YORUM | Trabzonspor'un Molde maçından dikkat çeken beş detay

Molde ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un sergilediği oyun, taraftarlarını heyecanlandırmaya yetti.

YORUM | Uğur Aktan @uguraktan

Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda eşleştiği Molde'yi eşleşmenin ilk maçında sahasında konuk ederken, bordo-mavili takımın üç kez öne geçtiği karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Bakasetas'ın son dakikada kaçırdığı penaltı vuruşu Abdullah Avcı'nın takımının Norveç deplasmanına avantajlı bir skorla gitmesinin önüne geçse de ligin ilk haftası öncesinde büyük oranda hazır bir görüntü çizen Trabzonspor, oyunuyla umut verdi.

Duran toplar fark yaratacak

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan önceki takımı Beşiktaş Avcı yönetiminde ligin duran toptan en fazla gol bulan takımıydı. Duran top organizasyonlarıyla Beşiktaş'ın başında çok sayıda puan toplayan Avcı, bu silahını Trabzonspor'a da taşımış gibi görünüyor.

Hem Nwakaeme ile gelen ilk golü hem de Hugo ile gelen ikinci golü duran toptan bulan Trabzonspor, bu sezon sıkışan oyunların kilidini organize duran top organizasyonlarıyla bulacağı gollerle açabilir.

Savunmanın solu problem olacak

Asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen İsmail Köybaşı'nın henüz hazır olmaması nedeniyle karşılaşmaya sol bekte Bruno Peres ile başlayan Trabzonspor, ikinci ve üçüncü golü Molde'nin bu bölgeden geliştirdiği ataklarla yedi.

Sezonun ilk haftası öncesinde yumuşak karnı savunmasının solu gibi görünen Trabzonspor, bu sezon bu bölgeye ilişkin bazı problemler yaşayabilir.

Berat Özdemir parlıyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Özdemir, Molde karşısındaki performansıyla büyük bir beğeni topladı.

Özellikle orta sahada topla buluştuğunda oyunun yönünü değiştiren ters toplarıyla hem Gervinho'nun hem de Nwakaeme'nin rakip beklerle bire bir kalmasını sağlayan Berat, bu performansını sürdürmesi halinde Trabzonspor'a büyük bir bonservis geliri kazandırabilir.

Bakasetas vazgeçilmez

Devre arasında katıldığı Trabzonspor'da attığı gollerle bordo-mavili takımın Avrupa bileti almasında başrolü oynayan isimler arasında yer alan Yunan 10 numara, klasını Molde karşısında da konuşturdu.

Nwakaeme'nin attığı ilk golde korneri kullanan isim olan Bakasetas, Djaniny'nin golünde de savunmanın arkasına harika bir derin top attı ve skore ne denli yakın bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gervinho, Nwakaeme'yi rahatlatıyor

Geçtiğimiz yıllarda bir kanatta Nwakaeme ile oynayan Trabzonspor ters kanatta ise Ekuban ile oynarken, Ganalı oyuncunun tekniğinden ziyade fiziksel gücüyle ön planda olması kapanan takımlara karşı Nwakaeme'nin tek opsiyon olmasına neden oluyordu.

Savunmaların fazlasıyla kendisi üstüne yoğunlaşmasından ötürü Nijeryalı oyuncunun performansı zaman zaman düşerken, bu durum Trabzonspor'un hücumda tıkanmasına yol açıyordu. Ekuban'ın yerine dar alanlarda oldukça etkili olan Gervinho'nun görev yapması Trabzonspor'un hücumdaki akışkanlık seviyesini yükseltirken, Nwakaeme'yi de bir hayli rahatlattı.

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