylül ayının başında Goal'e verdiği özel röportajda yaz döneminde 'dan ayrılmak istediğini açıkça dile getirdi.

Arjantinli yıldızın Barcelona'da kalmasının tek sebebi; Messi'nin kulüple hukuki bir savaşa girmek istememesi. Messi, her ne kadar kulüpte kalsa da, yaz aylarında yaşananlar iki taraf için de hoş değildi.

Messi'nin yakın arkadaşı Luis Suarez, Arjantinli yıldızın tabiriyle kulüpten kapı dışarı edildi. 2020 yazı, Messi'nin Barcelona oyuncusu olarak geçirdiği son yaz mevsimi olacak.

KAZANAN: ve onların istemediği oyuncular

Transfer dönemini sessiz geçiren Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane'ın istemediğin oyuncuları takımdan gönderdi.

İspanyol ekip; Achraf Hakimi, Sergio Reguilon ve Oscar Rodriguez'in satışından 80 milyon eurodan fazla gelir elde etti. Gareth Bale ve James Rodriguez ile de yollarını ayıran Real Madrid, bu iki oyuncunun yüklü maaşlarından da kurtulmuş oldu.

Bale, kadrosuna önemli takviyeler yapan 'ı daha ileri götürebilecek kaliteye sahip bir oyuncu. James Rodriguez ise formasıyla yeniden doğdu diyebiliriz.

KAYBEDEN:

Manchester United, Alex Ferguson'ın emekli olmasından doğru hep bir ileri iki geri gitti. Kırmızı Şeytanlar, yine istediği transfer dönemini geçiremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alınmasının ardından yaz döneminde Jadon Sancho'nun transfer edilmesi bekleniyordu ama İngiliz ekip bu konuda denemeler yapsa da başarıya ulaşamadı.

'tan Donny van de Beek'i kadrosuna katan Manchester United, transfer döneminin son gününde Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Diallo Traore ve Facundo Pellestri ile anlaşmaya vardı.

Ancak Tottenham karşısında alınan 6-1 mağlubiyet gösteriyor ki; bu takımın ciddi bir stoper problemi var.

KAZANAN: ve

Dortmund tarafı Jadon Sancho'yu takımda tutarak büyük bir iş başardı. Sancho, Haaland ve Reyna'nın bulunduğu kadroya bir başka genç yıldız olan Jude Bellingham ve Reinier katıldı.

PSG'den transfer edilen Thomas Meunier de takım savunmasına tecrübesiyle katkı sağlayacaktır. Bakalım Dortmund'un bu hamleleri Bayern Münih ile arasındaki farkın kapanmasına yeterli olacak mı?

Thiago Alcantara'yı 'a gönderen Bayern Münih ise Leroy Sane, Douglas Costa, Tanguy Kouassi, Eric Maxim Choupo-Moting ve Marc Roca eklemelerini yaptı.

Leipzig'in Werner'i, Leverkusen'in ise Havertz'i kaybettiği bu dönemde Bayern ve Dortmund yine 'nın en güçlü iki şampiyonluk adayı olarak sezona başladı.

KAYBEDEN:

Lazio taraftarları için son birkaç ay iyi geçmedi.

Salgından önce ciddi bir şampiyonluk adayı olan Lazio, ligi dördüncü sırada bitirmekten kurtulamasa da Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardı.

David Silva'yı 'a kaptıran İtalyan ekip, Manchester United'dan Andreas Pereira'yı kiralık olarak ve 'den Vedat Muriqi'i bonservesiyle kadrosuna kattı. Bu sene Lazio, Ciro Immobile'nin önderliğinde gidebileceği yere kadar gidecek.

KAZANAN: Antonio Conte

UEFA finalinde 'ya kaybeden 'de Antonio Conte'nin geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Ancak Conte, Inter'de kalmaya karar verdi.

Sandro Tonali yarışında ezeli rakibi 'ın gerisinde kalan Inter; Arturo Vidal, Aleksandar Kolarov ve Matteo Darmian'ı kadrosuna kattı. Manchester United'dan kiralanan Alexis Sanchez'in de bonservisi alındı.

Barcelona'nın peşinde olduğu Lautaro Martinez'i kadroda tutan Inter''de Antonio Conte, 'un hegemonyasına son verebilmek için kendinden emin bir görüntü çizdi.

KAYBEDEN:

Ekonomik zorluklarla boğuşan İspanyol ekip; Rodrigo'yu Leeds United'a, Ferran Torres'i 'ye, Dani Parejo ve Francis Coquelin'i ise 'e gönderdi.

Normal şartlar altında Valencia'nın bu dört oyuncunun satışından 100 milyon eurodan fazla gelir elde etmesi beklenirken sadece yarısı kadar miktarı kasasına sokabildi.

KAZANAN: Aston Villa

Liverpool karşısında alınan 7-2'lik galibiyette gördüğümüz üzere Brentford'dan transfer edilen Ollie Watkins'in ne kadar doğru bir hamle olduğunu görmüş olduk.

Watkins, kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçında hat-trick yaptı.

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Bir sürü kulübün istediği Jack Grealish'in takımda kalması da Londra ekibi için olumlu gelişmelerin başında geliyor.

Chelsea'den Ross Barkley, 'dan Emiliano Martinez, 'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna katan Aston Villa, geçen sezon yaşanılanları tekrarlamak istemiyor.