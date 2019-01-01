YORUM | Trabzonspor'a Sosa ve Sörloth yetmiyor

Trabzonspor kazanacak futbolu oynamadı ama Ünal Karaman'ın elinden de daha fazlası gelmez. Fatih Terim orta sahadaki ideal üçlüsünü bir önce bulmalı.

| İlker Yılmaz

Maç öncesi birçok maçta durağan olan 'ın bu kez 'un temposuna biraz olsun ayak uydurabileceğini düşünüyorduk. Ancak hafta içinde oynanan Avrupa Kupaları maçlarından olsa gerek her iki takım da gayet durağandı. Aslında bunda her ikisisinin de defansif olarak ayakta kalma çabası olduğunu da söyleyebiliriz. Tempo düşük, risk de az olunca pozisyonsuz bir ilk yarıyı geride bıraktık.

OPTA'ya göre ilk yarıda iki takımın toplam xG değeri 0.51. Yani her iki takımın pozisyonlarını toplayınca bir tam gol pozisyonu dahi çıkmıyor. Hal böyle olunca gol umutlarımızı da duran toplara bıraktık. Bu işin ustası da Trabzonspor'da Sosa'ydı.

Sörloth'un golünde payı 3'e bölmek gerek. Sosa gerçekten iyi orta kesti, Sörloth da gerçekten iyi vurdu. Marcao da gerçekten bu iki güzel hareket kadar kötü bir şekilde Norveçli'yi elinden kaçırdı ve gole sebebiyet verdi.

Bu golle birlikte de oyun açıldı. 50'nci dakikadan sonra daha fazla tempo daha fazla gol pozisyonu izledik. Nitekim Galatasaray da son dakikalardaki çabasını Nagatomo'nun golüyle almayı başardı.

Galatasaray Jimmy - Lemina ikilisini denemeli

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Trabzonspor karşısında ilk yarıda en etkili isim Lemina'ydı. Gabonlu yıldız sarı kırmızılıların ilk yarıa ürettiği tek pozisyonu adeta baştan yarattı. Bunu ikinci yarıda da devam ettirebilirdi ancak yine sakatlığına yenik düştü.

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Galatasaray orta saha kurgusunu bir türlü oturtamadı. Nzonzi en vasat gözüktüğü maçta dahi işini yapan bir profesyonel. Etrafında konumlanacak diğer ikili ise halen soru işareti. Lemina ilerleyen dönemde muhakkak daha iyi olacaktır ve burada formasını vermeyecektir. Ancak diğer kişi? Bana öyle geliyor ki Belhanda'nın etkisiz futboluna Fatih Terim mecburen katlanıyor. Veya yine bir şekilde düzenli olarak izleyemediğimiz Seri gerçekten antrenmanlarda da Belhanda'dan kötü durumda.

Sarı kırmızılıların orta 3'lüde kullanacağı bir diğer opsiyon da Jimmy Durmaz. Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Jimmy belki de bu yüzden biraz gözardı ediliyor ancak ikinci yarıda zaman zaman etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu maçta onu 5-6 dakika orta üçlüde görebildik ancak 'da geçtiğimiz sezonun neredeyse tamamında 8 numara oynadığını hatırlatalım. Jimmy ile Lemina orta sahası en azından bir tam maçı hakediyor.

Karaman'ın elinden bu geliyor

Trabzonspor Galatasaray karşısında kazanacak futbolu oynamadı. Ama belki de bunun en son sorumlusu teknik direktör Ünal Karaman. Aksine her seferinde Ünal Karaman'ın oyun kurgusuna şapka çıkarmamız gerek. Ne Campi üst düzey bir stoper, ne Kamil Ahmet üst düzey bir sol bek ne de Hosseini üst düzey bir ön libero. Ancak Karaman'ın oyu kurgusu sayesinde bu oyuncular üst düzey olmasa da hata yapmadan ilk 11'de oynayabiliyorlar. Muhakkak sakat oyuncular iyileştikçe Trabzonspor da daha iyi bir noktaya gelecektir.