YORUM | Trabzonspor'dan beklentiler yüksek

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezona Kasımpaşa beraberliği ile başladı ancak kurulan kadrodan beklentiler yüksek.

YORUM | Ahmet Resul Özden

Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta sezonu başladı. Transferde alkış toplayan hamleleriyle güçlü bir kadro kuran , ilk hafta maçında ile karşılaştı.

UEFA elemelerinde oynadığı Sparta Prag maçlarında fizik olarak hazır olmadığı görülen bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında da en iyi oyununu uzun sürelere yaymakta zorlandı. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sık sık bahsettiği "doğru oyun" için en kilit nokta ise merkez orta saha. Zira geçtiğimiz sezon Onazi'nin sakatlığı sonrası bu pozisyonda sorunlar yaşayan Trabzonspor'un ilk maçlar itibarıyla bu konuya çözüm bulduğunu söylemek güç.

Daha dirençli orta saha

2018-19 sezonunda Onazi'nin sakatlığı sonrası takım kaptanı Jose Sosa'nın ciddi bir sorumluluk aldığı gördük. Arjantinli yıldız, özellikle ligin ikinci yarısında Abdülkadir Parmak ile birlikte son derece özverili bir oyun sergiledi. Teknik kapasitesi yüksek iki oyuncudan oluşan bu yapı, pas oyunu için son derece ideal olsa da geçiş oyunlarında etkili olan dirençli takımlar karşısında zaman zaman sınıfta kaldı. Aynı sorunu tekrar yaşamak istemeyen bordo mavililer, çareyi uzun yıllardır İngiltere'de top koşturan John Obi Mikel'de buldu ancak Sparta Prag maçlarında toplam 55 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldızın henüz hazır olmadığı net bir şekilde görüldü. Prag da Kasımpaşa da zaman zaman Trabzonspor orta sahasını rahat geçme ve özellikle kaleyi cepheden gören noktalardan kolay şut atma fırsatları yakaladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman, Prag maçlarındaki görüntüsüne rağmen Nijeryalı'nın form tutabilmesi için Kasımpaşa karşısında ona ilk 11'de görev verdi. Mikel ne zaman tam olarak hazır hale gelir bilinmez; ancak bu süreç ne kadar kısa sürerse Trabzonspor için o kadar faydalı olur.

Ünal Hoca'nın zor tercihi

Forvet transferi için uzun süre uğraşan Trabzonspor, ilk olarak Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı. Güçlü fiziği ve servis yapma özellikleriyle dikkat çeken Sörloth, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarının yanı sıra lige de golle başladı. Norveçli'nin yanı sıra Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan dahil olan Caleb Ekuban da hazır görüntüsü ve sürekli arayan yapısıyla Ünal Karaman'ın elini güçlendirecek.

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Tüm kulvarlar için geniş bir kadro kurmak isteyen yönetim, son olarak ise Daniel Sturridge transferiyle forvet hattını daha da güçlendirdi. Geçtiğimiz günlerde takıma dahil olan Sturridge, kariyer ve yetenek bakımından hem Sörloth'un hem de Ekuban'ın önünde bulunuyor. Uzun süredir resmi maç oynamayan İngiliz golcü hazır hale geldiğinde, üç önemli forvet arasında seçim yapmak Ünal Hoca için zor ancak bir o kadar da keyifli bir tercih olacak.

Nwakaeme ve Abdülkadir şart

Geçtiğimiz sezonki performansıyla parmak ısırtan Anthony Nwakaeme, bu sezon da bordo mavililerin en önemli hücum silahı. Karadeniz ekibinin bu sezon oynadığı resmi maçlarda yakaladığı hemen hemen tüm pozisyonlarda yine Nijeryalı yıldızın imzası var. Öte yandan camianın çok şey beklediği Abdülkadir Ömür, yeni forma numarasıyla sezona nispeten yavaş başladı. Genç yıldız geçtiğimiz sezon yakaladığı seviyeye ulaşıp üzerine koyabilirse, oyunun tamamen Nwakaeme'ye kaldığı anlarda takımının bir üst seviyeye çıkmasını sağlayabilir.

Novak olmazsa olmaz

Trabzonspor'un Ocak 2018'de kadrosuna kattığı Çekyalı sol bek Filip Novak, o günden bu yana istikrarlı performansını sürdürüyor. Ne oyun içinde ne de sezon genelinde önemli düşüşler yaşamayan Novak, zaman zaman attığı sürpriz gollerle takımına ekstra katkı sağlıyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezona da iyi başladı ancak onun sağlıklı kalması herkesten önemli. Çünkü Novak, alternatifli sayılabilecek Trabzonspor kadrosunda alternatifi olmayan tek isim.

Savunmanın göbeğinde kim oynayacak?

Geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 34 maçın yalnızca 6'sında kalesini gole kapatabilen Trabzonspor, Ivanildo ve Campi gibi iki yeni stoperle kadrosunu takviye etti. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan üç maçta savunmanın merkezinde Hüseyin Türkmen - Hosseini ikilisi şans bulurken Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında Campi ve Ivanildo görev yaptı. Takımdaki dört stoperin de iyi yanları olduğu gibi zayıf tarafları da var. Ünal Hoca'nın bu dört isimden hangi ikisine birlikte şans vereceği, takımın savunma performansı açısından önemli bir rol oynayacak.