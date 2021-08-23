YORUM | Trabzonspor'un Sivasspor maçında dikkat çeken beş detay

Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, kritik Roma maçı öncesinde lig virajını yara almadan geçti.

UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Roma'ya 2-1 yenilen Trabzonspor, Perşembe günü deplasmanda çok önemli bir rövanş maçına çıkacak.

Yaklaşan Roma maçının ligde konsantrasyon kaybı yaratması beklenebilirdi. Ancak Trabzonspor, son bölümde zorlanmasına rağmen Sivasspor'u Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.

İşte mücadelenin öne çıkan noktaları:

Uğurcan ‘buradayım’ dedi

Sezonun ilk maçlarında kalede tutuk bir görüntü veren Uğurcan, performansıyla bordo mavili taraftarları endişelendirmişti.

Gradel’in 70. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu köşeden çıkaran Uğurcan, dönen topta yine Gradel’in kafa vuruşuna harika uzandı ve bir kez daha golü önledi.

Fakat pozisyonun devamında İsmail Köybaşı’nın istediği gibi uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Cofie, Sivasspor adına farkı bire indiren golü attı.

Uğurcan kalesine gelen diğer üç isabetli şutta ise başarılı kurtarışlarıyla alkış aldı.

Gizli kahraman Bruno Peres

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle sağ kanadı maç boyunca harika kullanan Bruno Peres, mücadelenin tabelada gözükmeyen kahramanlarından biriydi.

Brezilyalı oyuncu bitime beş dakika kala asist yapmaya çok yaklaştı. Sağ çizgiden harika taşıdığı topu ceza sahasındaki Cornelius’la buluşturdu, fakat Danimarkalı santraforun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

Peres hücuma verdiği katkının yanı sıra, Sivasspor’un sol kanattaki tehlikeli ismi Gradel’e karşı savunma anlamında oldukça başarılı bir 90 dakika çıkardı.

Siopis orta sahayı toparladı

Alanyaspor’dan transfer edilen Siopis, henüz beş gün önce takıma katılmasına rağmen oyuna girdikten sonra enerjisiyle Trabzonspor’un orta sahadaki direncini arttırdı.

Berat-Hamsik ikilisinin oynadığı bölümde yumuşak kalan orta saha bloğu, Berat’ın yerine Siopis’in oyuna dahil olmasıyla kimlik değiştirdi.

Girdiği beş ikili mücadeleyi de kazanan ve ön alanda yaptığı presle dikkat çeken Yunan oyuncu, yabancı sınırına takılmadığı takdirde Trabzonspor’a önemli katkı yapacak gibi gözüküyor.

Abdülkadir Ömür yavaş yavaş form tutuyor

Geçen sezon Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle toplam 21 maç kaçıran Abdülkadir Ömür, bu sezon da hazırlık döneminde bir sakatlık yaşamış, Molde ve Yeni Malatyaspor ile oynanan üç maçta kadroda yer alamamıştı.

2020/21’de Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 maçın 18’ine ilk 11’de başlayan Abdülkadir, yeni sezonu Roma maçıyla açtı. İtalyan ekibi karşısında 15 dakika sahada kalan Abdülkadir, Sivasspor maçında ise 30 dakika şans buldu.

Sahada kaldığı bölümde istekli oyunuyla dikkat çeken Abdülkadir, ligdeki sahada üç Türk oyuncu bulundurma zorunluluğu da düşünülürse, vereceği katkıyla Abdullah Avcı’nın elini rahatlatabilir.

Şenol Güneş’ten bu yana bir ilk

Abdullah Avcı, Şenol Güneş'ten (2010/11) bu yana Trabzonspor'un başında bir Süper Lig sezonuna ikide iki yaparak başlayan ilk yerli teknik direktör oldu.

Trabzonspor 2010/11’de ligi 82 puanla ikinci sırada tamamlayarak, tarihinde en fazla puan topladığı iki sezondan birine imza atmıştı.

Bordo mavililerin ligi 82 puanla noktaladığı diğer sezon, yine Şenol Güneş yönetiminde ikinci sırayı aldıkları 1995/96 sezonuydu.

Henüz sezon sonunu konuşmak için çok erken. Fakat performanslar arasındaki paralellik ligin sonuna kadar devam ederse, Abdullah Avcı Trabzonspor’un şampiyonluk hasretine son veren teknik direktör olarak tarihe geçebilir.

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