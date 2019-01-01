YORUM | Trabzonspor üç puanı istediği şekilde aldı

Gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, planladığı çoğu şeyi gerçekleştirdiği Ankara deplasmanından mutlu dönüyor.

| Can Doğan

Bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takım diyebileceğimiz , Ankaragücü karşısına ligin en iyi sol bekleri arasında bulunan Filip Novak'tan yoksun olarak çıktı. Ünal Karaman'ın önceki maçlarda orta sahada değerlendirdiği Kamil Ahmet Çörekçi, daha alışık olduğu bir mevki olan sol bek pozisyonunda yer aldı.

karşılaşmasıyla beraber ön liberoda görev almaya başlayan Majid Hosseini'nin yeri bu maçta da değişmedi. Değişen şey İranlı oyuncunun önünde Abdulkadir Parmak - Kamil Ahmet Çörekçi ikilisi yerine John Obi Mikel ve Jose Sosa'nın olmasıydı. Akdeniz temsilcisi karşısında yer yer aksayan Hosseini, Mikel ve Sosa'nın etkisiyle daha kendine güvenen bir görüntü ortaya koydu.

Mikel'in dönüşü etkisini gösterdi

Bordo mavili formayı en son 6 Ekim'de oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde giyen John Obi Mikel, bir buçuk ay aradan sonra sahalara döndü. Bu maç bize gösterdi ki daha tam hazır olmayan bir Obi Mikel bile Trabzonspor'un çehresini bu kadar değiştiriyorsa, ileriki zamanlarda bir sakatlık olmaması halinde Nijeryalı oyuncu takımına büyük katkı verecektir.

Ünal Karaman, Ankaragücü'nün başta Orgill ve Aydın olmak üzere hızlı oyuncularına önlem almak adına maça temkinli başladı. Ankaragücü'nün en güçlü tarafı olarak kabul edebileceğimiz Kitsiou ve Aydın'dan oluşan sağ kanadına karşı Novak'tan alışık olduğumuz bindirmeleri 25. dakikada Aydın sakatlanıp oyundan çıkana kadar Kamil Ahmet'ten göremedik. Hosseini, Hüseyin ve Campi'den oluşan Trabzonspor'un "göbek savunmasına" Mikel de eklenince bireysel hatalar dışında rakibe pozisyon vermesi zor olan bir ekip ortaya çıktı.

İlk yarıda özellikle Nwakaeme'ye karşı gösterdiği performansla sarı lacivertli ekip adına sahanın en iyisi olan sağ bek Kitsiou'nun hatasıyla topla buluşan Sörloth'un attığı gole öne geçen Trabzonspor, maçın kilidini açma yolundaki ilk adımı atmış oldu. EURO 2020 Elemeleri'nde Norveç'in play-off aşamasına kalmasında aslan payının sahibi olan Sörloth'un bu performansı eksik Trabzonspor için önemi çok büyük.

Nwakaeme fırsatı geri tepmedi

Maçın kırılma anı ise 45+1. dakikada gerçekleşti. 3 dakika arayla iki sarı kart gören Faty, takımının bütün planlarını yerle bir etti. Faty'nin gördüğü kırmızı kartın maçı ne denli değiştireceğini görmemiz için 3 dakika yetti. Savunma bütünlüğü bozulan Ankaragücü, ilk yarıda hiç vermediği boşlukları vermeye başladı. Kaliteli ayaklara sahip bordo mavili ekip ilk yarıdaki baskıdan kurtulan Nwakaeme önderliğinde 48 ve 56. dakikalarda bulduğu gollerle skoru istediği şekle getirdi.

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Skorun ve oyunun verdiği rahatlık ile oyunu rölantiye alma hakkını elde eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, gelecek hafta oynanacak maçını da düşünerek sarı kart sınırında bulunan Nwakaeme, Sosa ve Hosseini'yi oyundan çıkartarak yaşanabilecek bir kazaya engel oldu.

Sezonu erken açan ve sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Trabzonspor için nispeten daha az efor sergileyerek alınan üç puanlar çok değerli. Ünal Karaman'ın öğrencileri bu zor dönemleri zirvenin yakınında tamamladıkları takdirde şampiyonluğun hiç de uzak bir hedef olmadığının farkında.