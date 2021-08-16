YORUM | Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçında dikkat çeken beş detay

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında çok rahat bir galibiyet alarak Roma maçı öncesinde moral depoladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor; Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'nin golleriyle 5-1 kazandı.

19 Ağustos'ta, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Roma'yı ağırlayacak olan bordo mavililer, bu sonuçla büyük bir özgüven yakaladı.

İşte Yeni Malatyaspor - Trabzonspor mücadelesinin öne çıkan noktaları:

Bir buçuk yıl aradan sonra beş gol

Trabzonspor, 29 Şubat 2020’de Çaykur Rizespor’u 5-2 yendiği maçtan bu yana ilk kez bir lig maçında beş gol attı.

O maçta Rizespor filelerini havalandıran Nwakaeme, Yeni Malatyaspor karşısında ise ikinci golün sahibiydi.

Gervinho kalitesi

Üçüncü golde imzası bulunan, dördüncü golde ise Hamsik’e asisti yapan Gervinho, sağ kanattaki performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

İlerleyen yaşına rağmen fizik olarak iyi gözüken Fildişili yıldız, kaliteli kumaşıyla Süper Lig’de fark yaratacağını daha ilk maçtan kanıtladı.

Cornelius ilk kez sahada

Trabzonspor’un son transferi Andreas Cornelius, ikinci yarının başında Parma’da birlikte forma giydiği Gervinho’nun yerine oyuna dahil oldu.

Etkili bir görüntü ortaya koyamayan Cornelius, girdiği iki ikili mücadeleyi de kaybetti.

90+1’de net bir gol fırsatı yakalayan Danimarkalı oyuncu direğe takıldı. Böylece Cornelius’un 45 dakika boyunca rakip kaleye gönderdiği tek vuruş istatistik kağıdına isabetsiz şut olarak geçti.

Bakasetas’tan Djaniny’ye jest

65. dakikada rakip cezasında hareketlenen Djaniny, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve Trabzonspor penaltı kazandı.

Bakasetas topu Djaniny’ye verdi ve penaltıyı takım arkadaşının kullanmasını istedi. Topun başına geçen Djaniny hata yapmadı ve skoru 5-1’e getirdi.

Bakasetas, Trabzonspor’un evinde Molde ile 3-3 berabere kaldığı maçın son dakikalarında bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

Bruno Peres yerine döndü

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Molde ile oynadığı iki maçta sol bekte görev yapan Bruno Peres, bugün ideal pozisyonu olan sağ bekteydi.

87 kez ile Trabzonspor’un topla en fazla buluşan oyuncusu olan Peres çalışkanlığıyla dikkat çekti.

Abdullah Avcı savunmanın solunda ise bu yaz transfer edilen İsmail Köybaşı’ya şans verdi.

Daha fazlası için:

Barcelona Başkanı Laporta açıkladı: Barcelona’nın toplam borcu ne kadar?

“Haaland tarihin en iyisi olabilir”

Mbappe, PSG’nin yıldızlarına katılmadı