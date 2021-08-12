YORUM | Trabzonspor'un Molde maçında dikkat çeken beş detay

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Molde ile karşılaştığı maçın öne çıkan yönlerini bir araya getirdik.

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Molde'yi eleyen Trabzonspor, playoff turunda İtalyan devi Roma'yla eşleşti.

Trabzon'da 3-3 sonuçlanan ilk maçın ardından deplasmandaki maçın normal süresi de 1-1 tamamlandı. Deplasman golü kuralı kalktığı için mücadele uzatmalara giderken, ekstra bölümde gol çıkmadı.

Beş penaltının dördünü gole çeviren Trabzonspor, Molde'yi penaltılarda 4-3 ile geçerek tur sevinci yaşadı. İşte maçın dikkat çeken noktaları:

Peres sola, Dorukhan sağa

Teknik direktör Abdullah Avcı, asıl pozisyonu sağ bek olarak Bruno Peres’e ilk Molde maçında olduğu gibi ikincil mevkisi olan sol bekte görev verdi.

Bu tercih, Avcı’nın Beşiktaş’tan transfer edilen Dorukhan Toköz’ü sağ bek olarak kullanmak istediğini gösteriyor. Dorukhan ayağındaki sakatlık nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş’ta genelde ön libero olarak oynayan Dorukhan, ihtiyaç duyulduğunda sağ bekte de görev almıştı. Beşiktaş’a ilk transfer olduğunda dönemin teknik direktörü Şenol Güneş’le görüşen Dorukhan, kendisini sağ bekte daha rahat hissettiğini söylemişti.

Avcı’nın bekleri merkeze yakın oynuyor

Sağ bekte orta saha deneyimi olan Dorukhan’ı oynatmak, Abdullah Avcı’nın genel olarak beklerini kullanma biçimiyle örtüşüyor.

Başakşehir’i ve Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemlerde klasik tarzda çizgi bekleriyle oynamayı sevmeyen Avcı, bu alışkanlığını koruyor. Peres’i Molde karşısında sürekli merkeze doğru kat ederken gördük.

En büyük silah duran toplar

İlk maçta Trabzonspor tam 15 köşe vuruşu kullanırken, Molde sadece bir korner kazanmıştı. Bordo mavililerin duran toplardaki üstünlüğü rövanşta da devam etti.

Hazırlık maçlarında ve Molde ile oynanan ilk maçta, kornerlerde özellikle Bakasetas’ın ön direğe gönderdiği toplarla etkili olan Trabzonspor, bugün de golü aynı şekilde buldu.

Direk dibinde yaşanan karambolde Edgar Ie’nin dokunduğu topa Molde savunması müdahale etti. Ancak hakem, topun çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi.

Duran toplar ve ön direğe gönderilen kornerler sezon boyunca Karadeniz temsilcisinin en önemli silahlarından biri olacak gibi gözüküyor.

Cornelius için ideal sistem

Trabzonspor, yeni transfer Andreas Cornelius’un Djaniny’nin yerini almasıyla hücumda daha tehlikeli bir takıma dönüşecek.

Güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınan Danimarkalı oyuncu, duran toplarda etkili olacağı gibi, Nwaekeme’ye ve daha önce Parma’da birlikte forma giydiği Gervinho’ya alan yaratacak.

28 yaşındaki santrafor, Parma formasıyla attığı 13 golün 5’ini kafa vuruşlarından bulmuştu.

Kulübeye yine güvenmedi

Eşleşmenin ilk ayağında beş oyuncu değişikliği hakkından yalnızca ikisini kullanan Abdullah Avcı, 80’de Yusuf Sarı’yı, 90+3’te ise Abdülkadir Parmak’ı oyuna almıştı.

Deneyimli teknik adam, rövanşta da normal süreyi iki oyuncu değişikliğiyle tamamladı. Gervinho 81’de yerini Yusuf Sarı’ya bırakırken, 88’de Djaniny ile Yunus Mallı yer değiştirdi.

Süper Lig’in henüz başlamadığı, Molde’nin ise Norveç Ligi’nde 15 maçı geride bıraktığı düşünülürse, iki takım arasında kondisyon bakımından zaten bir fark olması beklenebilir.

Belki de zamanında yapılacak değişiklikler, Trabzonspor’u sahada diri tutup, Molde’nin 90+7’de attığı golün önüne geçebilirdi.